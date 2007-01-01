У «Зенита» проблемы во всех линиях. Но он снова победил

Результат сделала вся зимняя селекция.

Защита «29+»

35, 29, 35, 36 – возраст всей четверки защитников «Зенита». Есть 24-летний Набиуллин, но он не устраивает Семака, есть 23-летний Маммана, но он пока то травмирован, то не готов, а справа мог бы поиграть и Кузяев, но он также нездоров. Альтернатив толком нет.

«Зенит» пропускает даже больше, чем идущее рядом с зоной стыков московское «Динамо». С 20 пропущенными голами он делит по этому показателю только седьмое место в лиге. За 11 последних матчей «Зенит» играл всухую лишь однажды! Отличный ход по покупке Ракицкого и Барриоса пока что в этом плане не очень помогает – лишь одна сухая игра из восьми в 2019 году.

Зато сегодня на счету Ракицкого победный гол за «Зенит» со штрафного.

Азмун никак не успокоится

Зато третье приобретение пока себя оправдывает полностью. Семь мячей в восьми матчах. Его голы туркам вывели «Зенит» в 1/8 финала Лиги Европы, он принес победу в матче с «Уралом», сравнивал счет с «Уфой» и «Оренбургом». Да, забивает далеко не все моменты, да, в каждом матче сидит на поле и зовет врачей, но эффект от покупки пока что более чем удачный.

Причем забивал он уже на любой вкус – и головой, и с выхода один на один, и с прострела, и в борьбе с защитниками неподалеку от ворот. Любой фанат «Зенита» сейчас знает: если на поле есть Азмун, то есть шанс вытащить даже самый безнадежный матч. Иранцу для этого хватит нескольких касаний. Для того и брали.

«Зениту» забил воспитанник, который пока не хочет возвращаться

25-летний Алексей Сутормин – звезда «Оренбурга», он славится хорошим пасом, ударами, отборами, а еще универсальностью – поиграл в этом сезоне аж на пяти позициях, причем на каждой (!) отличался результативными действиями – голами или пасом.

Сутормин занимался в школе «Спартака», затем уехал в «Зенит» и там, кстати, завел дружбу с Александром Селиховым. В «Оренбурге» оказался год назад, тут пока доволен и обратно не стремится, но по очень правильной причине: «В «Зенит» надо приходить готовым. Не хочется переходить и сидеть на скамейке».

Впрочем, заявку на возможный летний переход Сутормин в Санкт-Петербурге сделал – отклеился от Ивановича и техничной замкнул подачу, открыв счет в матче с «Зенитом». Да и вообще запомнился активностью.

twit text — Российская Премьер-Лига (@rfpl) 31 марта 2019 г.

«Зенит» станет чемпионом на характере

Лунева уже не хвалят, защита пока не самая лучшая, в полузащите ощутимые проблемы с созиданием, а забивает, по сути, лишь один игрок. Везде все неидеально, да и Сергея Семака критикуют за однообразный и не очень зрелищный футбол.

С другой стороны, вопросы к лучшей команде чемпионата возникают, наверное, с 2016 года. В 2015-м «Зенит» с Халком, Витселем, Гараем и Хави Гарсией, а также Виллашем-Боашем тренером был ощутимо сильнее всех. С тех пор у чемпионов ищут больше недостатков, чем достоинств, а главным качеством считают характер, который стал крепче, чем у остальных.

Именно так все обстоит у «Зенита». Это уже пятая волевая победа в сезоне, шестым можно записать матч с «Фенербахче», который тоже удалось вытащить, проигрывая по сумме двух встреч. «Зенит» реже всех играет вничью, Семак рискует и пока преуспевает.

Главные матчи – впереди

При этом расписание у «Зенита» самое неудобное. Из матчей попроще – дома «Енисей», «Анжи» и «Крылья Советов» (хотя в случае с Самарой еще вопрос), не очень просто будет дома с «Динамо» (принципиальное соперничество), а вот все гостевые игры – сложные: «Локомотив», «Краснодар», «Ахмат», «Ростов». И плюс домашняя встреча с ЦСКА. Для интриги – лучше и быть не могло. Для болельщиков «Зенита» – сплошная нервотрепка.

Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Оренбург – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Сутормин, 33; 1:1 – Азмун, 48; 2:1 – Ракицкий, 81; 3:1 – Азмун, 88.

«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Барриос, Ригони (Мак, 73), Дриусси (Нобоа, 87), Дзюба (Заболотный, 89), Азмун.

«Оренбург»: Фролов, Малых, Терехов, Ойеволе, Козлов, Бегич, Бреев (Козлов, 84), Афонин, Сутормин (Чуканов, 73), Мишкич, Деспотович (Галаджан, 66).

Предупреждения: Жирков, 40; Ракицкий, 76 – Малых, 75.

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