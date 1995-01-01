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    Самая дикая потеря очков в сезоне. ЦСКА вел 2:0 на 86-й минуте, но не победил


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    Голосов: 2
    Сегодня, 18:45
    Магия Евсеева и последних минут.

    Влашич забил «Уфе» за ЦСКА на 25-й минуте с паса Чалова, сам Чалов отличился на 64-й после передачи Облякова. 2:0 над аутсайдером, комфортное преимущество, сократить до «минус пяти» от «Зенита» теперь легко, надо просто доиграть матч.

    У «Уфы» же мало что получалось, несмотря на фигуру нового тренера, которого, да, лучше не злить.

    На этой неделе «Уфа» уволила Дмитрия Кириченко, которого публично поддержал Сергей Семак. Оказалось, что другой его партнер по сборной России справился не хуже.

    ЦСКА – «Уфа», счет 2:0, до конца матча остаются считанные минуты.

    87-я минута: подача Ванека с фланга в центр штрафную ЦСКА, Бекао сталкивается с Акинфеевым, Бизяк коленом проталкивает мяч в ворота – 2:1. Акинфеев вне себя от злости на Бекао, бразилец что-то говорит в ответ.

    90+4-я минута: «Уфа» едва не забила в предпоследней атаке, но мяч ушел на угловой. На розыгрыш прибежал даже Беленов, а в сутолоке у ворот на углу вратарской мяч в сетку переправил Игбун – 2:2! Сработали замены Евсеева – Бизяк забил, Ванек отдал голевой пас.

    Подобное произошло полтора года назад в игре «Тосно» – «Спартак». Красно-белые вели 2:0 до 86-й минуты, находясь при этом еще и в большинстве, но голы Маркова и Заболотного убили надежды «Спартака» на три очка. История примерно та же – фаворит успокоился в матче с аутсайдером и очень дорого за это заплатил. С «Уфой» ЦСКА последнее время вообще неудобно играть – три ничьи в прошлых четырех матчах.

    Объяснения Виктора Гончаренко всем понятны, но теперь ЦСКА отстает от лидирующего «Зенита» на целых семь очков. Впереди игра со «Спартаком».

    У «Зенита» проблемы во всех линиях. Но он снова победил

    Юноши «Спартака» забили очень смешной пенальти. Вратарь отбил, ушел с ворот, а мяч в них залетел

    Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

    ЦСКА (Москва) – Уфа – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Влашич, 25; 2:0 – Чалов, 64; 2:1 – Бизяк, 87; 2:2 – Игбун, 90+3.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Бекао, Дивеев, Щенников, Бистрович, Обляков, Сигурдссон (Ахметов, 76), Влашич (Нисимура, 84), Чалов (Бийол, 90+1).

    «Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Безденежных (Алиев, 72). Карп, Тилль (Ваньек, 84), Кротов (Бизяк, 39), Игбун.

    Предупреждения: нет – Йокич, 26; Тилль, 79.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер ЦСКА
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Комментарии9
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      Рейтинг: +3850

      84aivengo 12 минут назад

      жаль цска... но и за евсеева рад...

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      Рейтинг: +388

      Валерий1965 15 минут назад

      Ничего не закончилось) Будет ещё много и странных, и интересных игор))

      0
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      Рейтинг: +12700

      Dominator777 31 минуту назад

      Вот и закончилась в этом сезоне борьба армейцев за Лигу чемпионов, да и за чемпионство тоже. Зеня первый, Быки вторые, а остальные 5-7 мест не имеют значения.

      1
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      Рейтинг: +65

      Кобальт 1 час назад

      Уфа,вы сделали всё.Спасибо

      3
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      Рейтинг: +372

      qawzsexdr 1 час назад

      На 84 минуте переключил на другой канал, с мыслью "ну тут всё понятно" ))))))))

      1
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      Рейтинг: +555

      Sviro 1 час назад

      Давно говорится: играть надо до последней секунды!!!

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      Рейтинг: +13764

      VVM1964 1 час назад

      Я думал , что только Спартак так умеет )))

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      Рейтинг: +555

      Sviro > VVM1964 1 час назад

      Не надо Спартаку все заслуги приписывать! Думаю, крылья не на последнем месте в этом вопросе! ;о)

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      Рейтинг: +167

      CSKA57 > VVM1964 36 минут назад

      Нет, ЦСКА в способности тоже не откажешь...

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