Самая дикая потеря очков в сезоне. ЦСКА вел 2:0 на 86-й минуте, но не победил

Магия Евсеева и последних минут.

Влашич забил «Уфе» за ЦСКА на 25-й минуте с паса Чалова, сам Чалов отличился на 64-й после передачи Облякова. 2:0 над аутсайдером, комфортное преимущество, сократить до «минус пяти» от «Зенита» теперь легко, надо просто доиграть матч.

У «Уфы» же мало что получалось, несмотря на фигуру нового тренера, которого, да, лучше не злить.

twit text — Mike Goncharov (@gribo4ki) 31 марта 2019 г.

На этой неделе «Уфа» уволила Дмитрия Кириченко, которого публично поддержал Сергей Семак. Оказалось, что другой его партнер по сборной России справился не хуже.

ЦСКА – «Уфа», счет 2:0, до конца матча остаются считанные минуты.

87-я минута: подача Ванека с фланга в центр штрафную ЦСКА, Бекао сталкивается с Акинфеевым, Бизяк коленом проталкивает мяч в ворота – 2:1. Акинфеев вне себя от злости на Бекао, бразилец что-то говорит в ответ.

90+4-я минута: «Уфа» едва не забила в предпоследней атаке, но мяч ушел на угловой. На розыгрыш прибежал даже Беленов, а в сутолоке у ворот на углу вратарской мяч в сетку переправил Игбун – 2:2! Сработали замены Евсеева – Бизяк забил, Ванек отдал голевой пас.

twit text — Российская Премьер-Лига (@rfpl) 31 марта 2019 г.

Подобное произошло полтора года назад в игре «Тосно» – «Спартак». Красно-белые вели 2:0 до 86-й минуты, находясь при этом еще и в большинстве, но голы Маркова и Заболотного убили надежды «Спартака» на три очка. История примерно та же – фаворит успокоился в матче с аутсайдером и очень дорого за это заплатил. С «Уфой» ЦСКА последнее время вообще неудобно играть – три ничьи в прошлых четырех матчах.

Объяснения Виктора Гончаренко всем понятны, но теперь ЦСКА отстает от лидирующего «Зенита» на целых семь очков. Впереди игра со «Спартаком».

У «Зенита» проблемы во всех линиях. Но он снова победил

Юноши «Спартака» забили очень смешной пенальти. Вратарь отбил, ушел с ворот, а мяч в них залетел

Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

ЦСКА (Москва) – Уфа – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Влашич, 25; 2:0 – Чалов, 64; 2:1 – Бизяк, 87; 2:2 – Игбун, 90+3.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Бекао, Дивеев, Щенников, Бистрович, Обляков, Сигурдссон (Ахметов, 76), Влашич (Нисимура, 84), Чалов (Бийол, 90+1).

«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Безденежных (Алиев, 72). Карп, Тилль (Ваньек, 84), Кротов (Бизяк, 39), Игбун.

Предупреждения: нет – Йокич, 26; Тилль, 79.

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