Гончаренко: «До счета 2:1 ЦСКА полностью контролировал игру. «Уфа» наказала нас за инертность в атаке»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что ему трудно принять результат матча 21-го тура РПЛ с «Уфой» (2:2).

До 87-й минуте армейцы вели со счетом 2:0, а потом дважды пропустили в течение шести минут.

«Тяжело принять такой результат. До счета 2:1 мы полностью контролировали игру. Это футбол, всякое бывает. Мы были наказаны за инертность в атаке.

Два пропущенных мяча? Когда ты ведешь, а потом пропускаешь один гол, то начинаешь чувствовать себя нервозно и пятиться назад.

Почему не играл Ахметов с первых минут? Здесь много факторов. Не три карточки перед матчем со «Спартаком» стали причиной его отсутствия, а медицинские показания», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».