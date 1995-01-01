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    Гончаренко: «До счета 2:1 ЦСКА полностью контролировал игру. «Уфа» наказала нас за инертность в атаке»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что ему трудно принять результат матча 21-го тура РПЛ с «Уфой» (2:2).

    До 87-й минуте армейцы вели со счетом 2:0, а потом дважды пропустили в течение шести минут.

    «Тяжело принять такой результат. До счета 2:1 мы полностью контролировали игру. Это футбол, всякое бывает. Мы были наказаны за инертность в атаке.

    Два пропущенных мяча? Когда ты ведешь, а потом пропускаешь один гол, то начинаешь чувствовать себя нервозно и пятиться назад.

    Почему не играл Ахметов с первых минут? Здесь много факторов. Не три карточки перед матчем со «Спартаком» стали причиной его отсутствия, а медицинские показания», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • После ничьей с «Уфой» ЦСКА опустился на третьем место в турнирной таблице, пропустив вперед «Локомотив».
    • Отставание красно-синих от лидирующего «Зенита» возросло до семи очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:56
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1620

      maygli 9 минут назад

      2:0 самый коварный счёт.
      Спартаком проверено не раз.

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      Рейтинг: +1100

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 21 минуту назад

      Румынская разведчица Гончаренку.

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      Рейтинг: +1418

      _Kesh_Suntar_ 48 минут назад

      Ну теперь точно не будем в тройке! Играть еще с лидерами, а там 12 очков,,,, на ошибках не учимся, а Акинфееву просто ему было скучно, что пропустил два гола,, бывает! )

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      Рейтинг: +538

      Jhon1989 54 минуты назад

      Что вы все из мухи слона раздуваите,молодая команда первый свой сезон проводит,понятно что ее лихорадит от нехватки опыта. Все придет со временем и увереность с опытом,кони ещё свое возьмут. Это и так дорого стоит, что в первый свой сезон армейцы умудряются конкурировать за место в лиге чемпионов.

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      Рейтинг: +167

      CSKA57 > Jhon1989 44 минуты назад

      Спасибо! Успокоили!

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      Рейтинг: +167

      CSKA57 1 час назад

      Опять с заменами перемудрил... Больше занимайтесь психологической подготовкой, если после пропущенного гола пятиться хочется.

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      Рейтинг: +11917

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Всё было круто, не хватило только знаменитой фразы Вадима в телекамеру: " *** *** !"

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      Рейтинг: +30017

      Полная Канистра 1 час назад

      в конце сезона долго будете эти 2 очка потерянных вспоминать

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      Рейтинг: +167

      CSKA57 > Полная Канистра 1 час назад

      Если бы только эти два... Арсеналу проиграли на ровном месте. Пять очков взяли и подарили!

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      Рейтинг: +8082

      vladimir-7 1 час назад

      Ты, сам создал такую ситуацию- убрал Влашича и Чалова, а они
      держали защитников в напряжении и не давали возможности им
      идти в перед. До следующей игры неделя, отдохнули бы.

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      Рейтинг: +388

      Валерий1965 1 час назад

      После второго от ЦСКА перестал смотреть... Вот блин молодцы!)))) Уфа !!!!

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