Фримпонг тряс членом и материл одноклубников. Егоров вспоминает их безумное интервью

Сегодня Фримпонг закончил с футболом.

Русские футболисты скучны (не все, но многие). Часто на самые острые вопросы они отвечают замыленными ответами «Я не знаю», «Я не помню». А самые яркие моменты из вью вырезаются пресс-атташе клубов – нельзя же портить имидж команд и самих игроков.

В РПЛ редко заезжают игроки с крутыми историями, еще реже – безумцы. Нам повезло, что не так давно в нашей лиге играл такой парень.

У Эманнуэля Фримпонга удивительная карьера. Вообще, он начинал в лондонском «Арсенале», но потом что-то пошло не так, и он сначала помотался по английскому подвалу, а потом приехал к нам. В России он играл за «Уфу» и «Арсенал», но запомнился вовсе не игровыми качествами. В этом этапе карьеры Мани (так звучит ласковая вариация имени «Эммануэль») отметился несколькими безумным эпизодам. Первый – он схватил за пах Пауревича во время празднования гола в ворота «Локомотива». Второй – вместе с футболистами «Уфы» (в том числе и Зинченко) пел «Владимирский централ». Третий – показал средний палец болельщикам «Спартака». Потом он объяснил это тем, что фанаты назвали его обезьяной. Четвертый – Фримпонг говорил, что хочет «черную киску».

Видео взято с официального канала ФК «Уфа»

Автору «Бомбардира» Илье Егорову он запомнился по безумному интервью. В день, когда Фримпонг объявил о завершении карьеры в 27 лет, Егоров вспоминает ту яркую встречу с одним из самых необычных легионеров в истории России.

***

С Фримпонгом мы договорились встретиться на базе «Арсенала» за час до тренировки. Я идеально спланировал поездку: приехал вовремя (добирался два часа на электричке из Москвы в Тулу, потом – еще 15 минут пешком от вокзала до базы), позвонил Мани, чтобы узнать, когда он будет. Дальше начался ад. Оказывается, Фримпонг все напутал: он не хотел говорить до тренировки, попросил меня перенести интервью и пожелал «хорошего дня».

Пресс-атташе клуба, конечно, не удивился этому случаю (все знали, насколько безалаберный Фримпонг) и пригласил меня на закрытую тренировку, которая проходила не на базе, а на домашнем стадионе. Пришлось топать по холоду через полгорода (я был молодой и боялся уехать не туда).

«Арсенал» пустил меня на закрытую тренировку (я все время стоял возле скамейки запасных). Фримпонг несколько раз пытался добежать до меня и дать интервью во время упражнений, но тренерский штаб постоянно одергивал его. Мани успокоили – интервью будет сразу после.

Помните момент, когда я сказал, что начался ад? Нет, ад начался сейчас! Интервью сначала хотели устроить в раздевалке, и Фримпонг был только рад этому. Он сходил в душ, расслабился, вышел оттуда абсолютно голый, ходил, тряся членом, и громко напевал песню группы ABBA «Money, Money, Money». Потом Мани подсел ко мне и, угарая над собой же, спросил: «Дружище, ты не против, если я буду отвечать на твои вопросы в таком виде?». Я сидел в шоке. Сотрудники «Арсенала» все же попросили его одеться.

Через пять минут оказалось, что Кирьяков (тогда он был главным тренером) ждет всех на базе на теоретическом занятии. Каждый добирался до базы на своем авто, но мы (я, голкипер Левашов, сотрудник пресс-службы и Эммануэль) поехали на отдельном автомобиле. В дороге Денч (еще одно прозвище Фримпонга) смотрел какие-то видео, разговаривал с семьей по WhatsApp и борзел: раскинул ноги – это сильно мешало мне и сотруднику «Арсенала». За это Денч получил замечание, обиделся, но все же сел компактнее.

twit text — Бомбардир (@bombardir_ru) 8 марта 2019 г.

На базе Мани обрадовали – его отпустили с тактических занятий, чтобы он смог спокойно поговорить со мной. В интервью он рассказывал о геях-болельщиках «Арсенала», наезжал на меня за то, что я спрашивал про Венгера, защищал «Спартак», говорил о любви к Уфе и Туле. Самое интересное творилось, когда в раздевалку (там мы записывали разговор) заходили игроки «Арсенала». Кого-то он просто материл (на чистом русском), на кого-то замахивался бутылкой с водой. Анри Хагуш предъявил ему за то, что тот много болтает. Реакция была бесценной: «Много? Да, много. Пошел на ***!»

Весь этот ад попал в текст (спасибо пресс-службе «Арсенала», что не выкорчевала его из интервью), и я счастливый поехал домой. Прощаясь, Фримпонг сказал мне: «У вас в России так холодно. Не знаю, как ты не пьешь и выживаешь здесь».

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twit text — EMMANUEL FRIMPONG (@IAMFRIMPONG26) 7 марта 2019 г.

После «Арсенала» Фримпонг поиграл в Швеции и на Кипре, а потом (в 27 лет) завершил карьеру. В твиттере он поблагодарил все клубы, за которые играл, и заявил, что уходит из футбола из-за проблем со здоровьем. Получилось серьезное и трогательное письмо – очень непривычно для него.

Наверное, это все проблема восприятия. Для меня Мани навсегда останется странным парнем, который, рассказывая мне дичь на базе «Арсенала», в глубине души понимал, что его карьера безнадежно потеряна. Но вместе с этим он дико кайфовал от того, что с ним происходит.

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