В «Арсенале» еще одна тяжелая травма. К клубу есть вопросы

Теперь сломался Бельерин.

Эктор Бельерин – удивительный человек. В свободное от футбола время он шьет одежду, ходит на собрания вегетарианцев в Лондоне и ведет маркетинговое агентство. На поле он известен скоростными забегами и неуступчивой борьбой. Три года назад Арсен Венгер охарактеризовал его так: «У Эктора феноменальные данные. С виду он не очень крепкий. Это впечатление пропадает после первого стыка, после которого большинство соперников Бельерина просто падают. Думаю, через пару лет он станет топовым правым защитником в мире».

Карьера Бельерина стремительно развивалась до сезона-2015/16. Он без конца входил в команды недели АПЛ и получал предложения от топ-клубов. Были слухи, что Эктором интересовались «Барселона», «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед». Против перехода были только два фактора. Первый – менеджеры «Арсенала», второй – травмы. Именно они до сих пор мешают апгрейду Бельерина.

Что случилось с ним сейчас?

«Арсенал» обыграл «Челси» в очень напряженном поединке (2:0). Впечатление от победы испортила травма Бельерина. На 69 минуте Бельерин покинул поле на носилках. По словам Эмери, он ужаснулся, когда увидел опухшее колено защитника.

Медицинский штаб «Арсенала» сразу же опубликовал отчет, в котором написал, что Бельерин пропустит минимум месяц. Реальность оказалось более жестокой. The Telegraph объявил, что в госпитале, в котором планировалась подготовка к операции на колене Бельерина, были большие проблемы при проведении МРТ. Как сообщают британские журналисты, колено игрока опухло настолько, что медики опасались дергать его с больничной койки.

Через некоторое время процедуру все же провели. Итог – у Бельерина разрыв крестообразной связки. Особенно обидно, что он лишь совсем недавно вернулся к полноценным тренировкам после травмы лодыжки и простуды.

Можно ли сказать, что Бельерин подвержен травмам?

Скорее, нет, чем да. Защитник начал профессиональную карьеру в 2013 году и стабильно посещает больницу с сезона-2015/16.

За это время у него было 5 неприятных повреждений: растяжение паховых мышц (пропустил 2 игры), травма левой лодыжки – дважды (суммарно лечился 43 дня и пропустил 9 матчей за «Арсенал»), растяжение бедра (лечился 24 дня). Уже после травм лодыжек журналист Сэм Уотсон заметил, что Венгер часто менял Бельерина после 75 минуты, и задал вопрос: не получило ли повреждение хронический статус? Многочисленные обследования показали, что нет: травмы Бельерин получал в неприятных столкновениях.

В чем главная проблема?

В 2014-м автор The Telegraph Джереми Уилсон проанализировал работу медицинского штаба «Арсенала». Согласно его исследованию: на тот момент клуб был первым в АПЛ по количеству травм игроков за период с 2003 по 2014 года. За это время игроки «Арсенала» получили 312 повреждений, 43 из них футболисты лечили более трех месяцев.

Спустя четыре года тенденция не поменялась. «Арсенал» по-прежнему лидер по не менее ужасному показателю. В этом сезоне АПЛ тяжелые травмы получили сразу три игрока команды: Роб Холдинг (получил травму левой ноги в начале декабря, восстанавливается после операции), Дэнни Уэлбек (травма лодыжки, полученная в начале ноября, выбила его до конца сезона) и Эктор Бельерин (клуб уже подтвердил разрыв крестов). Ни у одной команды нет такого большого числа тяжело травмированных игроков.

Daily Mail недавно вернулась к проблеме травм в «Арсенале» и провела свой анализ. Несколько деталей из материала издания:

В медицинском штабе работают три физиотерапевта: Крис Морган (старший) и его команда, состоящая из Паоло Баррейры и Джордана Риса (все – помощники Моргана).

Год назад Стэн Кронке начал обновление команды. Под зачистку попал и медицинский штаб – был уволен Колин Левин, который проработал физиотерапевтом в команде 23 года.

Работа медицинского штаба «Арсенала» неорганизованная. Хороший пример теории – Санти Касорла. С сезона-2015/16 он потратил на лечения 761 день. При этом врачи «Арсенала»: а) не заметили, что повреждения Касорлы переходят в хронические; б) не заметили, что инфекция сожрала часть сухожилия на ноге полузащитника.

Эмери очень старался, когда выкручивался, отвечая на вопрос о замене Бельерину. Но у него это не получилось. «У нас есть Эйнсли. А также есть Лихтштайнер. А еще я не забыл про Дженкинсона», – сказал тренер. Беда в том, что, кажется, клуб не рассматривает покупки игроков на позицию правого защитника, просто потому что нет денег.

twit text — Arsenal FC (@Arsenal) 22 января 2019 г.

Итак, небольшой дайджест неприятных событий для «Арсенала» за последнее время.

1. Клуб покинул Свен Мислинтат. Тот самый гениальный скаут, который привел в команду Обамеянга, Гендузи, Торрейру, Мхитаряна и Сократиса.

2. Владелец отбирает у болельщиков принадлежащие им проценты акций команды.

3. Ломается защитник, достойной замены которому просто нет.

Подобная ситуация для Эмери еще хуже, чем бесконечные конфликты с Карпиным и Дзюбой в «Спартаке».

«Арсенал» обречен, пока его владелец так бездарно ведет трансферы