Не поверите, но «Арарат» возвращается в Россию. И опять берет Павлюченко

Что происходит?

«Арарат» возвращается в Россию. Как сообщил агент Валерий Оганесян, клуб заявляется в КФК и уже с лета планирует выступить в ПФЛ. Год назад клуб добрался до ФНЛ, но внезапно уехал в Армению. Сейчас история начинается сначала.

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Почему это важно

В свое время «Арарат» ненадолго стал главным ньюсмейкером страны. Первоначально у клуба было полно денег, и он подписывал знаменитых в прошлом игроков: Романа Павлюченко, Алексея Ребко, Марата Измайлова, Игоря Лебеденко. Чуть позже тренировать клуб пригласили Александра Григоряна. Григорян сразу пообещал, что через пару лет команда будет играть в РФПЛ, и добавил: «Спонсор, который по некоторым причинам не хочет раскрывать свое имя, потратил на команду 85 миллионов рублей. Он делает для нас все».

Чуть позже оказалось, что Григорян противоречит сам себе. В одном интервью он говорил, что у клуба все хорошо, и лично он настроен на выход в РПЛ. В другом намекал на то, что в «Арарате» к нему относятся не очень хорошо. В итоге клуб расстался с ним после первого круга, а сам Григорян сказал: «Изначально у нас была договоренность, что я помогу команде добиться результата в первом круге. Я со своей задачей справился на 100 процентов».

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После ухода Григоряна в клубе начались странные движения. Появлялись слухи о банкротстве команды – руководители их опровергали. Павлюченко уехал в отпуск без разрешения команды: клуб пригрозил ему серьезным разговором, а сам форвард говорил, что не хочет играть за «Арарат» после того, как клуб урезал ему зарплату на 99%. «Арарат» расставался со своими лидерами (Лебеденко и Ребко), менял стратегии (новая заключалась на развитии молодежи) и, несмотря на все это, вышел в ФНЛ за пять туров до конца сезона ПФЛ.

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Почему уехал из России

Через пару недель после официального выхода в ФНЛ «Арарат» потряс болельщиков заявлением: клуб отзывает лицензию и перебирается в Армению. СМИ выделяли две версии случившегося:

1. Для того, чтобы побеждать и подниматься в дивизион повыше, в России нужно слишком много денег. Несмотря на подписание Измайлова, Павлюченко, Ребко, вызова Григоряна, денег на этого у инвесторов «Арарата» не было.

2. Еще до конца сезона ПФЛ в Армении зарегистрировали клуб «Арарат Москва». Юридически он не был связан с тем, что играл в ПФЛ. Но, когда президента нового клуба Самвела Карапетяна спрашивали о связях между командами, он отвечал, что ничего не знает о переезде московского клуба в Армению.

В итоге все получилось так, как и предполагали журналисты. Московский «Арарат» отозвал лицензию на выступление в ФНЛ и переехал в Армению.

Почему «Арарат» вернулся в Россию

Точной причины нет. В интервью «Спорт-Экспрессу» Оганесян подчеркнул, что в КФК будет выступать то же юридическое лицо, что и получило путевку в ФНЛ. Кроме того, в интервью, которое появилось в группе «Арарата» в «ВКонтакте», Оганесян раскрыл некоторые детали о финансировании команды. Немного настораживают орфографические ошибки в посте:

Пока не очень понятно кто будет играть за обновленный «Арарат». Оганесян отметил, что сейчас руководство ведет переговоры со старыми игроками и ищет новых классных футболистов. Кроме того, он добавил: «Состав точно будет убойный». Единственная известная деталь – Павлюченко снова будет играть за команду. Кстати, у Пава получилась достаточно артхаусная концовка карьеры: после «Арарата» он играл за «Знамя» из Ногинска (клубом управляют друзья нападающего, которые и позвали его), а теперь снова будет играть за «Арарат». Социальные сети команды уже анонсировали его возвращение. Правда, сам Павлюченко заявил, что он просто тренируется с командой, но ни о каком возобновлении карьеры речь и не идет.

Как сейчас дела у Павлюченко

Кажется, нас ждет интересное продолжение истории команды.

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