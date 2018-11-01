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    Как сейчас дела у Павлюченко


    3
    Голосов: 13
    01.11.2018 12:39
    В последнее время он играл в любительском футболе.

    В прошлом ноябре Роман Павлюченко окончательно превратился в никому не нужного ветерана. С «Араратом» расторг контракт из-за самовольного отъезда в отпуск (были слухи, что он не согласовал его с руководством, хотя сам Роман утверждает обратное), большие клубы не звали. Болельщики советовали Павлюченко завершить карьеру, в прессе проходили слухи о его возвращении в ставропольское «Динамо». Но нападающий выбрал совершенно другой вектор развития. 31 августа он подписал контракт с ногинским «Знамя». Этот ход он прокомментировал так: «Переход в Ногинск? Ну какой переход, просто друзья пригласили поиграть. Я просто с ними поиграю домашние матчи, чисто на дружеской основе. Поделюсь своим опытом с молодыми ребятами. Друзья обратились ко мне поиграть с ними в команде. Проведу четыре домашних матча. Для меня это лучше, я лучше в футбол поиграю, я поеду с большим удовольствием. Тем более это по сути Москва, поэтому не преувеличивайте»

    Что за команда

    Хотя Ногинск считают одним из центров зарождения российского футбола, сейчас команда с интересной историей утопает в любительском футболе. В 1911 году в Бородске (так до 1930-го называли Ногинск) построили поле и создали первую в уезде команду. С тех пор она представляла разные города, участвовала в чемпионатах СССР, спасалась от банкротства и опускалась в низшие лиги. Всего за свою долгую историю ногинский клуб запомнился несколькими вещами:

    • В 1936-м он дошел до полуфинала первого Кубка СССР, где проиграл тбилисскому «Динамо» (1:5).

    • В 1997-м попал в 1/16 Кубка России на московский «Спартак». И в этом матче произошла массовая драка, в ходе которой Олег Романцев хотел увести команду с поля.

    • В 98-м «Автомобилист» (мэр Ногинска распорядился так назвать команду из-за спонсорской поддержки автотранспортного завода) дошел до стыковых матчей за попадание в первый дивизион, но не сумел пройти эту черту.

    • Свои карьеры в «Знамя» начинали Григорий Федотов, Никита Баженов, Ренат Янбаев.

    • В XXI веке команда без конца страдала из-за финансовых трудностей, теряла лицензию, перемещалась по разным городам. Но в итоге «Знамя» осело в любительском футболе. Сейчас команда выступает в группе А третьего по силе дивизиона страны. «Знамя» же тренирует Михаил Кобяков, который работает в команде с 2009 года

    Как дела у Павлюченко

    Нападающий выступил в четырех домашних матчах «Знамени». В этих играх он провел на поле 322 минуты, забил 4 мяча (2 из них – с пенальти). В то же время «Знамя» заняло шестую строчку в таблице, но основательно подняло посещаемость и продажи. Если раньше на игру команды ходило по 500 человек, то при Павлюченко стадион в Ногинске начал заполняться больше, чем на 85%. Кроме того, в официальной группе команда продает футболки с номером и фамилией Павлюченко, его фотографии и автографы.

    Сам же Палюченко завел твиттер, отвечает журналистам на дурацкие вопросы (к примеру, стоит ли продавать пиво на стадионе), сходил на шоу Малахова и поговорил о Кокорине и Мамаеве и теперь воспитывает трех дочерей. На вопросы о завершении футбольной карьере Павлюченко не отвечает. Предложения из Индонезии и Индии, по его словам, уже не привлекают. Зато за вторую команду «Спартака» в ФНЛ он бы сыграл с удовольствием.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Знамя»
    Рейтинг: 3 Голосов: 13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +9

      авервлад49 3 ноября 2018, 08:56

      Всё,пинать мяч уже не может.Пора завязывать с этим делом.Дорогу молодым.Играй во дворе с пацанами.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 1 ноября 2018, 21:34

      эх, Рома, проср... свою карьеру по простоте своей колхозной.. из тоттенхема мог прыгнуть в топклуб, ведь неплохо частенько получалось. правда, не всегда понимал че надо на поле делать - Реднапп ведь не зря говорил : Рома, учи английский , а Рома тату только новые ходил в Лондоне набивал..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 1 ноября 2018, 17:03

      Он на многое еще способен

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1018

      Нас Много 1 ноября 2018, 16:37

      Вот такой спящий гигант. Время от времени просыпался, но не ненадолго...

      1
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