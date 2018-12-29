Успешнее всех в мире этот год провел Варан. Не ожидали, да?

Дружелюбный напарник

Уже несколько лет «Реал» не меняет центр обороны, хотя постоянно намечаются разные кандидаты. Рамос и Варан – неприкасаемые защитники, которые выходят вместе почти постоянно. Даже универсальный Начо чаще страхует Карвахаля на правом фланге, чем подменяет кого-то из центральных. Они вместе выигрывали Лигу чемпионов и Примеру, а потом переживали поражения от «Барселоны».

Понятно, что в паре обязательно должен быть аутсайдер. Варану эта роль принадлежит лишь номинально: просто Рамос чаще вступает в отбор, блокирует удары и вступает в стычки, Рафаэль страхует партнера и действует рассудительнее. «Я дружелюбный, но дело не только в этом. Нельзя семь лет играть за «Реал», не имея такого характера», – доказывает Варан. В душе он тоже такой горячий, но этого не показывает.

Зато Варан оказался одним из косвенных виновников увольнения Моуринью. Летом Жозе очень хотел для «Юнайтед» нового защитника и уговаривал на переход Варана. «МЮ» предложил 112 миллионов евро, но «Реал» отказался. Для Моуринью так и не купили защитника высокого класса, из-за чего он рассорился с руководством. Варан – слишком важная часть этой эры Мадрида, а после ухода Роналду его вообще сделали одним из вице-капитанов.

Звонок Зидана

В сентябре 2017-го Варан подписал новый контракт с «Реалом» до 2022 года. «Ключевую роль в моем переходе сыграл Зидан. Я считаю себя мадридцем, потому что перешел сюда в юном возрасте, но горжусь и не забываю время в «Лансе», – такими важными словами защитник сопроводил это событие и напомнил, что до «Реала» у него тоже была жизнь.

Французские звезды выстреливают примерно по одному сценарию: сильный сезон в Лиге 1, внимание скаутов и красивый ценник, отъезд в топ-клуб. Здесь Варан ни от кого не отличался. Воспитанник «Ланса» отыграл за взрослую команду всего 24 матча и забил два мяча, а клуб заработал на 18-летнем игроке 10 миллионов евро.

Зидан в то время только учился тренировать и работал в «Кастилье». Он лично звонил Варану, чтобы убедить талантливого защитника, что переход «Реал» – хорошее решение. Тогда Рафаэль сначала не узнал голос легенды, а потом отказался разговаривать и сослался на подготовку к важному экзамену.

Из «Ланса» Варан все-таки ушел, но не забывает место, где его воспитали. Через несколько дней после победы на чемпионате мира он без громкого предупреждения приехал в академию «Ланса». Там Варан встретился с персоналом и молодыми игроками, а бывшему президенту клуба Жервелю Мартелю оставил футболку, в которой забивал Уругваю.

text text text Публикация от text (@raphaelvarane) 18 Июл 2018 в 8:21 PDT

«Он невероятно уважает людей, которые были рядом в первые футбольные минуты». «Ланс» остается клубом в его сердце. Он произнес удивительную речь», – радовался Мартель, который отработал в клубе 30 лет и в июне ушел в отставку. До этого Мартель играл важную роль в карьере Варана. Например, перед трансфером в «Реал» «Ланс» не продал Рафаэля в «Манчестер Юнайтед», хотя англичане тоже делали хорошее предложение.

Лучший сезон

Варан помог «Реалу» три раза подряд выиграть Лигу чемпионов, хотя после последнего финала все говорили только про Рамоса. Серхио сломал лидера соперников, грязно сыграл против Кариуса и просто бился, Варан в это время выдерживал стабильно высокий уровень. «Не считаю Рамоса лучшим центральным защитником, но уважаю его. Игра Рафаэля Варана мне нравится больше. Он молодой, уверенный», – рассказывал защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк, который тоже играл в том финале. Кстати, сам Варан сравнения с Рамосом просто ненавидит.

На ЧМ-2018 Рафаэль Варан выделялся по игровому времени: он провел на поле 630 минут – это оказалось больше, чем у любого партнера по команде. Защитник за ними еще и подчищал: среди всех игроков ЧМ Варан сделал больше всех выносов (44). Забавно, что Рафаэль Варан стал лишь четвертым игроком в истории, кто в одном сезоне выиграл Лигу чемпионов и чемпионат мира. До него такими футболистами были Карамбе, Карлос и Хедира, которые тоже представляли «Реал».

«Рафаэль Варан – единственный игрок, победивший на чемпионате мира и в Лиге чемпионов. Обычно за «Золотой мяч» спорят Месси и Роналду, но в этом году только один человек выиграл оба трофея. Это замечательный футболист, за которого я бы проголосовал», – говорил о Варане экс-президент УЕФА Платини. В итоговом голосовании ему отдали только седьмое место, но Рафаэль оказался выше любого другого защитника. Кстати, Варан – первый французский защитник с 1998 года, который попал в десятку лучших в рейтинге «Золотого мяча». Тогда там были Тюрам и Десайи.

Звездная семья

За пределами поля у Варана тоже все хорошо. Еще со школы он вместе с Камиллой Титгат, которую считают одной из самых красивых девушек-футболисток. Во время матчей чемпионата мира Камилла была на трибунах вместе с сыном.

text text text Публикация от text (@kurnakova_love) 28 Окт 2018 в 11:56 PDT

Еще у Варана отличная сестра. Анабель Варан борется с расизмом, а осенью выиграла конкурс красоты и даже претендовала на титул Мисс Франции. К сожалению, в финал она не прошла, но все равно запомнилась зрителям.

text text text Публикация от text (@annabellevaraneoff) 9 Сен 2018 в 1:17 PDT

Сам Варан сейчас кажется игроком без слабых мест, избегающим скандалов и лишнего самопиара. Пока все обсуждают других звезд «Реала» и сборной Франции, Варан спокойно живет семьей и незаметно выигрывает трофеи. Наверное, лучший защитник мира может быть и таким.

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