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  • Самая интересная группа ЛЧ зависит от военного положения на Украине

Самая интересная группа ЛЧ зависит от военного положения на Украине

Игра сезона

«Манчестер Сити», «Лион», «Шахтер» и «Хоффенхайм» – клубы из самого удивительного квартета на групповом этапе Лиги чемпионов. Вот несколько впечатляющих фактов о том, что между ними происходило в первых пяти турах.

• «Лион» уже давно должен был выходить из группы с первого места. В стартовом матче команда грохнула «Манчестер Сити», а потом сотворила четыре странных ничейных результата. Во всех играх «Лион» наиграл на победу, но пропускал странные голы в конце, даже играя в большинстве.

• В матче «Шахтера» и «Манчестер Сити» случился очень странный пенальти. Рахим Стерлинг ударился ногой о газон, совершил кувырок и не признался арбитру. Тот усмотрел нарушение правил и поставил одиннадцатиметровый. Его реализовали, а всего за два матча «Ман Сити» отправил «Шахтеру» девять голов и ни одного не пропустил. Из-за провальных игр с англичанами украинский клуб подошел к последнему туру с разницей мячей -8.

• «Лион» и «Шахтер» вообще играли во Франции при пустых трибунах: все из-за наказания французов за проявление расизма в давнем матче Лиги Европы против ЦСКА. Зато эта игра получилась горячей на поле: «Шахтер» забил дважды и мог побеждать, но «Лион» отыгрался голами на 70-й и 72-й минутах. Второй тайм того матча французы считают собственным эталоном сезона.

• Круче всего интригу в группе закрутила встреча «Шахтера» и «Хоффенхайма». Все по тому же сценарию «Шахтер» повел в два мяча, но немцы отыграли их еще в первом тайме. «Хоффенхайм» держал равную игру даже после удаления Салаи и почти выиграл, но на 90-й минуте свой второй гол в матче забил Тайсон. Именно из-за этого победного мяча «Шахтеру» достаточно выиграть у «Лиона» с любым счетом, чтобы попасть в плей-офф ЛЧ.

Расклады прогнозируют просто безумную ситуацию. «Манчестер Сити» обеспечил себе место в плей-офф, но еще может потерять первую строчку. «Лион» имеет слабые шансы на выигрыш группы, но при поражении от «Шахтера» улетит в Лигу Европы. У «Шахтера» есть вариант вообще никуда не попасть, если клуб проиграет «Лиону», а «Хоффенхайм» неожиданно победит «Манчестер Сити».

Не зря в ролике от пресс-службы «Шахтера» игра с «Лионом» представляется по важности больше любого финала.

Всегда гости

С 2014-го года «Шахтер» не может играть в Донецке, поэтому живет без полноценной домашней арены и постоянно перемещается. Главный тренер команды Паулу Фонсека насчитал, что только в ноябре его игроки проехали более 13 тысяч километров. Раньше матчи проходили во Львове, но уже второй сезон «Шахтер» считает домашней арену «Металлист» в Харькове. Туда пришли 28 тысяч фанатов на игру с «Хоффенхаймом» и 37 – на «Манчестер Сити». Заключительный домашний матч группового этапа с «Лионом» «Шахтер» вообще отыграет в Киеве. Тот самый львовский стадион отклонили из-за нареканий к полю.

УЕФА запретил проводить игры в регионах, где действует военное положение. По этой причине домашнего матча с «Арсеналом» лишили «Воркслу» из Полтавы. Ее игру тоже перенесли в Киев, а стадион подготовили в самый последний момент. Теперь ситуация еще сложнее, потому что через сутки после «Шахтера» на этом поле сыграет матч Лиги Европы киевское «Динамо». Подобные переносы больше всего неудобны для фанатов – они теряют деньги и не успевают на игры. Наш корреспондент Сергей Беседин прочувствовал это на себе.

Агрономы и танки

От игры «Воркслы» и «Арсенала» этот матч все-таки отличается. «Шахтер» привезет в Киев собственных агрономов, которые помогут в подготовке газона – хотя бы на игру с «Лионом» его точно должно хватить. Еще у «Шахтера» достаточно времени, чтобы привлечь людей на стадион. Реклама встречи с «Лионом» появилась даже в метро, хотя Паулу Фонсека все равно ожидает меньшего количества фанатов, чем на предыдущих играх в ЛЧ.

На решение УЕФА во многом повлиял и настрой гостевой команды. «Лион» сразу обозначил позицию о том, что не готов играть в Харькове. «В Одессе мы видели танки перед стадионом, там был комендантский час. Все это не способствовало концентрации наших игроков. Как владелец команды, я беспокоюсь о ее безопасности», – говорил президент «Лиона» Жан-Мишель Олас, вспоминая матч с «Черноморцем» в 2014-м году.

Его слова выглядят объективно, но вызваны не только вопросами безопасности. «Лион» в последних матчах сильно посыпался в игровом плане. Ничью с «Лиллем» (2:2) еще можно было списать на неудобного соперника, но домашнее поражение от «Ренна» (0:2) было ужасным. «Мои чувства скорее злобные. Не ожидал, что мы так себя покажем. Играли только 15 минут, а потом футболисты теряли позиции и ошибались. Я несу ответственность за это, но на поле была безответственная команда», – ругался главный тренер «Лиона» Бруно Женезио.

«Лион» с тех пор не играл, плановый матч против «Тулузы» не состоялся. Перенос игры с «Шахтером» из Харькова случился из-за политики, но у французов так вообще на этой неделе все связано с этой темой: с «Тулузой» не удалось сыграть из-за беспорядков во Франции. Может, и хорошо, что не сыграли, уж очень непростое сейчас время у «Лиона». С другой стороны, будет ли команда в необходимом тонусе – еще вопрос. Последний матч состоялся ровно неделю назад.

«Шахтер» лучше «Лиона»

Пока «Лион» мучается во Франции, «Шахтер» привычно лидирует в чемпионате Украины и вообще не имеет соперников. За 18 матчей турнира у команды 14 побед и всего одно поражение от киевского «Динамо». «Шахтер» пропустил только девять мячей, больше всех забивает (43) и выступает с разницей +34. Уже сейчас можно говорить, что команда почти точно выиграет чемпионат.

Прямо сейчас главный игрок этого «Шахтера» и всего украинского футбола – бразилец Жуниор Мораес, который летом неожиданно перешел свободным агентом из киевского «Динамо». У лучшего бомбардира чемпионата какие-то чумовые 14 голов и семь передач за 17 игр. Забавно, что на него обиделся вратарь «Динамо» Бойко, которому бразилец не говорил о переходе в «Шахтер». Дошло до того, что Бойко даже не пожал Мораесу руку, когда они встретились.

Из новых талантов «Шахтера» выделяется 20-летний полузащитник Майкон, который пришел из «Коринтианса». Он исполняет стандарты и может стать новым лидером. Важно и везение «Шахтера» в ситуации с травмами: в игре с «Мариуполем» (3:0) впервые за полтора месяца вышел и сразу забил Марлос. Травмировался Дентиньо, сломан палец у Ракицкого, но зато восстановился Тайсон. Главные игроки «Шахтера» полностью готовы к «Лиону».

Если вы не видели красивые матчи «Шахтера», то посмотрите хотя бы эти голы. Особенно классно у них получается колотить со штрафных.

Все видео взяты с официального канала «Шахтера» на YouTube

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Лига чемпионов Украина. Премьер-лига Европа
Комментарии (6)
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dinar7777dinar
1544629377
лион пройдет !
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sachsen-leipzig
1544629945
Лучшая команда с пост сов.пр. , Шахтар чемпион!!
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artur 10
1544633800
Лион,в очень сложном матче пройдёт дальше
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filosof sparty
1544639398
Всегда поражался их селекции. Что ни покупка-почти все вырастают в очень сильных футболистов. Браво! Даже немного завидую...
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semm
1544793662
Рано ещё выпускать Шахтёр на серьёзные команды не время.
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vasiok74
1551636943
трудно приходиться Шахтеру.все домашние матчи играть на разных стадионах.
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