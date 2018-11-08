Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Самый странный пенальти этого розыгрыша ЛЧ


    5
    Голосов: 3
    08.11.2018 00:40
    Стерлинг споткнулся и нырнул, а судья поверил.

    «Манчестер Сити» легко разгромил «Шахтер», а Рахим Стерлинг даже забил. Но главный эпизод матча случился в моменте со вторым голом. Английский полузащитник Рахим Стерлинг врезался в газон и в собственную ногу, а судья поставил пенальти в ворота «Шахтера». В отсутствии нарушения Стерлинг не признался, а Жезус реализовал удар. Посмотрите, как страшно это выглядело.

    «Шахтер» отреагировал моментально:

    Тепловая карта действий Стерлинга в этом матче.

    Вот так Стерлинг сегодня вернется домой.

    Можно еще вот так:

    В завершение.

    Рахим и так многим не нравился, а теперь получает новую порцию смеха и критики.

    Роналду забил «МЮ», но «Ювентус» проиграл за пять минут

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +37

      Russisch Schwein 9 ноября 2018, 16:55

      Одним словом подлец

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +187

      maxpav 9 ноября 2018, 10:47

      Стерлинг! Ты амнюк, а не мужик!!!!!! И засунь свое "извинение" в ...!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 9 ноября 2018, 07:51

      Нечего удивительного это же Стерлинг)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 8 ноября 2018, 20:07

      Роналду неймар суарес и тд.... хуже делают и ничего не говорят а тут сам зацепил себя и упал и после извинение попросил...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 8 ноября 2018, 19:29

      Далеко ему до Клозе. Честно говоря, это весьма сволочно вот так вот пенальти рисовать.
      Вот только во вчерашнем игровом дне было несколько результативных судейских ошибок, очень серьёзных. Тема со Стерлингом лишь одна из них. Давно пора уже было вводить и ВАР, и дисквы за симуляцию, как сделали в АПЛ и Серии А. Я хоть и симпатизирую Сити, но это не дело так поступать. Пару матчей дисквы в ЛЧ за нырок навсегда бы отвадили Стерлинга от таких финтов. А то сейчас в худшем случае ЖК будет. Кого блин таким наказанием испугаешь, когда на кону халявный гол с пенальти на ровном месте.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 8 ноября 2018, 11:06

      Аха... До чего дошел футбол))) мог бы поступить иначе. Уважение бы осталось на долго!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 8 ноября 2018, 10:20

      а причем Стерлинг если УЕФА руководят кретины?Кашаи этот должен как максимум судить поединки любительских команд уже много лет,хз зачем стоят дополнительные арбитры за воротами,почему не перенять опыт теннисных турниров и не дать каждой команде по паре возможностей за матч воспользоваться видеоповтором?а так конечно виноват только Стерлинг...........

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      JimZen 8 ноября 2018, 08:19

      Не знаю этого Стерлинга (его не Фунт зовут ?), но поступил - подленько и мерзко , аки в его Бритляндии и принято !((

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 8 ноября 2018, 07:04

      Настоящий мужик и достойный игрок признался бы в ошибке судьи! К сожалению Стерлинг не такой!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +563

      Damir07 8 ноября 2018, 01:59

      Мог бы по совести поступить и сказать что он сам зацепился
      Его больше зауважали бы а мс все равно выиграла бы

      8
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11