Самый странный пенальти этого розыгрыша ЛЧ

«Манчестер Сити» легко разгромил «Шахтер», а Рахим Стерлинг даже забил. Но главный эпизод матча случился в моменте со вторым голом. Английский полузащитник Рахим Стерлинг врезался в газон и в собственную ногу, а судья поставил пенальти в ворота «Шахтера». В отсутствии нарушения Стерлинг не признался, а Жезус реализовал удар. Посмотрите, как страшно это выглядело.
twit text
— Optus Sport (@OptusSport) 7 ноября 2018 г.
«Шахтер» отреагировал моментально:
twit text
— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 7 ноября 2018 г.
Тепловая карта действий Стерлинга в этом матче.
twit text
— AnfieldUrchin (@AnfieldUrchin) 7 ноября 2018 г.
Вот так Стерлинг сегодня вернется домой.
twit text
— Spencer Melia (@SpencerMelia) 7 ноября 2018 г.
Можно еще вот так:
twit text
— Luke (@MrAuthorLuke) 7 ноября 2018 г.
В завершение.
twit text
— Åyoüβ *_* (@MR_AB99) 7 ноября 2018 г.
Рахим и так многим не нравился, а теперь получает новую порцию смеха и критики.
Роналду забил «МЮ», но «Ювентус» проиграл за пять минут