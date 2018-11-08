Самый странный пенальти этого розыгрыша ЛЧ

Стерлинг споткнулся и нырнул, а судья поверил.

«Манчестер Сити» легко разгромил «Шахтер», а Рахим Стерлинг даже забил. Но главный эпизод матча случился в моменте со вторым голом. Английский полузащитник Рахим Стерлинг врезался в газон и в собственную ногу, а судья поставил пенальти в ворота «Шахтера». В отсутствии нарушения Стерлинг не признался, а Жезус реализовал удар. Посмотрите, как страшно это выглядело.

twit text — Optus Sport (@OptusSport) 7 ноября 2018 г.

«Шахтер» отреагировал моментально:

twit text — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 7 ноября 2018 г.

Тепловая карта действий Стерлинга в этом матче.

twit text — AnfieldUrchin (@AnfieldUrchin) 7 ноября 2018 г.

Вот так Стерлинг сегодня вернется домой.

twit text — Spencer Melia (@SpencerMelia) 7 ноября 2018 г.

Можно еще вот так:

twit text — Luke (@MrAuthorLuke) 7 ноября 2018 г.

В завершение.

twit text — Åyoüβ ⁦*_* (@MR_AB99) 7 ноября 2018 г.

Рахим и так многим не нравился, а теперь получает новую порцию смеха и критики.

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