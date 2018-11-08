Роналду забил «МЮ», но «Ювентус» проиграл за пять минут

Что это вообще было?

Недавно мы рассказывали, как Роналду поменял «Ювентус». С ним туринцы стали сильнее, а теперь встретились в Лиге чемпионов с «МЮ». В Манчестере «Ювентус» выиграл с минимальным счетом, но в домашнем матче должен был соперника разрывать. Дибала лупил по стойкам, Де Хеа тащил удары, а Роналду все-таки забил бывшему клубу. Криштиану отпраздновал исторический гол, который стал для него первым в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

twit text — JuventusFC (@juventusfcen) 7 ноября 2018 г.

То, что произошло потом, очень сложно объяснить. «МЮ» классно исполнил два стандарта. Сначала Мата красивым ударом обвел стенку и попал со штрафного. Потом после подачи мяч залетел в сетку уже через кучу рикошетов. За событиями матча вы могли следить в нашем безумном текстовом онлайне. Мы же пройдемся по самому главному:

1. Реакция вообще всех на эту игру.

twit text — Carmela Carotenuto (@Carmencita_9500) 7 ноября 2018 г.

2. Чумовое лицо Моуринью после финального свистка.

twit text — Fiore Capasso ® (@fiore_capasso) 7 ноября 2018 г.

3. Цифры и факты.

Впервые с 1999 года «МЮ» отыгрался в последнюю пятиминутку и победил с двумя голами.

twit text — OptaJoe (@OptaJoe) 7 ноября 2018 г.

Роналду впервые проиграл «Манчестер Юнайтед».

twit text — Squawka Football (@Squawka) 7 ноября 2018 г.

Погба – главный герой матча. Он заработал штрафной для Маты и оказал давление на защиту «Ювентуса» в моменте со вторым голом.

twit text — Manchester United (@ManUtd) 7 ноября 2018 г.

В нашем подкасте мы рассказывали, что «МЮ» испытывает большие проблемы, а Моуринью больше не тянет. Сегодня его «Манчестер Юнайтед» ответил нам сенсационным результатом.