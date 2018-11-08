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    Роналду забил «МЮ», но «Ювентус» проиграл за пять минут


    3
    Голосов: 11
    08.11.2018 01:10
    Что это вообще было?

    Недавно мы рассказывали, как Роналду поменял «Ювентус». С ним туринцы стали сильнее, а теперь встретились в Лиге чемпионов с «МЮ». В Манчестере «Ювентус» выиграл с минимальным счетом, но в домашнем матче должен был соперника разрывать. Дибала лупил по стойкам, Де Хеа тащил удары, а Роналду все-таки забил бывшему клубу. Криштиану отпраздновал исторический гол, который стал для него первым в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

    То, что произошло потом, очень сложно объяснить. «МЮ» классно исполнил два стандарта. Сначала Мата красивым ударом обвел стенку и попал со штрафного. Потом после подачи мяч залетел в сетку уже через кучу рикошетов. За событиями матча вы могли следить в нашем безумном текстовом онлайне. Мы же пройдемся по самому главному:

    1. Реакция вообще всех на эту игру.

    2. Чумовое лицо Моуринью после финального свистка.

    3. Цифры и факты.

    Впервые с 1999 года «МЮ» отыгрался в последнюю пятиминутку и победил с двумя голами.

    Роналду впервые проиграл «Манчестер Юнайтед».

    Погба – главный герой матча. Он заработал штрафной для Маты и оказал давление на защиту «Ювентуса» в моменте со вторым голом.

    В нашем подкасте мы рассказывали, что «МЮ» испытывает большие проблемы, а Моуринью больше не тянет. Сегодня его «Манчестер Юнайтед» ответил нам сенсационным результатом.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Ювентус»
    Рейтинг: 3 Голосов: 11
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +52

      artur 10 8 ноября 2018, 21:55

      Это футбол!!!Так бывает,когда расслабился в концовке....хотя Юве нужно было забивать ещё парочку(моментов было предостаточно),я думаю,что будет уроком,ведь на ошибках учатся.

      0
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      Рейтинг: +1351

      15112007 8 ноября 2018, 11:55

      СосИша ещё жив!

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 8 ноября 2018, 10:28

      Да,напомнило 99-й!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      Spair0 8 ноября 2018, 08:37

      Вся Бавария - команда, округ, после финального свистка выдохнула:..
      Мы такие лохи не одни!!!)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 8 ноября 2018, 08:27

      После просмотра вспомнил май 1999 года, Бавария драла МЮ весь матч,итог все знают!!! GGMU

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 8 ноября 2018, 08:11

      Играет команда.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 8 ноября 2018, 05:34

      Лучше бы видео голов выложили, чем этот ср...ый текст.

      4
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      Рейтинг: +882

      kliker 8 ноября 2018, 03:39

      Я смотрел этот матч! Юве предстал в этом матче как сборище косоногих плюс мастер-Роналду, который выдавал идеальные пасы на блюдечке Хедире, Пьяничу, Квадрадо, а они всё мазали и мазали.
      Такое игровое преимущество разбазарить и проиграть в итоге, это надо сильно стараться, с чем Ювентус успешно справился.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 > kliker 8 ноября 2018, 10:25

      Роналду видимо сам себе отдал пас на гол. Видимо смотрели вы не матч, я персональное видео Роналду. Он, конечно, хорош, но там вся команда была хороша до 80х минут.

      1
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