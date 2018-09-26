Как стать агентом и где найти новую звезду? Мы узнали все изнутри

«Бомбардир» задает футбольному агенту главные вопросы о его профессии и жизни. Отвечает Олег Шигаев из агентства «FM Sports Agency».

Откуда берутся агенты?

«Понятия «выучиться на агента» просто нет. Есть набор качеств, с помощью которых можно работать в этой сфере. Главное − желание. Процесс непростой, но интересный. Сейчас много людей, которые пытаются этим заниматься, приходят изменить мир или провести революцию. Но, как правило, спустя какое-то время завязывают или отваливаются. Не совсем понимают, что это такое. Думают, что это легко, а деньги придут рекой. На деле − не совсем так.

Некоторые шутят: сейчас агентов больше, чем футболистов. Наверное, так и есть. Один пирог кусает все больше и больше людей. А по поводу того, как работать − самому или в какой-то компании, − отвечу так: начинать с нуля самому труднее».

Как ищут игроков?

«У нас в этом плане есть четкие позиции. Мы следим, просматриваем, мониторим очень большой объем информации. И на основании этого выслеживаем игроков, в которых, по нашему мнению, есть интересные качества. Дальше предлагаем сотрудничество. И так шаг за шагом. Пытаемся поднять того или иного игрока все выше и выше. Например, если игрок из ПФЛ, то пытаемся либо устроить его в ФНЛ, либо в клуб выше уровнем во второй лиге. Футболист − это твой друг, где-то, наверное, член твоей семьи. Без выстраивания отношений в футболе никуда. Как с игроками, так и с клубами, тренерами, людьми, имеющим отношение к футболу».

Главное качество агента?

«Агент должен обладать честностью, порядочностью, коммуникабельностью. В обязанности агента входит, в первую очередь, быть всегда на связи».

На чем агент зарабатывает?

«Каждый трансфер в этом плане индивидуален. Где-то агент получает с заработной платы футболиста, где-то – непосредственно от клуба. Мы, так у нас заведено, берем процент с определенной зарплаты. Все рассказывать, естественно, не буду − некоторые моменты конфиденциальные. И относятся лишь к двух сторонам: к нам и к игроку. Нужно работать по совести. Если, например, начал сотрудничество с игроком и не имел к нему до этого отношения − так и доносишь до него, что ничего сейчас платить не нужно. То, что было до сотрудничества − не наше.

Это правильно. Вот если игрок заиграет на более высоком уровне или получит то, что без тебя не мог, то пожалуйста. И игрок это должен понимать. И понимают. Но бывает не только так, но и, например, те суммы, которые нам платятся от клубов. Все изначально приговаривается, в обязательном порядке с футболистом. Если это так, то мы уже больше никуда не лезем. Это тоже по совести».

У вас в агентстве много игроков одного клуба (например, «Енисея»). Это хорошо?

«Почему нет? Если агент предлагает в клуб нужных игроков, которые устраивают и руководство, и тренерский штаб? Вот и ответ. Тем более наша компания дружна с тренерским штабом «Енисея» во главе с Дмитрием Аленичевым.

Конечно, есть моменты, когда несколько человек в одном коллективе дает знак «минус». Игроки же общаются между собой. Но пытаемся всем угождать. В этом же и есть работа агента: чтобы твой игрок всегда был тобой доволен».

Какие есть риски в профессии?

«Скорее − нервы. Работа агента в том, чтобы работать в режиме 24/7. Если этого нет, то ты не достигнешь определенного уровня. Я максималист, всегда хочется большего. А если это так, то вкладываешь душу. Естественно, когда какие-то плохие моменты, то и получаешь разочарования. Но без этого никуда. Это закаляет. Делает сильнее. На своем опыте все понимаешь и понимаешь, куда двигаться. А по поводу рисков, то приходя в агентскую деятельность, каждый должен понимать: от тебя зависит судьба человека и его путь».

Российские агенты работают за границей?

«Конечно. И мы тоже не исключение. Работаем как по России, так и по Европе и Азии. Словения, Чехия, Армения, Беларусь, Казахстан, Грузия, Хорватия, Прибалтика, Сербия, Черногория».

Сколько матчей в месяц смотрит агент и как часто летает в командировки?

«В свое время, когда я и подумать не мог, чем буду заниматься, я знал, что такая профессия есть, и некоторые товарищи мне говорили, кем меня видят в будущем. Я слышал, но воспринимал это больше так: ну, говорят и говорят. А со временем так и получилось, что свою жизнь связал с футболом. Спасибо Алексею Сафонову, Олегу Малежику, Александру Маньякову за это. Футбол я любил и смотрел и без этого кучу его. Все записывал, следил, интересовался всем, чем можно. Вот это все и послужило фундаментом. Теперь просто я могу и работать в этой деятельности. Много футбола тоже смотреть не надо, притупляются эмоции, видение. Если говорить о «вживую», в день, то 2-3 максимум. Естественно, футбол не каждый день, иногда нужно уделять время семье и другим вещам».

Отдых вообще бывает?

«Времени свободного всегда мало. Жена ругается (смеется). Это независимо от того, идеи сейчас сезон или нет. Просто в межсезонье открыто трансферное окно, а как оно закрывается, некоторой время идет небольшой отдых, и спустя время − уже подготовка в следующему окну. Параллельно идет отсмотр футбола, отслеживание как своих, так и не своих игроков − на предмет сотрудничества или просто сбора информации».

О чем вы мечтаете сейчас?

«Стать спортивным директором какого-нибудь клуба».