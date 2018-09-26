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  • Как стать агентом и где найти новую звезду? Мы узнали все изнутри

Как стать агентом и где найти новую звезду? Мы узнали все изнутри

«Бомбардир» задает футбольному агенту главные вопросы о его профессии и жизни. Отвечает Олег Шигаев из агентства «FM Sports Agency».

Откуда берутся агенты?

«Понятия «выучиться на агента» просто нет. Есть набор качеств, с помощью которых можно работать в этой сфере. Главное − желание. Процесс непростой, но интересный. Сейчас много людей, которые пытаются этим заниматься, приходят изменить мир или провести революцию. Но, как правило, спустя какое-то время завязывают или отваливаются. Не совсем понимают, что это такое. Думают, что это легко, а деньги придут рекой. На деле − не совсем так.

Некоторые шутят: сейчас агентов больше, чем футболистов. Наверное, так и есть. Один пирог кусает все больше и больше людей. А по поводу того, как работать − самому или в какой-то компании, − отвечу так: начинать с нуля самому труднее».

Как ищут игроков?

«У нас в этом плане есть четкие позиции. Мы следим, просматриваем, мониторим очень большой объем информации. И на основании этого выслеживаем игроков, в которых, по нашему мнению, есть интересные качества. Дальше предлагаем сотрудничество. И так шаг за шагом. Пытаемся поднять того или иного игрока все выше и выше. Например, если игрок из ПФЛ, то пытаемся либо устроить его в ФНЛ, либо в клуб выше уровнем во второй лиге. Футболист − это твой друг, где-то, наверное, член твоей семьи. Без выстраивания отношений в футболе никуда. Как с игроками, так и с клубами, тренерами, людьми, имеющим отношение к футболу».

Главное качество агента?

«Агент должен обладать честностью, порядочностью, коммуникабельностью. В обязанности агента входит, в первую очередь, быть всегда на связи».

На чем агент зарабатывает?

«Каждый трансфер в этом плане индивидуален. Где-то агент получает с заработной платы футболиста, где-то – непосредственно от клуба. Мы, так у нас заведено, берем процент с определенной зарплаты. Все рассказывать, естественно, не буду − некоторые моменты конфиденциальные. И относятся лишь к двух сторонам: к нам и к игроку. Нужно работать по совести. Если, например, начал сотрудничество с игроком и не имел к нему до этого отношения − так и доносишь до него, что ничего сейчас платить не нужно. То, что было до сотрудничества − не наше.

Это правильно. Вот если игрок заиграет на более высоком уровне или получит то, что без тебя не мог, то пожалуйста. И игрок это должен понимать. И понимают. Но бывает не только так, но и, например, те суммы, которые нам платятся от клубов. Все изначально приговаривается, в обязательном порядке с футболистом. Если это так, то мы уже больше никуда не лезем. Это тоже по совести».

У вас в агентстве много игроков одного клуба (например, «Енисея»). Это хорошо?

«Почему нет? Если агент предлагает в клуб нужных игроков, которые устраивают и руководство, и тренерский штаб? Вот и ответ. Тем более наша компания дружна с тренерским штабом «Енисея» во главе с Дмитрием Аленичевым.

Конечно, есть моменты, когда несколько человек в одном коллективе дает знак «минус». Игроки же общаются между собой. Но пытаемся всем угождать. В этом же и есть работа агента: чтобы твой игрок всегда был тобой доволен».

Какие есть риски в профессии?

«Скорее − нервы. Работа агента в том, чтобы работать в режиме 24/7. Если этого нет, то ты не достигнешь определенного уровня. Я максималист, всегда хочется большего. А если это так, то вкладываешь душу. Естественно, когда какие-то плохие моменты, то и получаешь разочарования. Но без этого никуда. Это закаляет. Делает сильнее. На своем опыте все понимаешь и понимаешь, куда двигаться. А по поводу рисков, то приходя в агентскую деятельность, каждый должен понимать: от тебя зависит судьба человека и его путь».

Российские агенты работают за границей?

«Конечно. И мы тоже не исключение. Работаем как по России, так и по Европе и Азии. Словения, Чехия, Армения, Беларусь, Казахстан, Грузия, Хорватия, Прибалтика, Сербия, Черногория».

Сколько матчей в месяц смотрит агент и как часто летает в командировки?

«В свое время, когда я и подумать не мог, чем буду заниматься, я знал, что такая профессия есть, и некоторые товарищи мне говорили, кем меня видят в будущем. Я слышал, но воспринимал это больше так: ну, говорят и говорят. А со временем так и получилось, что свою жизнь связал с футболом. Спасибо Алексею Сафонову, Олегу Малежику, Александру Маньякову за это. Футбол я любил и смотрел и без этого кучу его. Все записывал, следил, интересовался всем, чем можно. Вот это все и послужило фундаментом. Теперь просто я могу и работать в этой деятельности. Много футбола тоже смотреть не надо, притупляются эмоции, видение. Если говорить о «вживую», в день, то 2-3 максимум. Естественно, футбол не каждый день, иногда нужно уделять время семье и другим вещам».

Отдых вообще бывает?

«Времени свободного всегда мало. Жена ругается (смеется). Это независимо от того, идеи сейчас сезон или нет. Просто в межсезонье открыто трансферное окно, а как оно закрывается, некоторой время идет небольшой отдых, и спустя время − уже подготовка в следующему окну. Параллельно идет отсмотр футбола, отслеживание как своих, так и не своих игроков − на предмет сотрудничества или просто сбора информации».

О чем вы мечтаете сейчас?

«Стать спортивным директором какого-нибудь клуба».

Самые известные клиенты «FM Sports Agency»:

Игорь Смольников («Зенит»)
Евгений Чернов («Зенит»)
Павел Комолов («Енисей)
Александр Кутьин («Енисей»)
Марко Обрадович («Енисей»)
Эмин Махмудов («Нефтчи»)
Младен Кашчелан («Тамбов»)
Павел Игнатович («Нижний Новгород»)
Тимур Жамалетдинов (ЦСКА)
Андрей Козлов («Оренбург»)

Россия. Премьер-лига Интервью
Комментарии (4)
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ivanthebest
1538000456
Интересная тема, но интервью получилось довольно маленьким и поверхностным. По-больше бы деталей и каких-то интересных историй, внутренней кухни.
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Алина Алина
1538584731
Ни о чем интервью , действительно
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Алина Алина
1538586804
И ошибок в тексте много , редактор )))
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