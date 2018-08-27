Лидер «Спартака», чей трансфер считали провалом

«Бенфика» любит скупать перспективных южноамериканцев. Так было и с Мельгарехо, за которого в 20-летнем возрасте затратили меньше миллиона. Парагваец приехал и тут же на год отбыл в аренду в «Пасуш». Середняк лишь сезоном позже неожиданно залез в тройку чемпионата и потом отхватил итоговые 3:8 от «Зенита» в Лиге чемпионов. Но к тому моменту Мельга уже вернулся в «Бенфику» с хорошим запасом – десятью мячами в составе «Пасуша».

Гайтан, Сальвио, Кардосо, Лима, Родриго – кого из этих глыб подвинешь в атаке? К тому же неожиданно разыгрался Ола Джон, а Андре Гомеш и Нолито в основу не попадали вообще. Для Мельгарехо было место лишь на многострадальный левый фланг в защите, где после продажи Коэнтрау так и не нашлось адекватной замены. Жорже Жезуш обожал ставить атакующий футбол, а для работоспособного парагвайца это был единственный шанс хоть как-то закрепиться в топ-клубе. Начал Мельга сразу же с автогола в матче с «Брагой», а затем привез и второй мяч (2:2).

Неудачи не сломили: дальше пошло лучше. В тот год «Бенфика» чудом проскользила мимо чемпионства, была сильнее «Челси» в финале Лиги Европы, но проиграла, а финал Кубка уступила очень глупо. На следующий сезон «Бенфика» выписала себе на фланг Сикейру и Силвиу, так что в Мельге больше не нуждалась. Хоть за тем и наблюдали «Арсенал» и «Ливерпуль», но всех опередила симпатичная «Кубань», которая с удовольствием отдала за парагвайца пять миллионов евро, а тот неплохо закрыл левый фланг и еще натолкал три гола в матчах Лиги Европы.

Следующий сезон вышел скомканным из-за травмы, а летом и осенью 2015-го Мельгарехо принялся колотить голы в Премьер-лиге – сразу восемь за 13 матчей. Заодно пару раз забил и «Спартаку» – в чемпионате (3:0) и Кубке (1:0), после чего как раз туда и перешел. Интересно, что еще в «Кубани» Мельга говорил о фанатах, вспоминая матч «Бенфики» в Москве: «В первую очередь, меня удивил холод! А еще обратил внимание на болельщиков «Спартака», которые очень яро поддерживали свой клуб»

Первые девять матчей за «Спартак», и лишь одна голевая передача – ужасно. В двух оставшихся турах сезона-2015/16 наконец-то забил по голу, но в следующем, чемпионском, все опять давалось тяжело. Два гола Мельгарехо были важны – победа над «Уралом» (1:0) и спокойствие с «Уфой» (третий гол, 3:1). Гораздо хуже, что визуально у парня совершенно не шла игра, даже когда он выбегал в основе, поэтому в кандидатах на виртуальную «Золотую урну» в России он ходил бы точно.

Несмотря на чемпионство, Мельгу в герои явно не записывали. Его называли одним из самых неудачных трансферов последнего времени. К сожалению, упреки во многом были справедливы.

Но прошлый сезон все поправил.

Игра в Суперкубке – голевой пас, матч с «Динамо» – голевой пас, игра с ЦСКА – голевой пас. Так Мельгарехо играл летом. Гол «Анжи» – спас ничью, гол «Ахмату» – победный, гол «Севилье» – победный, а еще дубль «Нальчику» – так Мельга развлекался осенью.

Гол «Атлетику» – победный, гол «Ростову» – победный, гол «Динамо» – победный, это уже Мельгарехо образца 2018 года. Ошибки случаются и сейчас, но их стало меньше, а успеха больше – это результат работоспособности парня, который не ныл из-за того, что оставался в запасе, а продолжал пахать. Теперь у него есть довольно крутое достижение.

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Цифры по голам красноречивы, но важно, что парагваец прибавил и в других компонентах – он стал больше отдавать обостряющих передач, гораздо чаще бить, лучше перехватывать и точнее отдавать пасы. Сейчас Мельгу адаптировали на левый край обороны вместо Комбарова. За два матча с «Краснодаром» и «Динамо» (совсем не слабые соперники по РПЛ) он не совершил каких-то серьезных ошибок, но при этом не забывал помогать атаке. В Краснодаре – чаще всех выносил мяч и стал лучшим спартаковцем в верховых единоборствах (с ростом 177 см ). С «Динамо», кстати, выиграно аж семь верховых дуэлей, больше только у Жиго (10). Не забываем, как был забит гол – Мельгарехо здорово вырвался из-под опеки, открылся, взлетел над защитой и вколотил мяч под перекладину.

Главный вопрос – что будет дальше, и надолго ли Мельгарехо вытеснил Комбарова из основы? Подходит ли такой вариант только для определенных матчей или же Мельга теперь будет регулярно в старте? Стоит ли бросать парагвайца в Санкт-Петербурге под юркого Роберта Мака, который находится в хорошей форме? Готов ли сам футболист отказаться от атакующих амбиций, лишь бы просто играть за «Спартак»?

Пока эксперимент выглядит очень интересным. С другой стороны, вряд ли стоит называть это именно экспериментом. Так Мельгарехо уже провел целый сезон шесть лет назад и, будучи полноценным игроком основы, добрался до финала еврокубка. «Спартаку» такое достижение было бы за счастье, но своих Матича, Кардосо и Родриго у команды нет. Зато, как и тогда, есть Мельгарехо на левом фланге обороны. Что из этого выйдет – очень интересная загадка на всю осень.

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