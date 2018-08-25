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    Секрет побед «Спартака» – угловые


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    Голосов: 7
    25.08.2018 21:40
    Неожиданное достоинство команды.

    «Спартак» в этом сезоне РПЛ пропускает только с чужой половины и почти всегда побеждает. После успеха в дерби с «Динамо» у команды 13 очков в пяти играх. Провал в квалификации Лиги чемпионов никак не сказался на общем впечатлении от выступления «Спартака». В чемпионате России есть много проблем с реализацией, но это исключено в отношении стандартов. В последние годы мы такой «Спартак» еще не встречали.

    Успех «Спартака» прямо сейчас связан с новым помощником Карреры. Этим летом в тренерский штаб команды вошел Рауль Рианчо. До этого он работал в «Леванте» и «Рубине» тренером по физподготовке. Но все изменилось с приглашением в киевское «Динамо», куда Рианчо позвали уже ассистентом. Окончательный успех – роль помощника Андрея Шевченко в сборной Украины. Главный принцип Рианчо в том, что физическое состояние и тактика должны сочетаться. Рауль учит игроков быстро принимать решения в самой игре и на стандартных положениях. «Спартаку» это было необходимо.

    С Рианчо игроки «Спартака» бегут правильно. Далее – факты:

    • В матчах против «Оренбурга» и «Анжи» команда проводила голевые атаки после розыгрыша стандартов. Сначала шла перепасовка мяча, а уже потом подачи и выход на удары.

    • Голы «Краснодару» и «Динамо» – другая история. В матче с «Краснодаром» на Зе Луиша скидывали мяч после подачи. Мельгарехо забил «Динамо» ударом сразу после навеса. У «Спартака» наконец-то получаются разнообразные угловые, которые завершаются ударами и голами.

    • За пять матчей этого сезона Зе Луиш забил два мяча. Столько же у него было в РПЛ за весь предыдущий год. Оба мяча Зе Луиша стали победными.Такие стандарты бодрят даже тех, кого хвалили только за объем работы.

    В игре с «Динамо» команда Карреры чуть не забила с игры, но мяч отменили из-за офсайда. Пенальти от Промеса тоже считаем за стандарт. Выходит, что абсолютно всег олы «Спартака» в этом сезоне как-то связаны со стандартами. Кажется, у «Спартака» появилось новое и очень важное достоинство.

    Красивые кадры московского дерби:

    Текстовый онлайн матча «Спартак» – «Динамо»

    Максименко пропустил с чужой половины. Болельщики его поддержали

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 4 Голосов: 7
    Рекомендуем
    Комментарии14
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 26 августа 2018, 09:30

      на одних угловых чемпионат не выиграешь

      0
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 26 августа 2018, 07:53

      угловые конечно хорошо ноо... со стабильностью надо что то делать... Спартак превращается сколько угодно забить ии сколько угодно пропустить. когда включает обороты такое ощущение что Спартака не остановить но обязательно после первых двух забитых игроки начинают то ли пижонить то ли мяч не залетает в ворота нооо после ,,, с какой-то легкостью пропускают голы иии пипец команда становится неуправляемой. на счет игроков Промес набирает, Зе в норме, Адриано вообще никакущий выйдя на 5 минут умудрился получить желтую если б он не вмещивался то счет был бы 3-1

      1
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    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 26 августа 2018, 06:46

      Спартак только вперед!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 26 августа 2018, 06:39

      А все таки хорошая кричалка Спартак - м...к.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +5888

      Павелий 26 августа 2018, 00:45

      Когда нас тренировал Валера Карпин, угловые тоже были фишкой. И играли мы на уровне 1-3 мест. Так держать, Спартак!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон > Павелий 26 августа 2018, 06:41

      А чего держать?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +12338

      Вомбат 25 августа 2018, 23:21

      Спартак сейчас точно не слабее чем был в чемпионском году. Состав даже сильнее стал с появлением Жиго. Правда Адриано никакой, за прошлый год без мотивации растерял все навыки. Я бы сказал, что по составу Спартак сильнее Зенита, ведь по стоимости состава Зенит опережает только за счет большего числа игроков в обойме. Так что на стороне Зенита, на мой взгляд, только более толковый тренер. Шансы обеих команд на чемпионство примерно равны, и в их спор в этом сезоне вряд ли вмешаются ЦСКА и Локо, не говоря уж о Краснодаре.

      1
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      Рейтинг: +1447

      Toomans > Вомбат 28 августа 2018, 13:25

      Голословно. Разбор по позициям будет?

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 25 августа 2018, 22:27

      Разнообразие как раз то, что этому Спартаку не хватало в прошлом году.
      Хотя чувствуется, что команда играет процентов на пятьдесят.Так что красно белым ещё прибавлять и прибавлять.

      5
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      Рейтинг: +33457

      oyabun 25 августа 2018, 22:22

      А за что Адриано показали желтую?

      3
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > oyabun 25 августа 2018, 22:26

      просьба болельщиков за матч с ПАОКом

      6
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      Рейтинг: +23534

      Мары > oyabun 25 августа 2018, 22:27

      С Шуниным потолкались.

      3
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      Рейтинг: +17877

      ilichkadr 25 августа 2018, 21:59

      Глупее заголовка просто не представить! Куча фото и не более того. Угловые бывают двух видов: Прямая подача мяча (навес) в штрафную или его розыгрыш. Лучше бы озаглавил свою писанину как-то иначе. Например, удар с центра поля застал молодого вратаря в расплох!

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      Рейтинг: +546

      RyslanZ 25 августа 2018, 21:43

      Игра Спартака меня очень порадовала....в первом тайме. Команда красно-белых заслуженно победила.несмотря на грубую техническую ошибку Максименко и прибавление футбольной агрессии в игре динамовцев во втором тайме....ну и третий гол Промеса,надо было засчитывать,это не только моё личное мнение,но и спортивных журналистов(https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/spartak-dinamo-u-krasno-belyh-ukrali-gol-1449799/ )

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