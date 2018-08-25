Максименко пропустил с чужой половины. Болельщики его поддержали

Ужасная ошибка голкипера «Спартака».

«Спартак» впервые в сезоне пропустил. Защитник «Динамо» Владимир Рыков мощно пальнул из-за центральной линии. Александр Максименко явно потерял ворота и пустил дебютный для себя гол в РПЛ. Что это было?

В РПЛ и ФНЛ Рыков забивал уже 13 раз. Мощный защитник «Динамо» часто лупит дальними ударами и пользуется габаритами у ворот соперника. Гол в ворота «Спартака» – главное достижение Рыкова в этом сезоне. До этого он только травмировал Сердара Азмуна в матче с «Рубином».

Кстати, Рыков – тот самый парень, который обожает вылетать со своими командами в ФНЛ. «Томь», «Торпедо» и «Мордовия» очень любят этого парня. А «Спартаку» он однажды положил вот такой мяч:

Болельщики теперь опасаются за психологию Максименко:

twit text — RW_Key West (@nogastick) 25 августа 2018 г.

twit text — Ze Shumish (@shumbrother) 25 августа 2018 г.

twit text — Decabrist (@decabrist_c) 25 августа 2018 г.

twit text — Sasha Che (@osnvnb) 25 августа 2018 г.

twit text — not angry (@NnAngry) 25 августа 2018 г.

twit text — Усы Индейца (@PaDre1922) 25 августа 2018 г.

Судья не заметил нарушение Максименко. Он сыграл глупо

Текстовый онлайн матча «Спартак» – «Динамо»