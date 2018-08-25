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    Максименко пропустил с чужой половины. Болельщики его поддержали


    3.6
    Голосов: 7
    25.08.2018 21:10
    Ужасная ошибка голкипера «Спартака».

    «Спартак» впервые в сезоне пропустил. Защитник «Динамо» Владимир Рыков мощно пальнул из-за центральной линии. Александр Максименко явно потерял ворота и пустил дебютный для себя гол в РПЛ. Что это было?

    В РПЛ и ФНЛ Рыков забивал уже 13 раз. Мощный защитник «Динамо» часто лупит дальними ударами и пользуется габаритами у ворот соперника. Гол в ворота «Спартака» – главное достижение Рыкова в этом сезоне. До этого он только травмировал Сердара Азмуна в матче с «Рубином».

    Кстати, Рыков – тот самый парень, который обожает вылетать со своими командами в ФНЛ. «Томь», «Торпедо» и «Мордовия» очень любят этого парня. А «Спартаку» он однажды положил вот такой мяч:

    Болельщики теперь опасаются за психологию Максименко:

    Судья не заметил нарушение Максименко. Он сыграл глупо

    Текстовый онлайн матча «Спартак» – «Динамо»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 3.6 Голосов: 7
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 30 августа 2018, 15:19

      Да, норм! Ошибка-то даже в мяче залетевшем, а в том, что он решил его двумя руками словить, а нужно было просто одной рукой переводить на угловой.
      Сломаться можно когда из-за твоей ошибки теряются очки, в данном случае очки не потеряны, поэтому нет смысла пеплом голову посыпать.

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      Рейтинг: +8845

      GoLenaStop 28 августа 2018, 00:00

      Однозначно, надо оставить такого игрока в основе. Очень полезный вратарь.

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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 26 августа 2018, 23:02

      Так себе вратарь, чудил в Греции, тут за шиворот получил....это только начало чемпионата...моё мнение Селихов сильнее на данный момент))

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      Рейтинг: +2119

      OldenVad > _Marqella_ 27 августа 2018, 09:01

      Опыт, его наигрывать надо )

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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > _Marqella_ 28 августа 2018, 10:37

      Что же будет когда Селихов поправится? ))

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 августа 2018, 19:25

      конечно нужно поддерживать, у любого вратаря бывают подобные косяки и разнообразные ляпы, даже у всеми признанных и знаменитых. так что ничего особенного, тем более Максименко пока неопытный и молодой.

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 26 августа 2018, 16:48

      так шишки и набиваются, нужный опыт

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      Рейтинг: +853

      Rus9I 26 августа 2018, 15:38

      Учитывая что ему всего 20!!!! Он наголову выше уровнем многих киперов в РФПЛ. Основные его + которые лично я вижу:
      1. Устоявшаяся психология
      2. Очень грамотно играет на выходах
      3. Хорошо играет ногами
      4. Отлично чувствует момент удара
      Учитывая его возраст, пройдет еще 2 года, и он вполне может стать номером 1
      А такие плюхи всегда должны быть, и лучше они случатся в выигрышном матче, чем в проигранном. А те кто говорит что его нужно менять, вспомните себя в 20.
      На заполненном стадионе, нервы просто зашкаливают.

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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 26 августа 2018, 14:01

      гол дурак не более ничего не поделаешь,переварить и забыть

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > BANNIKOV1970 26 августа 2018, 17:37

      Нет лучше запомнить как опыт....но не растраиваться бывает опыт так и приходит...а так у парня есть все задатки вырасти в отл кипера

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      Рейтинг: +12338

      Вомбат 26 августа 2018, 13:13

      Я как болельщик Зенита не возражаю против таких голов в ворота Спартака в чемпионате страны, как красивый гол Рыкова. Но этот парень, Максименко, играет и в еврокубках и уже внес свой немалый вклад в вылет от ПАОКа. Считаю, что на игры в группе ЛЕ надо выпускать Реброва. И надеюсь, что наконец поправится Селихов, и вопрос закроется сам собой. Мои клубные пристрастия тут роли не играют - хочется чтобы и в чемпионате все команды играли своим сильнейшим составом.

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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 26 августа 2018, 12:53

      Саня! Ничего страшного. Лучший вратарь современности Лев Яшин(привет "Динамо"!) пропускал вообще от вратаря другой команды через все поле. Ты главное смотри в оба в Питере на "Баклан-Арене" и не пропусти от "газпромовцев". А то воспитал "Спартак" для них на свою голову великого и ужасного монстра, который и сам уже в это поверил. А мы верим в тебя и в "СПАРТАК"!

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      Рейтинг: +12338

      Вомбат > ЮНик 26 августа 2018, 13:21

      Не надо передергивать. Яшин пропустил гол от вратаря Уграицкого и ТУТ ЖЕ был отправлен в дубль. На 2 года. В дубле от тащил все, что можно и что нельзя. Но его вернули в основу только после ухода Хомича из футбола. После чего он опять ошибся, хоть и не так ужасно, но снова был сослан в дубль на год. И когда бы возвращен в основу больше не ошибался от слова вообще. А Максименко пропустил под животом от ПАОКа и прекрасно играет в основе. Так что с историей Яшина параллели неуместны.

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      Рейтинг: +4433

      ЮНик > Вомбат 26 августа 2018, 13:42

      Я только написал, что Яшин пропускал от вратаря. Был такой факт??? Был!!! В чем передёргивание??? Максименко под кальку всю биографию Яшина должен повторить??? Увы... Таких максименков тысячи, Яшин один.

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      Рейтинг: +8028

      nik55 26 августа 2018, 12:16

      эта ошибка пойдет ему на пользу----следующий раз так выходить из ворот не будет

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