Максименко пропустил с чужой половины. Болельщики его поддержали

«Спартак» впервые в сезоне пропустил. Защитник «Динамо» Владимир Рыков мощно пальнул из-за центральной линии. Александр Максименко явно потерял ворота и пустил дебютный для себя гол в РПЛ. Что это было?
В РПЛ и ФНЛ Рыков забивал уже 13 раз. Мощный защитник «Динамо» часто лупит дальними ударами и пользуется габаритами у ворот соперника. Гол в ворота «Спартака» – главное достижение Рыкова в этом сезоне. До этого он только травмировал Сердара Азмуна в матче с «Рубином».
Кстати, Рыков – тот самый парень, который обожает вылетать со своими командами в ФНЛ. «Томь», «Торпедо» и «Мордовия» очень любят этого парня. А «Спартаку» он однажды положил вот такой мяч:
Болельщики теперь опасаются за психологию Максименко:
Судья не заметил нарушение Максименко. Он сыграл глупо
Текстовый онлайн матча «Спартак» – «Динамо»
[poll id=1730]