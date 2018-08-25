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  • Максименко пропустил с чужой половины. Болельщики его поддержали

Максименко пропустил с чужой половины. Болельщики его поддержали

«Спартак» впервые в сезоне пропустил. Защитник «Динамо» Владимир Рыков мощно пальнул из-за центральной линии. Александр Максименко явно потерял ворота и пустил дебютный для себя гол в РПЛ. Что это было?

В РПЛ и ФНЛ Рыков забивал уже 13 раз. Мощный защитник «Динамо» часто лупит дальними ударами и пользуется габаритами у ворот соперника. Гол в ворота «Спартака» – главное достижение Рыкова в этом сезоне. До этого он только травмировал Сердара Азмуна в матче с «Рубином».

Кстати, Рыков – тот самый парень, который обожает вылетать со своими командами в ФНЛ. «Томь», «Торпедо» и «Мордовия» очень любят этого парня. А «Спартаку» он однажды положил вот такой мяч:

Болельщики теперь опасаются за психологию Максименко:

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Судья не заметил нарушение Максименко. Он сыграл глупо

Текстовый онлайн матча «Спартак» – «Динамо»

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Россия. Премьер-лига Россия Спартак Динамо Рыков Владимир Максименко Александр
Комментарии (31)
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AЛЕКС73
1535221467
Все у него впереди ! не унывай !
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aaaaahhhh
1535223132
опыт так и приходит.
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docndoc
1535223836
Вот недавняя тема была насчёт интервью Максименко. Такие плюшки за шиворот гораздо больше пользы принесут, чем говорильня. Очень своевременный урок. Ничего, Яшин пропускал даже от вратаря, выбивавшего мяч в поле)))
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O-Z
1535232982
Лох, а недавно языком трепал что я лучший
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KOLBIS
1535251550
По сравнению с Кариусом это все херня,на результате не отразилось,да и ладно...Не сломается,вон Льорис в финале ЧМ начудил и ничего,побухивает до сих пор от счастья,аж за рулем поймали легавые...
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belrus21
1535273129
Да ладно. Парню всего 20... Терпение. Он уже много раз выручил. Да и гол к потере очков не принес. Это хороший опыт
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Mazai-NN
1535273992
Нормальный парень. Только начинает. Ему это урок. Поддержать нужно а не травить.
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ЮНик
1535277181
Саня! Ничего страшного. Лучший вратарь современности Лев Яшин(привет "Динамо"!) пропускал вообще от вратаря другой команды через все поле. Ты главное смотри в оба в Питере на "Баклан-Арене" и не пропусти от "газпромовцев". А то воспитал "Спартак" для них на свою голову великого и ужасного монстра, который и сам уже в это поверил. А мы верим в тебя и в "СПАРТАК"!
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Rus9I
1535287112
Учитывая что ему всего 20!!!! Он наголову выше уровнем многих киперов в РФПЛ. Основные его + которые лично я вижу: 1. Устоявшаяся психология 2. Очень грамотно играет на выходах 3. Хорошо играет ногами 4. Отлично чувствует момент удара Учитывая его возраст, пройдет еще 2 года, и он вполне может стать номером 1 А такие плюхи всегда должны быть, и лучше они случатся в выигрышном матче, чем в проигранном. А те кто говорит что его нужно менять, вспомните себя в 20. На заполненном стадионе, нервы просто зашкаливают.
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OfaZavr
1535300718
конечно нужно поддерживать, у любого вратаря бывают подобные косяки и разнообразные ляпы, даже у всеми признанных и знаменитых. так что ничего особенного, тем более Максименко пока неопытный и молодой.
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