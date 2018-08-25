Максименко пропустил с чужой половины. Болельщики его поддержали

«Спартак» впервые в сезоне пропустил. Защитник «Динамо» Владимир Рыков мощно пальнул из-за центральной линии. Александр Максименко явно потерял ворота и пустил дебютный для себя гол в РПЛ. Что это было?

В РПЛ и ФНЛ Рыков забивал уже 13 раз. Мощный защитник «Динамо» часто лупит дальними ударами и пользуется габаритами у ворот соперника. Гол в ворота «Спартака» – главное достижение Рыкова в этом сезоне. До этого он только травмировал Сердара Азмуна в матче с «Рубином».

Кстати, Рыков – тот самый парень, который обожает вылетать со своими командами в ФНЛ. «Томь», «Торпедо» и «Мордовия» очень любят этого парня. А «Спартаку» он однажды положил вот такой мяч:

Болельщики теперь опасаются за психологию Максименко:

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Судья не заметил нарушение Максименко. Он сыграл глупо

Текстовый онлайн матча «Спартак» – «Динамо»

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