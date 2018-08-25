Секрет побед «Спартака» – угловые

«Спартак» в этом сезоне РПЛ пропускает только с чужой половины и почти всегда побеждает. После успеха в дерби с «Динамо» у команды 13 очков в пяти играх. Провал в квалификации Лиги чемпионов никак не сказался на общем впечатлении от выступления «Спартака». В чемпионате России есть много проблем с реализацией, но это исключено в отношении стандартов. В последние годы мы такой «Спартак» еще не встречали.

Успех «Спартака» прямо сейчас связан с новым помощником Карреры. Этим летом в тренерский штаб команды вошел Рауль Рианчо. До этого он работал в «Леванте» и «Рубине» тренером по физподготовке. Но все изменилось с приглашением в киевское «Динамо», куда Рианчо позвали уже ассистентом. Окончательный успех – роль помощника Андрея Шевченко в сборной Украины. Главный принцип Рианчо в том, что физическое состояние и тактика должны сочетаться. Рауль учит игроков быстро принимать решения в самой игре и на стандартных положениях. «Спартаку» это было необходимо.

С Рианчо игроки «Спартака» бегут правильно. Далее – факты:

• В матчах против «Оренбурга» и «Анжи» команда проводила голевые атаки после розыгрыша стандартов. Сначала шла перепасовка мяча, а уже потом подачи и выход на удары.

• Голы «Краснодару» и «Динамо» – другая история. В матче с «Краснодаром» на Зе Луиша скидывали мяч после подачи. Мельгарехо забил «Динамо» ударом сразу после навеса. У «Спартака» наконец-то получаются разнообразные угловые, которые завершаются ударами и голами.

• За пять матчей этого сезона Зе Луиш забил два мяча. Столько же у него было в РПЛ за весь предыдущий год. Оба мяча Зе Луиша стали победными.Такие стандарты бодрят даже тех, кого хвалили только за объем работы.

В игре с «Динамо» команда Карреры чуть не забила с игры, но мяч отменили из-за офсайда. Пенальти от Промеса тоже считаем за стандарт. Выходит, что абсолютно всег олы «Спартака» в этом сезоне как-то связаны со стандартами. Кажется, у «Спартака» появилось новое и очень важное достоинство.

Красивые кадры московского дерби:

Текстовый онлайн матча «Спартак» – «Динамо»

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