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Секрет побед «Спартака» – угловые

«Спартак» в этом сезоне РПЛ пропускает только с чужой половины и почти всегда побеждает. После успеха в дерби с «Динамо» у команды 13 очков в пяти играх. Провал в квалификации Лиги чемпионов никак не сказался на общем впечатлении от выступления «Спартака». В чемпионате России есть много проблем с реализацией, но это исключено в отношении стандартов. В последние годы мы такой «Спартак» еще не встречали.

Успех «Спартака» прямо сейчас связан с новым помощником Карреры. Этим летом в тренерский штаб команды вошел Рауль Рианчо. До этого он работал в «Леванте» и «Рубине» тренером по физподготовке. Но все изменилось с приглашением в киевское «Динамо», куда Рианчо позвали уже ассистентом. Окончательный успех – роль помощника Андрея Шевченко в сборной Украины. Главный принцип Рианчо в том, что физическое состояние и тактика должны сочетаться. Рауль учит игроков быстро принимать решения в самой игре и на стандартных положениях. «Спартаку» это было необходимо.

С Рианчо игроки «Спартака» бегут правильно. Далее – факты:

• В матчах против «Оренбурга» и «Анжи» команда проводила голевые атаки после розыгрыша стандартов. Сначала шла перепасовка мяча, а уже потом подачи и выход на удары.

• Голы «Краснодару» и «Динамо» – другая история. В матче с «Краснодаром» на Зе Луиша скидывали мяч после подачи. Мельгарехо забил «Динамо» ударом сразу после навеса. У «Спартака» наконец-то получаются разнообразные угловые, которые завершаются ударами и голами.

• За пять матчей этого сезона Зе Луиш забил два мяча. Столько же у него было в РПЛ за весь предыдущий год. Оба мяча Зе Луиша стали победными.Такие стандарты бодрят даже тех, кого хвалили только за объем работы.

В игре с «Динамо» команда Карреры чуть не забила с игры, но мяч отменили из-за офсайда. Пенальти от Промеса тоже считаем за стандарт. Выходит, что абсолютно всег олы «Спартака» в этом сезоне как-то связаны со стандартами. Кажется, у «Спартака» появилось новое и очень важное достоинство.

Красивые кадры московского дерби:

Текстовый онлайн матча «Спартак» – «Динамо»

Максименко пропустил с чужой половины. Болельщики его поддержали

Россия. Премьер-лига Россия Спартак
Комментарии (16)
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RyslanZ
1535222622
Игра Спартака меня очень порадовала....в первом тайме. Команда красно-белых заслуженно победила.несмотря на грубую техническую ошибку Максименко и прибавление футбольной агрессии в игре динамовцев во втором тайме....ну и третий гол Промеса,надо было засчитывать,это не только моё личное мнение,но и спортивных журналистов(https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/spartak-dinamo-u-krasno-belyh-ukrali-gol-1449799/ )
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ilichkadr
1535223588
Глупее заголовка просто не представить! Куча фото и не более того. Угловые бывают двух видов: Прямая подача мяча (навес) в штрафную или его розыгрыш. Лучше бы озаглавил свою писанину как-то иначе. Например, удар с центра поля застал молодого вратаря в расплох!
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oyabun
1535224953
А за что Адриано показали желтую?
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Мары
1535225224
Разнообразие как раз то, что этому Спартаку не хватало в прошлом году. Хотя чувствуется, что команда играет процентов на пятьдесят.Так что красно белым ещё прибавлять и прибавлять.
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Вомбат
1535228507
Спартак сейчас точно не слабее чем был в чемпионском году. Состав даже сильнее стал с появлением Жиго. Правда Адриано никакой, за прошлый год без мотивации растерял все навыки. Я бы сказал, что по составу Спартак сильнее Зенита, ведь по стоимости состава Зенит опережает только за счет большего числа игроков в обойме. Так что на стороне Зенита, на мой взгляд, только более толковый тренер. Шансы обеих команд на чемпионство примерно равны, и в их спор в этом сезоне вряд ли вмешаются ЦСКА и Локо, не говоря уж о Краснодаре.
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Павелий
1535233535
Когда нас тренировал Валера Карпин, угловые тоже были фишкой. И играли мы на уровне 1-3 мест. Так держать, Спартак!
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Фотон
1535254747
А все таки хорошая кричалка Спартак - м...к.
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чемпион мира1
1535255183
Спартак только вперед!
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Spartak №1
1535259220
угловые конечно хорошо ноо... со стабильностью надо что то делать... Спартак превращается сколько угодно забить ии сколько угодно пропустить. когда включает обороты такое ощущение что Спартака не остановить но обязательно после первых двух забитых игроки начинают то ли пижонить то ли мяч не залетает в ворота нооо после ,,, с какой-то легкостью пропускают голы иии пипец команда становится неуправляемой. на счет игроков Промес набирает, Зе в норме, Адриано вообще никакущий выйдя на 5 минут умудрился получить желтую если б он не вмещивался то счет был бы 3-1
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mihail1980
1535265032
на одних угловых чемпионат не выиграешь
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