Позорный скандал в РПЛ. «Спартак» победил

Что произошло?

6 июля Ташаев стал игроком «Спартака». В СМИ писали о его плате в 1,5 миллиона евро за расторжение контракта с «Динамо». Позже стало известно, что эти деньги погасил «Спартак». Агенты Ташаева рассуждали о том, сколько вариантов имел игрок, а сам полузащитник радовался переходу. «Динамо» от этого осталось в проигрыше, а через месяц клуб активизировался.

«Динамо» обратилось в Палату споров с просьбой о дисквалификации Ташаева. Уже на следующий день Арбитражный суд Москвы разобрался в ситуации и все прояснил. Сторона «Динамо» требовала аннулировать тот самый пункт о фиксированной выплате в 1,5 миллиона евро, потому что из-за этого клуб лишился еще 2-х миллионов за подготовку Ташаева и других платежей. В этом «Динамо» отказали, а сам трансфер Ташаева суд признал законным.

Кажется, никаких санкций и дисквалификации игрока уже не будет.

Почему это важно?

Портал Transfermarkt оценивает Ташаева в 5 миллионов евро. Предыдущий сезон – лучший в его карьере. В 27 матчах Премьер-лиги Ташаев забил семь голов и отдал шесть голевых передач. Он был лидером «Динамо» и высоко котировался на рынке. При нормальных раскладах «Динамо» должно было продавать Ташаева в несколько раз дороже, но клуб виноват в этом сам. Вот слова экс-генерального директора «Динамо» Евгения Муравьева:

«Насколько мне известно, спортивный директор клуба сказал, что нам такой игрок не нужен. Почему его клуб вообще пытается оспорить, я не понимаю. Менеджмент не довел работу до конца по стоимости выкупа. Это вопрос к сегодняшнему менеджеру «Динамо», а не ко мне. Какой выход из этой ситуации? Конечно, будут судиться, надо как-то исправлять и доводить дело до конца. Эту ситуацию надо решать между Ташаевым и «Динамо». Этот скандал не идет на пользу никому».

Александр Ташаев, интервью порталу Sport24 «Я очень много лет провел в «Динамо». Безмерно благодарен клубу за все. Столько людей там встретил замечательных… Мне там дали шанс, поверили в меня. Прекрасно понимаю, что динамовцам, болельщикам особенно, было тяжело принять мое решение. Мне это тоже далось сложно во всех отношениях, но я хочу расти как футболист. И на данном этапе я со своей семьей и окружением решил, что «Спартак» – идеальный для этого вариант»

Реакция болельщиков

Все последнее время на Ташаева серьезно бомбили болельщики. Даже Романа Зобнина по такому же пути в «Спартак» отпускали намного легче. Логично, что переход Ташаева к конкуренту принимают не все.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Как у него сейчас дела?

В «Спартаке» Ташаева представляют игроком основы. В трех матчах чемпионата он играл в среднем по 65 минут. Пока крайний полузащитник привыкает к задумкам Карреры и постепенно перестраивается под новые задачи. Год назад он начинал чемпионат в футболке «Динамо» и лишил «Спартак» очков, которых потом не хватило клубу для прямого попадания в Лигу чемпионов. Сейчас от Ташаева ждут помощи в противостоянии против ПАОКа.

«Спартак» подписал Ташаева. Шикарный трансфер для клуба

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