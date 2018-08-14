Позорный скандал в РПЛ. «Спартак» победил

Что произошло?
6 июля Ташаев стал игроком «Спартака». В СМИ писали о его плате в 1,5 миллиона евро за расторжение контракта с «Динамо». Позже стало известно, что эти деньги погасил «Спартак». Агенты Ташаева рассуждали о том, сколько вариантов имел игрок, а сам полузащитник радовался переходу. «Динамо» от этого осталось в проигрыше, а через месяц клуб активизировался.
«Динамо» обратилось в Палату споров с просьбой о дисквалификации Ташаева. Уже на следующий день Арбитражный суд Москвы разобрался в ситуации и все прояснил. Сторона «Динамо» требовала аннулировать тот самый пункт о фиксированной выплате в 1,5 миллиона евро, потому что из-за этого клуб лишился еще 2-х миллионов за подготовку Ташаева и других платежей. В этом «Динамо» отказали, а сам трансфер Ташаева суд признал законным.
Кажется, никаких санкций и дисквалификации игрока уже не будет.
Почему это важно?
Портал Transfermarkt оценивает Ташаева в 5 миллионов евро. Предыдущий сезон – лучший в его карьере. В 27 матчах Премьер-лиги Ташаев забил семь голов и отдал шесть голевых передач. Он был лидером «Динамо» и высоко котировался на рынке. При нормальных раскладах «Динамо» должно было продавать Ташаева в несколько раз дороже, но клуб виноват в этом сам. Вот слова экс-генерального директора «Динамо» Евгения Муравьева:
«Насколько мне известно, спортивный директор клуба сказал, что нам такой игрок не нужен. Почему его клуб вообще пытается оспорить, я не понимаю. Менеджмент не довел работу до конца по стоимости выкупа. Это вопрос к сегодняшнему менеджеру «Динамо», а не ко мне. Какой выход из этой ситуации? Конечно, будут судиться, надо как-то исправлять и доводить дело до конца. Эту ситуацию надо решать между Ташаевым и «Динамо». Этот скандал не идет на пользу никому».
Александр Ташаев, интервью порталу Sport24
«Я очень много лет провел в «Динамо». Безмерно благодарен клубу за все. Столько людей там встретил замечательных… Мне там дали шанс, поверили в меня. Прекрасно понимаю, что динамовцам, болельщикам особенно, было тяжело принять мое решение. Мне это тоже далось сложно во всех отношениях, но я хочу расти как футболист. И на данном этапе я со своей семьей и окружением решил, что «Спартак» – идеальный для этого вариант»
Реакция болельщиков
Все последнее время на Ташаева серьезно бомбили болельщики. Даже Романа Зобнина по такому же пути в «Спартак» отпускали намного легче. Логично, что переход Ташаева к конкуренту принимают не все.
Как у него сейчас дела?
В «Спартаке» Ташаева представляют игроком основы. В трех матчах чемпионата он играл в среднем по 65 минут. Пока крайний полузащитник привыкает к задумкам Карреры и постепенно перестраивается под новые задачи. Год назад он начинал чемпионат в футболке «Динамо» и лишил «Спартак» очков, которых потом не хватило клубу для прямого попадания в Лигу чемпионов. Сейчас от Ташаева ждут помощи в противостоянии против ПАОКа.
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