Экс-гендиректор «Динамо»: «В клубе сказали, что Ташаев не нужен, а теперь пытаются его оспорить»

Бывший генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев прокомментировал тот факт, что бело-голубые хотят добиться наказания для экс-полузащитника команды Александра Ташаева.

Сегодня стало известно, что «Динамо» обратилось в Палату по разрешению споров РФС с просьбой применить штрафные санкции к 24-летнему футболисту. Ташаев расторг контракт с «Динамо» в начале июля, заплатив сумму компенсации 1,5 миллиона евро. Через несколько дней после этого хавбек подписал соглашение со «Спартаком».

«Насколько мне известно, спортивный директор клуба сказал, что нам такой игрок не нужен. Почему его клуб вообще пытается оспорить, я не понимаю. Менеджмент не довел работу до конца по стоимости выкупа. Это вопрос к сегодняшнему менеджеру «Динамо», а не ко мне.

Какой выход из этой ситуации? Конечно, будут судиться, надо как-то исправлять и доводить дело до конца. Эту ситуацию надо решать между Ташаевым и «Динамо». Этот скандал не идет на пользу никому», – сказал Муравьев.