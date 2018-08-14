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  • Экс-гендиректор «Динамо»: «В клубе сказали, что Ташаев не нужен, а теперь пытаются его оспорить»

Экс-гендиректор «Динамо»: «В клубе сказали, что Ташаев не нужен, а теперь пытаются его оспорить»

14 августа 2018, 02:04
10

Бывший генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев прокомментировал тот факт, что бело-голубые хотят добиться наказания для экс-полузащитника команды Александра Ташаева.

Сегодня стало известно, что «Динамо» обратилось в Палату по разрешению споров РФС с просьбой применить штрафные санкции к 24-летнему футболисту. Ташаев расторг контракт с «Динамо» в начале июля, заплатив сумму компенсации 1,5 миллиона евро. Через несколько дней после этого хавбек подписал соглашение со «Спартаком».

«Насколько мне известно, спортивный директор клуба сказал, что нам такой игрок не нужен. Почему его клуб вообще пытается оспорить, я не понимаю. Менеджмент не довел работу до конца по стоимости выкупа. Это вопрос к сегодняшнему менеджеру «Динамо», а не ко мне.

Какой выход из этой ситуации? Конечно, будут судиться, надо как-то исправлять и доводить дело до конца. Эту ситуацию надо решать между Ташаевым и «Динамо». Этот скандал не идет на пользу никому», – сказал Муравьев.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Ташаев Александр
Комментарии (10)
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Shotlandets86
1534202715
Не понял, а ты чего не в СИЗО ещё? Ты ж контракт подписывал.
Ответить
LAY394
1534207415
В стране футбола нет за то есть целая б ля палата по разрешению споров
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ДАША Д
1534214113
Нравится Динамо проигрывать в судах...
Ответить
серега кашин
1534216464
они уже не первый раз так обламываются
Ответить
--Сергей--
1534218715
Игрок не нужен, нужно бабло
Ответить
Рубик Докоян
1534221114
Клуб "Динамо" динамит сам себя уже не первый раз...
Ответить
Vitaly1960
1534223470
Если бы игрок клубу был бы не нужен, ему бы не заплатили такие подъёмные...
Ответить
FanatSerj
1534228118
это не тот самый дирехтор на которого клуб подал дела в прокуратуру? Ну а так конечно согласен, пересажать половину как минимум, тогда и толк будет.
Ответить
OfaZavr
1534233287
ну вот, понятно же что сами виноваты и упустили. а все никак не хотят этого признать.
Ответить
zigbert
1534319755
Не могут успокоится. Трудно будет выиграть это дело в суде.
Ответить
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