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    Экс-гендиректор «Динамо»: «В клубе сказали, что Ташаев не нужен, а теперь пытаются его оспорить»

    Бывший генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев прокомментировал тот факт, что бело-голубые хотят добиться наказания для экс-полузащитника команды Александра Ташаева.

    Сегодня стало известно, что «Динамо» обратилось в Палату по разрешению споров РФС с просьбой применить штрафные санкции к 24-летнему футболисту. Ташаев расторг контракт с «Динамо» в начале июля, заплатив сумму компенсации 1,5 миллиона евро. Через несколько дней после этого хавбек подписал соглашение со «Спартаком».

    «Насколько мне известно, спортивный директор клуба сказал, что нам такой игрок не нужен. Почему его клуб вообще пытается оспорить, я не понимаю. Менеджмент не довел работу до конца по стоимости выкупа. Это вопрос к сегодняшнему менеджеру «Динамо», а не ко мне.

    Какой выход из этой ситуации? Конечно, будут судиться, надо как-то исправлять и доводить дело до конца. Эту ситуацию надо решать между Ташаевым и «Динамо». Этот скандал не идет на пользу никому», – сказал Муравьев.

    Источник: Sport24

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    14.08.2018 02:04
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 10:55

      Не могут успокоится. Трудно будет выиграть это дело в суде.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 августа 2018, 10:54

      ну вот, понятно же что сами виноваты и упустили. а все никак не хотят этого признать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 14 августа 2018, 09:28

      это не тот самый дирехтор на которого клуб подал дела в прокуратуру?
      Ну а так конечно согласен, пересажать половину как минимум, тогда и толк будет.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 14 августа 2018, 08:11

      Если бы игрок клубу был бы не нужен, ему бы не заплатили такие подъёмные...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 августа 2018, 07:31

      Клуб "Динамо" динамит сам себя уже не первый раз...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 14 августа 2018, 06:51

      Игрок не нужен, нужно бабло

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 14 августа 2018, 06:14

      они уже не первый раз так обламываются

      2
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 14 августа 2018, 05:35

      Нравится Динамо проигрывать в судах...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +567

      LAY394 14 августа 2018, 03:43

      В стране футбола нет за то есть целая б ля палата по разрешению споров

      2
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 14 августа 2018, 02:25

      Не понял, а ты чего не в СИЗО ещё? Ты ж контракт подписывал.

      3
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