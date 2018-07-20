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  • Ташаев: «Уход из «Динамо» дался мне сложно, но я хочу расти как футболист. «Спартак» – идеальный для этого вариант»

Ташаев: «Уход из «Динамо» дался мне сложно, но я хочу расти как футболист. «Спартак» – идеальный для этого вариант»

20 июля 2018, 13:45
15

Полузащитник Александр Ташаев рассказал, что сопутствовало его переходу из «Динамо» в «Спартак». Футболист подчеркнул. что решение покинуть бело-голубых далось ему нелегко.

– Переход из «Динамо» в стан принципиального соперника дался легко?

– Я очень много лет провел в «Динамо». Безмерно благодарен клубу за все. Столько людей там встретил замечательных… Мне там дали шанс, поверили в меня. Прекрасно понимаю, что динамовцам, болельщикам особенно, было тяжело принять мое решение. Мне это тоже далось сложно во всех отношениях, но я хочу расти как футболист. И на данном этапе я со своей семьей и окружением решил, что «Спартак» – идеальный для этого вариант.

– Не обидно, что расставание с «Динамо» получилось таким непростым?

– Мне кажется, когда происходят трансферы из команд, исторически друг другу противостоящих, всегда все так и случается.

– У Романа Зобнина все прошло менее остро.

– Видимо, Рома исключение. А на мою долю выпала вот такая история.

– Кто-то из клубного руководства пытался пойти с вами на диалог? Или сразу дело пошло в суд?

– У меня в контракте был пункт, по которому я могу его расторгнуть за определенную компенсацию, заранее уведомив о своем желании руководство. Я изначально для себя решил, что буду рассматривать возможность остаться в «Динамо» только при определенных обстоятельствах, но этим обстоятельствам не суждено было осуществиться. 4 июня я написал заявление, а «Динамо» подало в суд. Я не понимаю, зачем, учитывая то, что я действовал в рамках контракта. Со мной пытались связаться Широков и Федоров. Я ответил, что у меня есть желание уйти, но все детали им нужно обсуждать с агентом, который понимает тонкости юридических вопросов.

– Как ребята отнеслись к вашему уходу в «Спартак»?

– Ну, они же все профессионалы, понимают, какие жизненные ситуации могут случиться. Сказали, что каждый сам выбирает свой жизненный путь и решает, куда идти. Футболисты «Динамо» пожелали удачи в карьере и обойтись без травм.

– Когда Зобнин уходил в «Спартак», вы тоже его поняли?

– Конечно. Я смотрю на такие ситуации как футболист, болельщики смотрят иначе. Их можно понять.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Ташаев Александр
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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AЛЕКС73
1532084553
Удачи в Спартаке !!
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KOLBIS
1532085637
Эх слова,слова...Бежал наверное на всех порах...Удачи...
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subbotaspartak
1532085931
Спартак идеален для всех. Успех.
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polyshuk23
1532086952
в Динамо расцвел ,как человек ,как футболист ,а в свинарнике протухнешь удачи тебе там побольше обосраться и протухнуть удачи
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Shotlandets86
1532087045
Свинтак идеальный вариант, чтоб загубить карьеру и репутацию. Шлюшаев, что ещё сказать.
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FanatSerj
1532090175
Если будешь реализовывать себя как Зобнин, то и ладно, а если пойдешь по пути "Соловьева" то вот за это будет обиднее всего.
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Blossiya
1532094632
Здраво рассуждает.
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zigbert
1532096558
Хорошо что трудности перехода уже позади.
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Viper for CSKA
1532099660
Идеален конечно топ чемпионат, но Спартак - хороший выбор. Игра в еврокубках обеспечена. Был лидером Динамо, возможностей для роста оставалось уже немного. В Спартаке конкуренция будет выше, новый вызов. Главное, чтобы не потух.
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арейская
1532135970
Послесловие к ниже сказанному, не люблю тех, кто предал тех кто вывел тебя на, пусть и не на такой уж высокий пьедестал, но бежать куда-то по первому зову, я расцениваю как предательство
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