Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ташаев: «Уход из «Динамо» дался мне сложно, но я хочу расти как футболист. «Спартак» – идеальный для этого вариант»

    Полузащитник Александр Ташаев рассказал, что сопутствовало его переходу из «Динамо» в «Спартак». Футболист подчеркнул. что решение покинуть бело-голубых далось ему нелегко.

    – Переход из «Динамо» в стан принципиального соперника дался легко?

    – Я очень много лет провел в «Динамо». Безмерно благодарен клубу за все. Столько людей там встретил замечательных… Мне там дали шанс, поверили в меня. Прекрасно понимаю, что динамовцам, болельщикам особенно, было тяжело принять мое решение. Мне это тоже далось сложно во всех отношениях, но я хочу расти как футболист. И на данном этапе я со своей семьей и окружением решил, что «Спартак» – идеальный для этого вариант.

    – Не обидно, что расставание с «Динамо» получилось таким непростым?

    – Мне кажется, когда происходят трансферы из команд, исторически друг другу противостоящих, всегда все так и случается.

    – У Романа Зобнина все прошло менее остро.

    – Видимо, Рома исключение. А на мою долю выпала вот такая история.

    – Кто-то из клубного руководства пытался пойти с вами на диалог? Или сразу дело пошло в суд?

    – У меня в контракте был пункт, по которому я могу его расторгнуть за определенную компенсацию, заранее уведомив о своем желании руководство. Я изначально для себя решил, что буду рассматривать возможность остаться в «Динамо» только при определенных обстоятельствах, но этим обстоятельствам не суждено было осуществиться. 4 июня я написал заявление, а «Динамо» подало в суд. Я не понимаю, зачем, учитывая то, что я действовал в рамках контракта. Со мной пытались связаться Широков и Федоров. Я ответил, что у меня есть желание уйти, но все детали им нужно обсуждать с агентом, который понимает тонкости юридических вопросов.

    – Как ребята отнеслись к вашему уходу в «Спартак»?

    – Ну, они же все профессионалы, понимают, какие жизненные ситуации могут случиться. Сказали, что каждый сам выбирает свой жизненный путь и решает, куда идти. Футболисты «Динамо» пожелали удачи в карьере и обойтись без травм.

    – Когда Зобнин уходил в «Спартак», вы тоже его поняли?

    – Конечно. Я смотрю на такие ситуации как футболист, болельщики смотрят иначе. Их можно понять.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.07.2018 13:45
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +115

      яцык 21 июля 2018, 16:57

      чё о нём писать .это ж не переход роналду.а так новый свин появился

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 21 июля 2018, 04:19

      Послесловие к ниже сказанному, не люблю тех, кто предал тех кто вывел тебя на, пусть и не на такой уж высокий пьедестал, но бежать куда-то по первому зову, я расцениваю как предательство

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 21 июля 2018, 04:15

      Вполне идеальный вариант посидеть на лавке, устал бедненький, возьму свои слова обратно, если хоть раз будешь в стартовом составе

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Sommersby 20 июля 2018, 22:24

      Плохо, что в современном футболе нет преданности родному клубу. Как же за вас болеть!? Хотя нет.. есть еще Шунин, который 100 раз мог уйти как ташаев!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 20 июля 2018, 21:07

      Удачи тебе Саша, без травм! И только прогрессировать в своей игре за нашу команду!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 июля 2018, 18:57

      да конечно непростая ситуация получилась, но теперь все нормализовалось и можно все силы и мысли посвятить работе и новой команде. молодец Александр, удачи!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6154

      Viper for CSKA 20 июля 2018, 18:14

      Идеален конечно топ чемпионат, но Спартак - хороший выбор. Игра в еврокубках обеспечена. Был лидером Динамо, возможностей для роста оставалось уже немного. В Спартаке конкуренция будет выше, новый вызов. Главное, чтобы не потух.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 20 июля 2018, 17:22

      Хорошо что трудности перехода уже позади.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 20 июля 2018, 16:50

      Здраво рассуждает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7923

      FanatSerj 20 июля 2018, 15:36

      Если будешь реализовывать себя как Зобнин, то и ладно, а если пойдешь по пути "Соловьева" то вот за это будет обиднее всего.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11