Ташаев: «Уход из «Динамо» дался мне сложно, но я хочу расти как футболист. «Спартак» – идеальный для этого вариант»

Полузащитник Александр Ташаев рассказал, что сопутствовало его переходу из «Динамо» в «Спартак». Футболист подчеркнул. что решение покинуть бело-голубых далось ему нелегко.

– Переход из «Динамо» в стан принципиального соперника дался легко?

– Я очень много лет провел в «Динамо». Безмерно благодарен клубу за все. Столько людей там встретил замечательных… Мне там дали шанс, поверили в меня. Прекрасно понимаю, что динамовцам, болельщикам особенно, было тяжело принять мое решение. Мне это тоже далось сложно во всех отношениях, но я хочу расти как футболист. И на данном этапе я со своей семьей и окружением решил, что «Спартак» – идеальный для этого вариант.

– Не обидно, что расставание с «Динамо» получилось таким непростым?

– Мне кажется, когда происходят трансферы из команд, исторически друг другу противостоящих, всегда все так и случается.

– У Романа Зобнина все прошло менее остро.

– Видимо, Рома исключение. А на мою долю выпала вот такая история.

– Кто-то из клубного руководства пытался пойти с вами на диалог? Или сразу дело пошло в суд?

– У меня в контракте был пункт, по которому я могу его расторгнуть за определенную компенсацию, заранее уведомив о своем желании руководство. Я изначально для себя решил, что буду рассматривать возможность остаться в «Динамо» только при определенных обстоятельствах, но этим обстоятельствам не суждено было осуществиться. 4 июня я написал заявление, а «Динамо» подало в суд. Я не понимаю, зачем, учитывая то, что я действовал в рамках контракта. Со мной пытались связаться Широков и Федоров. Я ответил, что у меня есть желание уйти, но все детали им нужно обсуждать с агентом, который понимает тонкости юридических вопросов.

– Как ребята отнеслись к вашему уходу в «Спартак»?

– Ну, они же все профессионалы, понимают, какие жизненные ситуации могут случиться. Сказали, что каждый сам выбирает свой жизненный путь и решает, куда идти. Футболисты «Динамо» пожелали удачи в карьере и обойтись без травм.

– Когда Зобнин уходил в «Спартак», вы тоже его поняли?

– Конечно. Я смотрю на такие ситуации как футболист, болельщики смотрят иначе. Их можно понять.