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    Суд признал законным переход Ташаева в «Спартак»

    Арбитражный суд Москвы отклонил иск Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» о признании незаконным пункта об отступных в контракте бывшего полузащитника футбольного клуба Александра Ташаева.

    В иске, ответчиками по которому являются 24-летний футболист и ФК «Динамо-Москва», ВФСО «Динамо» требовало признать недействительным один из пунктов трудового договора Ташаева от 29 декабря 2017 года. Данный пункт гласит: «В случае выплаты указанной суммы спортивные и иные санкции к футболисту не применяются. В случае осуществления указанной выплаты (компенсации) в пользу клуба клуб утрачивает право на получение любых иных выплат (компенсаций), в том числе компенсации за подготовку футболиста».

    Представитель ВФСО пояснил в суде, что предусмотренная контрактом сумма самовыкупа составляла 1,5 миллиона евро при переходе в клуб РПЛ и 300 тысяч, если игрок присоединится к команде из ФНЛ. По его словам, с учетом внесения в контракт оспариваемого пункта ФК «Динамо» лишился компенсации за подготовку футболиста в размере 2 миллиона евро, а также возможных выплат за последующий переход игрока в другой клуб.

    В начале июля Ташаев расторг соглашение с «Динамо», заплатив 1,5 миллиона евро, и заключил контракт со «Спартаком».

    Источник: Р-Спорт

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    14.08.2018 14:45
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 12:10

      Очередная недальновидная операция юридической службы Динамо.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 августа 2018, 20:10

      Уже не один суд оставляет иски "Динамо" без удовлетворения, а они всё никак не успокоятся. Уровень "профессионализма" во всех службах и на всех уровнях плачевный...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 августа 2018, 19:20

      ну вот что и требовалось доказать. ведь сами должны были понимать что глупая затея с этим судом потому что игрок все сделала исходя из условий контракта.

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 августа 2018, 19:17

      Менты как всегда в дураках. Где юридическая служба МВД!?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 14 августа 2018, 18:44

      руководство динамо уже не первый раз выгледят лохами

      3
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      Рейтинг: +2726

      a_who 14 августа 2018, 18:40

      Респект судьям ! репутация динамо снова подмочена .

      2
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 14 августа 2018, 16:53

      Там иск к руководству клуба надо. Они уже который год имитируют бурную деятельность, теряя деньги, игроков и репутацию клуба.

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 14 августа 2018, 16:28

      Если в руководстве Динамо не дураки, то теперь наведут порядок у себя в головах и документах.

      5
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой > Мары 14 августа 2018, 17:35

      Судя по последним годам не наведут!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Сильвербой 14 августа 2018, 19:21

      Остаётся только надеяться.

      3
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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 14 августа 2018, 16:24

      Стало быть Ташай
      Играй

      1
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 14 августа 2018, 15:51

      Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!

      2
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