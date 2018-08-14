Суд признал законным переход Ташаева в «Спартак»

Арбитражный суд Москвы отклонил иск Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» о признании незаконным пункта об отступных в контракте бывшего полузащитника футбольного клуба Александра Ташаева.

В иске, ответчиками по которому являются 24-летний футболист и ФК «Динамо-Москва», ВФСО «Динамо» требовало признать недействительным один из пунктов трудового договора Ташаева от 29 декабря 2017 года. Данный пункт гласит: «В случае выплаты указанной суммы спортивные и иные санкции к футболисту не применяются. В случае осуществления указанной выплаты (компенсации) в пользу клуба клуб утрачивает право на получение любых иных выплат (компенсаций), в том числе компенсации за подготовку футболиста».

Представитель ВФСО пояснил в суде, что предусмотренная контрактом сумма самовыкупа составляла 1,5 миллиона евро при переходе в клуб РПЛ и 300 тысяч, если игрок присоединится к команде из ФНЛ. По его словам, с учетом внесения в контракт оспариваемого пункта ФК «Динамо» лишился компенсации за подготовку футболиста в размере 2 миллиона евро, а также возможных выплат за последующий переход игрока в другой клуб.

В начале июля Ташаев расторг соглашение с «Динамо», заплатив 1,5 миллиона евро, и заключил контракт со «Спартаком».