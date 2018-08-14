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Суд признал законным переход Ташаева в «Спартак»

14 августа 2018, 14:45
18

Арбитражный суд Москвы отклонил иск Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» о признании незаконным пункта об отступных в контракте бывшего полузащитника футбольного клуба Александра Ташаева.

В иске, ответчиками по которому являются 24-летний футболист и ФК «Динамо-Москва», ВФСО «Динамо» требовало признать недействительным один из пунктов трудового договора Ташаева от 29 декабря 2017 года. Данный пункт гласит: «В случае выплаты указанной суммы спортивные и иные санкции к футболисту не применяются. В случае осуществления указанной выплаты (компенсации) в пользу клуба клуб утрачивает право на получение любых иных выплат (компенсаций), в том числе компенсации за подготовку футболиста».

Представитель ВФСО пояснил в суде, что предусмотренная контрактом сумма самовыкупа составляла 1,5 миллиона евро при переходе в клуб РПЛ и 300 тысяч, если игрок присоединится к команде из ФНЛ. По его словам, с учетом внесения в контракт оспариваемого пункта ФК «Динамо» лишился компенсации за подготовку футболиста в размере 2 миллиона евро, а также возможных выплат за последующий переход игрока в другой клуб.

В начале июля Ташаев расторг соглашение с «Динамо», заплатив 1,5 миллиона евро, и заключил контракт со «Спартаком».

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Ташаев Александр
Комментарии (18)
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DOCTOR PENALTY
1534247380
Так что играй, Саня, спокойно.
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Eddyson
1534247386
С Ташаевым у Динамо тоже не прокатило. Кто следующий?
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Serg--015
1534247405
Приятно, что справедливость возобладала. Теперь игроку нужно доказать на поле, что переход был правильным.
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38 попугаев
1534247702
Пункт в договоре есть, на основании чего он должен быть признан недействительным? В Динамо совсем чёкнулись!?
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Т34
1534251028
Что-то не прокатывает у них в очередной раз, опять мимо ворот. Дальше что, спортивный суд Лозанны? Тупая упертость поражает. Хотят насолить игроку, но выглядят клоунами перед всем футбольным сообществом.
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Мары
1534253287
Если в руководстве Динамо не дураки, то теперь наведут порядок у себя в головах и документах.
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Chesn0k
1534254819
Там иск к руководству клуба надо. Они уже который год имитируют бурную деятельность, теряя деньги, игроков и репутацию клуба.
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серега кашин
1534261441
руководство динамо уже не первый раз выгледят лохами
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OfaZavr
1534263616
ну вот что и требовалось доказать. ведь сами должны были понимать что глупая затея с этим судом потому что игрок все сделала исходя из условий контракта.
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Рубик Докоян
1534266632
Уже не один суд оставляет иски "Динамо" без удовлетворения, а они всё никак не успокоятся. Уровень "профессионализма" во всех службах и на всех уровнях плачевный...
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