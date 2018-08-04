Чемпион не забивает почти 400 минут. Это проблема

«Спартак» и «Локомотив» голов не забили. Прошлый раз в августе получилось куда веселее – с семью мячами на двоих, сейчас же «Спартак» вел игру и упустил несколько отличных моментов, «Локо» ждал своего шанса в контратаке и пытался быть опасным. Гости ожидаемо были свежее с учетом ранней подготовки к Лиге чемпионов, но не реализовали ничего.

Тем не менее, статистика ударов после первого тайма была красноречива – 11:1 в пользу «Спартака». По итогам матча соотношение выросло до 16:5. А забить не удалось вообще.

Красноречивы и другие цифры. На данный момент «Локомотив» не забивает уже 393 минуты в официальных матчах. Последний гол был самым эмоциональным для фанатов «Локо» за много лет – это был золотой мяч Эдера в игре с «Зенитом». С тех пор красно-зеленые проиграли в Туле последний тур прошлого чемпионата, уступили 0:1 в Суперкубке и дважды сыграли по 0:0 в нынешнем сезоне РПЛ.

Справедливости ради, гол Эдера «Уфе» был чистым и отменен ошибочно, но общей картины это не меняет – «Локомотив» в атаке плох. Клуб здорово усилился Крыховяком и Хеведесом, но это другие линии. Слухи о возможной покупке Эмболо или Бакки теперь не менее важны. Команде срочно нужен забивной нападающий. Надеяться только лишь на 33-летнего Фарфана и мало забивающего Эдера «Локомотиву» вряд ли стоит. Статус уже другой.

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