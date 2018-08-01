У Смолова просто ужасный год. Везде проблемы

Не уехал зимой в Европу

О своей готовности уехать Смолов заявлял не раз. Разговоры о «Боруссии» остались в прошлом, зато в начале года был хороший вариант с «Вест Хэмом». Затем появились слухи о «Брайтоне», «Суонси» и «Севилье». Везде мимо. Не состоялся и обмен между «Зенитом» и «Краснодаром» – Дзюбу на Смолова, но в Санкт-Петербург Федор особо и не стремился. В последний день января стало ясно, что он остается. «Так и не поступило предложения, которое было бы приемлемым для клуба и меня», – объяснил игрок.

Выругался на фанатов

В марте Смолов сразу же отметился двумя голами в ворота «Ростова», но затем не забивал за клуб почти два месяца. В матче 24-го тура «Краснодар» терял очки с «Анжи» (1:1), а свист с трибун взбесил и без того нервного футболиста, когда тот заменялся. В результате – куча мата. Позже Смолов извинился, но штрафа от КДК не избежал. Впрочем, дело даже не в штрафе. От обычно выдержанного Федора слышать такие слова в адрес болельщиков было дико.

Пропустил матч с ЦСКА из-за ошибки судьи

В следующем туре «Краснодар», избавившись от Игоря Шалимова, выиграл в гостях у «Зенита», а затем и разгромил «Арсенал». В игре с туляками Смолов вместо пенальти увидел перед собой желтую карточку за симуляцию, хотя на повторе было видно, что судья ошибся. Особого шуму бы и не было, если б эта карта не стала четвертой. Следующим был важный матч с ЦСКА за место в Лиге чемпионов. Его Смолов пропустил из-за несправедливой, как оказалось, дисквалификации, а «Краснодар» проиграл 1:2.

Мимо медалей и наград

«Краснодар» под руководством Шалимова провел очередной невзрачный сезон, а с Мурадом Мусаевым в качестве и.о. не смог дотянуться до призовых мест. Федор Смолов провел три года в перспективном краснодарском проекте, но не получил ни одной медали. Даже в «Динамо» и «Анжи» выходило лучше – две бронзы, да и до финала Кубка России в обоих клубах доходил. В «Краснодаре» же снова не выиграл ничего.

Проиграл звание лучшего бомбардира Премьер-лиги

Сложно было на это рассчитывать всего с четырьмя весенними мячами и только двумя голевыми матчами – по дублю отгрузил «Ростову» и «Локомотиву», причем два мяча из четырех – с пенальти. Квинси Промес забил на один гол больше и опередил Смолова – 15 мячей против 14. Третья личная победа подряд не состоялась

Провалил чемпионат мира

Все неудачи легко бы забылись, проведи Федор ЧМ-2018 на должном уровне. Но случился оглушительный провал. За проведенные на поле 220 минут он всего дважды пробил по воротам, выиграл три верховых единоборства из 11, запорол даже те немногочисленные моменты, что у него возникали. А что случилось в серии послематчевых пенальти с Хорватией – вы и так помните.

Ассистировал сопернику в игре с «Рубином»

В первом туре нового сезона РПЛ сумел сравнять счет в Казани, но потом отдал голевой пас Сердару Азмуну, выведя того один на один с вратарем. Иранец легко переиграл Крицюка и забил победный гол. Ужас.

Угодил в ДТП

В ночь на 1 августа Смолов разбил BMW M5 First Edition ориентировочной стоимостью в 9 миллионов рублей, притом что машина принадлежит не ему, а его девушке. В аварии никто не пострадал, но, по сообщению телеграм-канала Mash, инцидент не был зарегистрирован прибывшими сотрудниками ГИБДД, как положено законом. Сейчас УСБ МВД Краснодарского края разыскивает тот экипаж, который работал в тот момент, но не стал оформлять ДТП.

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