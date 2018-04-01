Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Смолов: «Ругаться матом – плохо! Приношу извинения»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов извинился перед болельщиками за свое поведение в матче 24-го тура чемпионата России против «Анжи».

    Напомним, что форвард нецензурно выразился в адрес фанатов.

    «Ругаться матом – плохо! Особенно, если мат слышат женщины и дети. За нецензурную лексику приношу извинения. Прошу понять, что этот срыв был вызван исключительно недовольством своей сегодняшней игрой», – сообщил Смолов.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.04.2018 23:50
    Рекомендуем
    Комментарии28
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 апреля 2018, 11:30

      хорошо конечно что извинился, но впредь нужно держать себя в руках, а недовольство и зло превращать в голы.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 2 апреля 2018, 10:08

      Норм. Все мы люди, все мы психуем и ругаемся. Ничего плохого в этом нет. Сказал глупость, попросил прощения. Мужик!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7712

      mihail200606 2 апреля 2018, 09:54

      Плохо.. .. но 14,19,25июня я видимо тоже буду матом ругаться.. Когда вы,чмыри, играть будете...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 апреля 2018, 09:06

      Хорошо еще что извинился.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +988

      опус 2 2 апреля 2018, 08:37

      Недоволен своей игрой ,матери себя !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 2 апреля 2018, 07:56

      Матом ругаться не так страшно,а вот на кого и зачем тут есть разница.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 2 апреля 2018, 07:42

      Слово не воробей вылетит не поймаешь.За такие поступки гнать из сборной надо,невзирая на чины и звания.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 2 апреля 2018, 07:21

      Фанаты ФККК его не простят. Надо искать другой клуб.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 2 апреля 2018, 06:30

      попроси чтоб и в угол поставили

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 2 апреля 2018, 06:25

      Бывает.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11