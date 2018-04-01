Смолов: «Ругаться матом – плохо! Приношу извинения»

хорошо конечно что извинился, но впредь нужно держать себя в руках, а недовольство и зло превращать в голы.
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов извинился перед болельщиками за свое поведение в матче 24-го тура чемпионата России против «Анжи».
Напомним, что форвард нецензурно выразился в адрес фанатов.
«Ругаться матом – плохо! Особенно, если мат слышат женщины и дети. За нецензурную лексику приношу извинения. Прошу понять, что этот срыв был вызван исключительно недовольством своей сегодняшней игрой», – сообщил Смолов.
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— Fedor Smolov (@smolovfedor_90) 1 апреля 2018 г.