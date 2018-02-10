Лодыгин отбил два пенальти за минуту. Он все еще хорош

Вратарь «Зенита» показал единственную пользу товарищеских матчей.

Контрольные игры при подготовке к возобновлению сезона – скучное явление. Опытные игроки работают набирают форму, а молодые пытаются попасть на глаза тренеру. Но для голкиперов это время серьезного труда. Каждый получает шанс и может доказать, что достоин играть в воротах уже в официальных встречах. Кажется, у Лодыгина получается.

Нет, он по-прежнему иногда неуверенно играет на выходах и может ошибиться в простой ситуации. Но Лодыгин показывает, что в нужный момент всегда может подтащить команду. Луневу не достает именно этого качества. Поэтому «Зенит» с ним безвольно слетал «Локомотиву», отпустив соперника в чемпионской гонке.

Товарищеский матч с «Марибором» команда выиграла легко по счету – 3:1. Но по игре все получилось не так однозначно. В концовке матча арбитр поставил два пенальти в ворота «Зенита». С обоими ударами Лодыгин справился.

Вот так играли команды:

А так спасал Лодыгин:

Хотел еще раз подтвердить, что у меня хорошее чутье по пенальти», – прокомментировал Лодыгин эти эпизоды. В этом сезоне РФПЛ он провел только пять матчей, два из которых отыграл на ноль. Но все может измениться весной, где «Зениту» необходимо возвращаться в чемпионскую гонку.