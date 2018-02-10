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    Лодыгин отбил два пенальти за минуту. Он все еще хорош


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    Голосов: 3
    10.02.2018 17:10
    Вратарь «Зенита» показал единственную пользу товарищеских матчей.

    Контрольные игры при подготовке к возобновлению сезона – скучное явление. Опытные игроки работают набирают форму, а молодые пытаются попасть на глаза тренеру. Но для голкиперов это время серьезного труда. Каждый получает шанс и может доказать, что достоин играть в воротах уже в официальных встречах. Кажется, у Лодыгина получается.

    Нет, он по-прежнему иногда неуверенно играет на выходах и может ошибиться в простой ситуации. Но Лодыгин показывает, что в нужный момент всегда может подтащить команду. Луневу не достает именно этого качества. Поэтому «Зенит» с ним безвольно слетал «Локомотиву», отпустив соперника в чемпионской гонке.

    Товарищеский матч с «Марибором» команда выиграла легко по счету – 3:1. Но по игре все получилось не так однозначно. В концовке матча арбитр поставил два пенальти в ворота «Зенита». С обоими ударами Лодыгин справился.

    Вот так играли команды:

    А так спасал Лодыгин:

    Хотел еще раз подтвердить, что у меня хорошее чутье по пенальти», – прокомментировал Лодыгин эти эпизоды. В этом сезоне РФПЛ он провел только пять матчей, два из которых отыграл на ноль. Но все может измениться весной, где «Зениту» необходимо возвращаться в чемпионскую гонку.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит»
    Рейтинг: 4 Голосов: 3
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 13 февраля 2018, 10:49

      Вспоминаю как Лодыгин так же вытащил 2 пенальти с Кр.Советов на Петровском.Тогда Зенит победил с минимаьным счётом

      -1
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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 12 февраля 2018, 13:07

      На два бездарно пробитых столько пафоса!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +185

      Shinra 11 февраля 2018, 23:05

      Лучше их обоих был Малафеев, но он уже не играет.

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 11 февраля 2018, 12:32

      Молодец.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 11 февраля 2018, 12:00

      Не стабилен и это плохо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 11 февраля 2018, 10:38

      спас от ничьи

      0
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    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 11 февраля 2018, 08:35

      ну бывает.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6945

      mamba9090909 11 февраля 2018, 07:14

      Конечно хорош. Молодец.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 11 февраля 2018, 00:00

      Рано списывать в запас

      1
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    • ...
      Рейтинг: +452

      тёска 10 февраля 2018, 23:47

      малорик юрка.5+,на ЧМ блеснёшь

      0
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