Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бывший тренер «Рубина» громит «Челси». В самом конце!


    3
    Голосов: 4
    06.02.2018 01:26
    Хавьер Грасия не мог попасть в десятку в РФПЛ, а в Англии сходу уничтожил чемпиона.

    «Грасия – просто клоун. Он вообще не футбольный тренер, а какой-то другой», – бушевал Соломон Кверквелия, окончательно перейдя из «Рубина» в «Локомотив». Вы же помните эту историю – почти 40 потраченных миллионов на трансферы, а также на экс-тренера «Малаги», которого одарили аж четырехлетним контрактом. Сезон-2016/17 в Казани предпочитают забыть. Девятое место с отрицательной разницей мячей, невнятный футбол, увольнение испанца, попытка распихать пришедших вместе с ним легионеров. Кромешная тьма.

    «Ребятам пять месяцев не платят зарплату». У «Рубина» большие проблемы

    Пока Грасию клеймили позором, Антонио Конте купался в лучах славы – его фантастический «Челси» с семиочковым отрывом выиграл АПЛ. Впрочем, в следующие полгода не заладились у обоих – Грасия все еще оставался без работы, а «Челси» с Конте все дальше отставал от захватившего лидерство «Ман Сити». Конте ввязался в бесперспективную словесную войну с Жозе Моуринью, начал получать дисквалификации, поползли первые слухи о его отставке.

    Моуринью поругался с Конте. Очень жестко

    В январе «Челси» угодил в череду из пяти подряд ничейных матчей с учетом кубков, «Уотфорд» же терпел одну неудачу за другой – перспективный португалец Марку Силва в итоге был отставлен. Пригласили Грасию, но первый же его матч закончился вылетом из Кубка Англии и серьезной ссорой игроков «Уотфорда» с болельщиками. Неделю назад команда отыграла нулевую ничью со «Стоком».

    Матч «Уотфорд» – «Челси» завершал 26-й тур АПЛ. С пенальти счет открыл Дини, это произошло уже после того, как «Челси» остался вдесятером: на 30-й минуте вторую желтую карточку получил Бакайоко. Дини настолько обрадовался забитому пенальти, что принялся отвешивать неприличные жесты гостевой трибуне. Похоже, несколько матчей Грасии придется провести без своего капитана.

    За восемь минут до конца Азар сравнял – 1:1. Кто бы мог подумать, что в оставшееся время «синих» грохнут с крупным счетом. А ведь еще несколько дней назад «Челси» получил дома 0:3 от «Борнмута».

    У Янмата получилось красиво. 2:1.

    Деулофеу вообще никто встречать не стал. Будто не из «Барселоны» парень приехал. 3:1.

    Гол Перейры это уже просто экстаз. 4:1!

    Похоже, слова о том, что Луис Энрике может заменить Конте еще до первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» против «Барселоны», совсем не лишены смысла. 0:3 от «Борнмута» и 1:4 от «Уотфорда» – это совсем не по-чемпионски. Впрочем, чемпионом «Челси» в этом году, конечно же, не стать. И дело не только в безумном 19-очковом отставании от «Ман Сити».

    Англия. Премьер-лига. 26 тур

    Уотфорд – Челси – 4:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дини, 42 (с пенальти); 1:1 – Азар, 82; 2:1 – Янмаат, 84; 3:1 – Деулофеу, 88; 4:1 – Перейра, 90+1.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Sky Sports, Daily Mail, The Sun
    Рейтинг: 3 Голосов: 4
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +324

      hellkid 8 февраля 2018, 12:43

      есть ощущение, что игроки Челси сливают тренера. так безвольно проигрывать..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 6 февраля 2018, 20:14

      бывают провалы у всех... и у таких как конте.. менять клуб просто надо. в Милан, например. или в сборную Италии.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      lugansk1974 6 февраля 2018, 16:19

      Молодцы!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4028

      raritet 6 февраля 2018, 15:23

      слив тренера , это и без всяких понятно...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +846

      sined1951 6 февраля 2018, 14:19

      Челси становится клубом, который один год берет чемпионство, но на другой год проваливается. Так случилось при Мауриньо, теперь тоже самое с Конте. Дьявольское наваждение!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 6 февраля 2018, 11:49

      Что с Челси? Чемпионство - посредственная игра. И снова по кругу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 6 февраля 2018, 11:46

      Конте уже ждут в сборной Италии

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 6 февраля 2018, 09:17

      Пипец, Конте провалил этот сезон в АПЛ. Хороший тренер, но как будто потеряно взаимопонимание с командой. Эти поражения от Борнмута, Уотфорда, Бернли, это унижение болельщикам. Сколько ещё это терпеть. Надо увольнять его

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 6 февраля 2018, 08:57

      Все в жизни повторяется.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      Petrak86 6 февраля 2018, 06:45

      4:1 – Перейра, 90+1 (с пенальти)
      молодец парень, так необычно пробить пенальти - это надо уметь))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11