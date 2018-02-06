Бывший тренер «Рубина» громит «Челси». В самом конце!

Хавьер Грасия не мог попасть в десятку в РФПЛ, а в Англии сходу уничтожил чемпиона.

«Грасия – просто клоун. Он вообще не футбольный тренер, а какой-то другой», – бушевал Соломон Кверквелия, окончательно перейдя из «Рубина» в «Локомотив». Вы же помните эту историю – почти 40 потраченных миллионов на трансферы, а также на экс-тренера «Малаги», которого одарили аж четырехлетним контрактом. Сезон-2016/17 в Казани предпочитают забыть. Девятое место с отрицательной разницей мячей, невнятный футбол, увольнение испанца, попытка распихать пришедших вместе с ним легионеров. Кромешная тьма.

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Пока Грасию клеймили позором, Антонио Конте купался в лучах славы – его фантастический «Челси» с семиочковым отрывом выиграл АПЛ. Впрочем, в следующие полгода не заладились у обоих – Грасия все еще оставался без работы, а «Челси» с Конте все дальше отставал от захватившего лидерство «Ман Сити». Конте ввязался в бесперспективную словесную войну с Жозе Моуринью, начал получать дисквалификации, поползли первые слухи о его отставке.

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В январе «Челси» угодил в череду из пяти подряд ничейных матчей с учетом кубков, «Уотфорд» же терпел одну неудачу за другой – перспективный португалец Марку Силва в итоге был отставлен. Пригласили Грасию, но первый же его матч закончился вылетом из Кубка Англии и серьезной ссорой игроков «Уотфорда» с болельщиками. Неделю назад команда отыграла нулевую ничью со «Стоком».

Матч «Уотфорд» – «Челси» завершал 26-й тур АПЛ. С пенальти счет открыл Дини, это произошло уже после того, как «Челси» остался вдесятером: на 30-й минуте вторую желтую карточку получил Бакайоко. Дини настолько обрадовался забитому пенальти, что принялся отвешивать неприличные жесты гостевой трибуне. Похоже, несколько матчей Грасии придется провести без своего капитана.

За восемь минут до конца Азар сравнял – 1:1. Кто бы мог подумать, что в оставшееся время «синих» грохнут с крупным счетом. А ведь еще несколько дней назад «Челси» получил дома 0:3 от «Борнмута».

У Янмата получилось красиво. 2:1.

twit text — KingOfGif (@Gif2foot) 5 февраля 2018 г.

Деулофеу вообще никто встречать не стал. Будто не из «Барселоны» парень приехал. 3:1.

twit text — KingOfGif (@Gif2foot) 5 февраля 2018 г.

Гол Перейры это уже просто экстаз. 4:1!

twit text — KingOfGif (@Gif2foot) 5 февраля 2018 г.

Похоже, слова о том, что Луис Энрике может заменить Конте еще до первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» против «Барселоны», совсем не лишены смысла. 0:3 от «Борнмута» и 1:4 от «Уотфорда» – это совсем не по-чемпионски. Впрочем, чемпионом «Челси» в этом году, конечно же, не стать. И дело не только в безумном 19-очковом отставании от «Ман Сити».

Англия. Премьер-лига. 26 тур

Уотфорд – Челси – 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Дини, 42 (с пенальти); 1:1 – Азар, 82; 2:1 – Янмаат, 84; 3:1 – Деулофеу, 88; 4:1 – Перейра, 90+1.

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