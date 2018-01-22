«Ребятам пять месяцев не платят зарплату». У «Рубина» большие проблемы

Тяжелая зима для команды Бердыева.

Лето-2016. В «Рубин» приходит интересный испанский тренер Хавьер Грасия, а клуб тратит почти 40 миллионов евро на новых футболистов. Среди них, в основном, игроки из испанской лиги. Там же – известный всему миру Алекс Сонг, перспективный Лестьенн, приличный ударный форвард Жонатас, неплохой защитник Самбрано. «Рубин» с такими денежными вливаниями призван бороться чуть ли не за чемпионство, проект же обещает прослужить долго – не зря Грасию одарили аж четырехлетним контрактом.

В итоге сезон «Рубин» закончил на девятом месте с отрицательной разницей мячей, Грасию уволили, а легионеров на диких контрактах попытались распихать по другим клубам. Но летом ушел лишь Жонатас. Забивать стало некому вообще, а большие зарплаты привели клуб к финансовому кризису. Возвращение Бердыева ситуацию совсем никак не спасает. Сейчас «Рубин» – в четырех очках от зоны вылета, а Грасия едет в АПЛ.

Денег нет. Вообще

Проблемы с финансами уже никто не скрывает, разница только в называемых суммах – от 700 миллионов до 2 миллиардов рублей. Делами «Рубина» интересуется УЕФА со своим финансовым фэйр-плей. «Сейчас ребятам пять месяцев не платят зарплату, – говорит агент Магомеда Оздоева Анзор Гаргаев о своем клиенте и об Эльмире Набиуллине, – но я сказал руководству, что будем терпеть и не будем вставлять нож в спину. У них есть понимание и вера в руководство, тренера и Республику Татарстан». Футболисты пока терпят.

Массовый уход легионеров

«Несчастливые футболисты показывают несчастливый футбол», – четко выразился Руслан Нигматуллин. Касается это не только финансовой стороны. Коллектив в «Рубине» не сложился, в том числе поэтому на сбор большинство легионеров не поехало – по договоренности сторон они теперь ищут себе новые клубы. Курбан Бердыев сообщил, что к весне с казанцами готовятся лишь Навас, Цакташ, Карадениз и Азмун. Всего же в этом сезоне за «Рубин» выходило играть 12 иностранных футболистов.

Проблемы у игроков

Слово Курбану Бердыеву в интервью «БИЗНЕС Online».

О Сонге: «Он ведь очень эмоциональный и когда с женой начались проблемы, то ему уже стало не до футбола. Хотя можно было как-то перезагрузить его карьеру, но семейные неурядицы все-таки сильно на него давили – приходил и говорил: «Я больше не могу, можно я улечу домой?»

О Рочине: «Он привык играть. Спрашивает: «Почему не выхожу?» Объяснили, показали запись тренировки. Всe, что касается работы с мячом – да, но как только он без мяча, то его нет на поле. Есть структурные позиции в обороне и в атаке, а он свободный художник. Одна неправильная позиция всe ломает. Он играет так, как он хочет. Пытается перестроиться, но всe равно когда не играет, то ломается».

О Лестьенне: «В связи с тем, что финансовое положение тяжелое, он хочет уехать. Супруга у него болела, перенесла операцию на сердце. При этом она всe равно приехала сюда, а он отпрашивался на операцию. У него непростая судьба. Это давит, выбивает его из колеи. Хотя он очень старается, парень действительно старательный! Но он уедет, потому что ему с супругой здесь тяжело».

Об Азмуне: «Ему сложно справляться с внешним давлением. К нему был огромный, просто сумасшедший интерес: все клубы звонят нам, его отцу. И это топ-клубы: «Арсенал», «Селтик». У Азмуна миллионы поклонников, невероятное внимание – с этой нагрузкой он не справился. Сердар в итоге и в сборной, и в клубе потерял место, пошли травмы. Вот этот непрофессионализм и проявился таким непростым сезоном».

Скандалы

По сообщению «БИЗНЕС Online», Янн М’Вила обратился с жалобой в УЕФА. Причина – невыплаты по контракту с осени. По информации Нобеля Арустамяна, футболист получал шесть миллионов евро в год. Даже шла речь о возможной выплате компенсации французу в размере 10 миллионов после расторжения контракта. Но гендиректор «Рубина» Рустам Саяхов сообщил, что сумма значительно меньше.

Футболист с самой большой зарплатой в России – у «Рубина». И его не могут выгнать

Цакташ вообще самовольно покинул расположение клуба на сборе в ОАЭ, сославшись на письменную претензию по поводу задержек с выплатой зарплаты. Хорватской прессе он сообщил, что расторг контракт с «Рубином».

Уйти могут и важные россияне

Учитывая трудности «Рубина», футболистов с паспортом могут забрать в другие клубы, причем там наверняка надеются на приятные цены. Агент Оздоева уже сообщил, что игрока хочет приобрести «Локомотив». Также не менее пяти миллионов евро клуб требует за Жемалетдинова, который тоже интересен «Локо». «Спартак» после травмы Джикии, который способен сыграть и на левом фланге обороны, вновь захотел купить Набиуллина. Кроме того, «Рубин» может покинуть Кузьмин.

Перспективы грустные

Ясно, что из-за финансовых сложностей качественного усиления этой зимой «Рубин» не получит – расплатиться бы с долгами и найти покупателей на игроков с жирными контрактами. Сейчас «Рубин» идет 11-м в РФПЛ, до зоны стыков всего два очка, четыре – до зоны прямого вылета. Позади серии из четырех поражений подряд и шести матчей без побед. Лишь однажды выиграли крупно, забив шесть голов «Анжи». Позитив лишь в том, что в оставшейся части сезона всего два матча с командами из топ-5 – со «Спартаком» и «Краснодаром». У конкурентов расписания потяжелее. У конкурентов – не за высокие места, а за право остаться в Премьер-лиге. Сейчас других задач «Рубин» и не решает. Клуб, который побеждал за последние десять лет «Барселону», «Атлетико», «Интер» и «Челси», сейчас далек от того, чтобы снова исполнить нечто подобное.

Впрочем, до начала весенней части сезона клуб может стать юридическое лицо и начать реорганизацию в ООО. По словам Саяхова, в сезоне-2017/18 «Рубин» спонсируется частным капиталом нескольких компаний без привлечения государственных средств. Целью реорганизации станет окончательный уход от бюджетного финансирования.