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  • «Страшный удар по интернет-троллям». Как мир реагирует на конец серии Акинфеева

«Страшный удар по интернет-троллям». Как мир реагирует на конец серии Акинфеева

«Это, наконец, случилось! Поздравляем!»

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Гари Линекер тоже удивился, отметив, что серия закончилась через 11 лет и 43 матча.

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По цифрам смотрится мощно.

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«Это не шутка! Игорь Акинфеев не пропустил в матче Лиги чемпионов».

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И еще реакция с различных ресурсов

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Тут вообще предложили громко отпраздновать.

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«Какая же беспомощная «Бенфика»…»

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«Когда он последний раз сыграл сухой матч, Мбаппе было 7 лет, Роналду и Месси еще не выигрывали «Золотые мячи», а Стив Макларен тренировал сборную Англии»

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Лига чемпионов Лига чемпионов ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (32)
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piligrim1986
1511413606
все это херня по сравнению с игрой базеля вчера
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kachan63
1511413941
Даже немного грустно... Зачем теперь смотреть матчи ЦСКА в ЛЧ?
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Федорыч-НН
1511416844
Все свои испражнения по этому поводу доморощенные юмористы могут засунуть себе в задницу.
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Superviser77
1511421603
Ну так то многие ли известные игроки могут похвастаться тем, что вообще сыграли хотя бы 40 игр в ЛЧ))))
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спанчес
1511424065
хер кто побъет такой рекорд теперь лет 250
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STAFOR13
1511426520
пускай они выложат сейвы своих вратарей при защите купленной на млн 250 и сейвы Игоря, с такой защитой, при этом когда ЦСКА попадал каждый год на Баварию, Реал, МС, когда в упор вратаря расстреливали и он тащил по 2-3 раза за матч, можно и из сборной взять, например отбор к евро 2016 с Швецией, когда этот парень вытащил сборную на турнир. Посмотрел бы я если Акинфеев играл бы за Барсу, против любимых команд этих троллей, сколько бы их вратари вытаскивали мячей из сетки...
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somn
1511433568
Что тролить-то. Нормальный кипер.
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giluxa1963
1511447048
ДЛЯ СПРАВКИ -ОДИН ИГОРЬ с играл больше матчей в лиге чемпионов чем весь спартак за тоже время и спросите любого вратаря что для него лучше играть и пропускать или вообще не играть
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4agaaa
1511450486
Когда тролят Игоря, тролят при этом нашу страну! Именно акинфеев N1 в сборной! Если лучший так играет, что про остальных говорить! Игорь браво!
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Kondrat Jr
1511459226
Господи, всё никак не успокоятся! Пропускает - троллят, не пропустил - опять убогие шуточки. Да с такими ляпами в обороне ни один голкипер не совладает, даже будь он о шести руках, о шести ногах и ростом три метра. То, что мог, он тащил. Нет, он допускал обидные и даже смешные плюхи, но и спасал немало. Оставьте парня в покое уже.
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