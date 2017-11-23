«Страшный удар по интернет-троллям». Как мир реагирует на конец серии Акинфеева

«Это, наконец, случилось! Поздравляем!»

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Гари Линекер тоже удивился, отметив, что серия закончилась через 11 лет и 43 матча.

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По цифрам смотрится мощно.

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«Это не шутка! Игорь Акинфеев не пропустил в матче Лиги чемпионов».

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И еще реакция с различных ресурсов

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Тут вообще предложили громко отпраздновать.

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«Какая же беспомощная «Бенфика»…»

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«Когда он последний раз сыграл сухой матч, Мбаппе было 7 лет, Роналду и Месси еще не выигрывали «Золотые мячи», а Стив Макларен тренировал сборную Англии»

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