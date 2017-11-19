Самая крутая памятная акция в Европе

Шесть лет назад у голкипера Брэда Джонса скончался сын. Лука Джонс умер от лейкемии в 2011 году, с которой боролся несколько лет. Джонс в то время выступал за «Ливерпуль» и почти не выходил на поле. В 2012 году он взял пенальти в победном матче с «Блэкберном», посвятив его Луке. «Мой сын всегда со мной. Он помог мне сегодня. Я везде вожу его фотографию и игрушки», – говорил тогда Джонс. С момента смерти сына Джонса прошло уже шесть лет, но его помнят.

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«Фейеноорд» и «Венло» встречались в матче 12-го тура чемпионата Голландии. Брэд Джонс вышел на поле в составе хозяев, а болельщики на 12-й минуте вспомнили сына вратаря. Фанаты зажгли фонарики и мобильные телефоны, а Джонсу спели песню «You’ll Never Walk Alone». Голкипер «Фейеноорда» в этой игре пропустил один мяч и помог команде отстоять ничью. Действующий чемпион проводит неудачный сезон и цепляется за шестерку, но к Джонсу претензий мало.

«Перед матчем мне сказали, что болельщики что-то планируют. Я должен был сосредоточиться на игре, но не мог не видеть этих огней. Моя жена тоже была на стадионе. Со стороны фанатов это хороший жест для меня и моей семьи. Хотел бы поблагодарить их за память о Луке», – рассказывал Джонс после матча. Такая поддержка точно поможет голкиперу «Фейеноорда» играть лучше.

Акция болельщиков получилась удивительной: