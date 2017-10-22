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ЦСКА и «Зенит» сыграли главный матч осени. Что это вообще было?

Памятная дата

В день матча с «Зенитом» исполнилось 14 лет со дня первого титула ЦСКА в истории чемпионатов России. Клубный магазин отметил это событие на большом экране нарезками с игр того сезона. Еще молодой Игорь Акинфеев тащил пенальти, Ивица Олич и Ролан Гусев забивали крутые голы. Сейчас настроение у ЦСКА совсем не такое победное. Особенно после чудовищного по качеству матча с «Базелем», где армейцы ни разу не пробили в створ ворот.

ЦСКА не побеждал «Зенит» с марта 2014 года. С того момента команды провели восемь встреч, лишь три из которых завершились вничью. Скучные нули были на «ВЭБ Арене» и весной, когда Виктор Гончаренко только пришел в эту команду. Оба соперника в новом сезоне сильно изменились, но результат ожидался по тенденции последних лет. «Какой ужасный год. Всем проигрываем. Сегодня еще «Зениту» отлетим», – рассуждал перед стадионом мужчина средних лет.

Серьезные очереди у камеры хранения и болельщик с головой черного коня – еще одни атрибуты этой встречи. «Зенит» прилетел в Москву без Дриусси, ЦСКА остался здесь без настроения и лучшей формы игроков. За несколько дней ничего не могло измениться просто так. Головин и Вернблум по-прежнему ищут лучшую форму, а замену Дзагоеву приходится доставать откуда-то из недр скамейки. ЦСКА имеет вопросы к самому себе, но смог скрыть их в одном конкретном матче.

Новое решение Гончаренко

Тренерский штаб ЦСКА экспериментирует и учится на собственных ошибках. Состав получил оптимальное усиление именно на игру с «Зенитом». В полузащите вышли Кучаев и Натхо. Первый – для прессинга и скорости, Натхо же должен был создавать баланс между обороной и атакой. Тем более что Фернандесу наконец-то дали атакующий простор, а Васина научили смещаться на правый фланг для подстраховки. ЦСКА в матче с «Зенитом» – это модернизированная версия игры с «Базелем». Только наработанная и тренированная.

«Зенит» впервые создал момент на 28-й минуте, когда в сторону ворот после флангового прострела пробил Полоз. Но даже в таком доминирующем футболе проявилась главная проблема этого ЦСКА. У клуба нет качественного центрального нападающего. Поэтому не получалось и забивать. Навесы Щенникова и Витиньо летели в сторону набегавшего Кучаева, но находили лишь героическую голову Мевли. Все это слишком прямолинейно для клуба, претендующего на чемпионство. Спасали и раззадоривали только забегания Фернандеса, разрывавшего свой фланг.

Поэтому ЦСКА немного просел во втором тайме. Страсти накалялись до кучи карточек. Гончаренко пришлось даже менять Натхо на Гордюшенко. Тот запомнился бесполезным ударом на 79-й минуте и крутой самоотдачей. Для большего у ЦСКА прямо сейчас просто нет ресурсов. «Зенит» идет стабильнее и мощнее, а игроки ЦСКА все равно ошибаются. В концовке матча несогласованность между Васиным и Акинфеевым едва не привела к голу. Спас ЦСКА только неудачный удар в исполнении Кокорина.

Почему не выиграл «Зенит»?

Состав «Зенита» позволяет Манчини играть от себя в игре с любым соперником. Здоровый Дриусси помог бы команде в игре с ЦСКА, где нужны быстрые атаки. Заменивший его Полоз похож на Дриусси по характеристикам, но в его игре меньше ярко выраженных достоинств. С ЦСКА Манчини решил сыграть в Лигу Европы. Но получил большее сопротивление, чем от защиты «Русенборга». Ригони не дали пространства, а Кокорина вынуждали отскакивать далеко назад.

«Зенит» должен благодарить Лунева и Мевлю за самоотверженность и надежность. ЦСКА мог забить два еще в начале матча, но защитник и вратарь вытащили ничью в первом тайме. Лунев хромал и героически достоял до перерыва, когда все-таки пришлось выпускать Лодыгина. Это изменение сказалось на том, что «Зенит» стал меньше времени проводить у собственных ворот. Нападение – лучшая защита.

Перестановки от Манчини парадоксальны. Сначала он выпустил Дзюбу для усиления давления. Ход сработал, но додавливать соперника «Зенит» не стал. Когда с поля ушел Ригони, замененный на Краневиттера, преимущество в центре поля перешло к «Зениту». Но затем сказалось отсутствие лишнего атакующего игрока. Так матч прикатился к заслуженным нулям, хотя победить в этом равной борьбе могли оба клуба.

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Бумага для своих

Еще до начала игры пошло противостояние болельщиков. В нем на правах хозяев победили многочисленные армейские фанаты. Они кричали громче и сильнее. Они же потом насолили и своей любимой команде. Когда Луневу в начале матча оказывали помощь, штрафную Акинфеева заполнили линейками бумаги. Стюарды и работники стадиона убрали все за несколько минут, но осадок от таких действий остался. Болельщики через такое послание свое недовольство высказали. Странно, но ЦСКА после этого заиграл намного лучше.

У «Зенита» нашлись свои совпадения. С начала второго тайма между секторами с фанатами из Петербурга и Москвы загорелся одинокий файер. От огня спасали заграждение и полоска стюардов. Когда пламя горело, «Зенит» играл. Но стоило огню потухнуть, как ЦСКА снова перехватил инициативу. Уже завтра «Локомотив» может догнать «Зенит» по очкам и поделить с ним первое место. ЦСКА тоже не потерял шансов на чемпионский титул. И в этом, наверное, главный вывод по итогам всего матча.

Текстовый онлайн матча ЦСКА – «Зенит»

Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Зенит
Комментарии (28)
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батог
1508686142
Футбол неплохой! Но пиналово было конкретное!!! Нахрена!!!! Чтобы побольше народу было в лазарете? Не пойму!
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Dominator777
1508687411
Футбол смотрелся, результат закономерен. С Базелем с такой самоотдачей надо было играть! К концу матча армейцы "подсели"- короткая "скамейка" дает о себе знать.
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Вомбат
1508691397
Примитивно играли обе команды. Сборная Аргентины явно не восстановилась после игры с командой Норвегии. У Кокорина от накопившейся усталости сбился прицел. Трамва Лунева дает соперникам шансы догнать Зенит. И для интриги это хорошо. А вот примитивная игра ЦСКА и их бесконечный волейбол во втором (который судья принципиально не свистел) - это не хорошо. Ради чего кони берегли силы и намеренно сливали Базелю? Чтобы показать свою игровую импотенцию в главном матче первого круга?
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BykAs
1508694987
Пора Вагнера возвращать.
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115
1508696314
надо было удалять половину цска за такие разговоры с судьей,прав он или нет это не их забота,он свое получит,а они футболисты и должны играть а не оспаривать,лучше бы так жилы рвали в игре с базелем чем горло в споре с судьей.судья за игру получит 20т.р а игроки от0,5 до 2,5 лямов рублей.судья свои бабки отработал а игроки...
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Розарио Агро
1508704568
Зенит вновь своего двенадцатого игрока выпустил на поле, но как он не старался помочь не смог, может с локо проявит себя
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Spiridonovich
1508707821
Сборная Аргентины не впечатлила. Может Фурсенко теперь стоит прикупить бразильцев? Благо бюджетные деньги можно пилить без учётно. ЦСКА, кроме беготни в первом тайме, опять ни чем не запомнился. Та же серая, без ума и фантазии игра.Вседозволенность и безнаказанность позволяет игрокам ЦСКА вести себя по хамски на поле. По пробовал бы Акинфеев на Западе выскочить из ворот и обложить судью матом.
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mik1954
1508736673
Что то автор позабыл написать про неоднократную игру конец рукой в своей штрафной....Факт конечно не значительный но все же пару пенальти Вилков зажал, особенно когда фернандес прервал передачу Кокорина ручкой....
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Zenmaster
1508755493
Бороться за мяч конечно нужно - только лупить по ногам не надо !!! К судейству тоже есть вопросы . В целом игра держала в напряжении всё время . Выиграть могла любая из команд - подвела реализация моментов(таков уровень мастерства). Ничья устроила всех !!!
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woyser
1508797720
Вторая безголевая игра. Спад на лицо. Как не странно, но матч с Локо может стать решающим в этом чемпионате.
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