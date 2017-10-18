От Аршавина ушла жена, а он завершает карьеру. Это все правда?

Что происходит?

В феврале мы показывали фотографии жены Андрея Аршавина – Алисы Казьминой. Андрей и Алиса вступили в брак в сентябре прошлого года, но теперь подоспели грустные новости: они больше не вместе, жена подает на развод. Об этом Алиса сообщила в интервью Life.ru:

«Не простила измену, разлюбила, не хочу быть вместе. Мне почему-то все писали, что он от меня уйдет. А по итогу-то я от него ушла».

Для тех, кто не в курсе: у супругов уже есть общий ребенок – девочка, которую они назвали необычным именем Есения. Кроме того, пара воспитывает двух детей Алисы от ее предыдущего брака.

Это точно правда?

После молнии от Life.ru ситуация несколько запуталась – в первую очередь, благодаря инстаграму Алисы, где недавно появился вот такой пост. Обратите внимание на комментарии:

Портал Woman's Day даже составил хронику инстаграма Алисы. На ее основании можно предположить, что в семье Аршавина все в порядке, а слухи о предстоящем разводе – не более, чем слухи.

И все-таки они разводятся

В интервью изданию «СтарХит» супруга Аршавина сообщила, что не только она имеет доступ к своим соцсетям. Кроме того, она подтвердила информацию о скором расторжении брака:

«В скором времени буду подавать на развод. Но сейчас это почти не имеет значения. Мы живем в разных городах. Материальных претензий не имею, на алименты подавать не буду».

А напомните, как Аршавин играет за «Кайрат»?

На уровне чемпионата Казахстана Аршавин – по-прежнему звезда и красавчик. Совсем недавно он выиграл с «Кайратом» Кубок Казахстана, а, кроме того, он до сих пор забивает балдежные голы – вроде этого.

Чемпионат Казахстана играется в три круга и совсем скоро завершится: «Кайрату» осталось сыграть три матча, а потом – финиш. Команда Аршавина уже обеспечила себе как минимум второе место и участие в Лиге Европы. Теоретические шансы на титул у «Кайрата» все еще есть, но они минимальные: отрыв «Астаны» от второй строчки составляет четыре очка при одной игре в запасе. Отыграть семь очков на такой короткой дистанции – задача практически невыполнимая.

Кстати, возможно, Аршавин уже сейчас завершит карьеру

В том же интервью для Life.ru Алиса сообщила, что нынешний сезон – последний в карьере Андрея. Тем не менее, технический директор «Кайрата» Евгений Калакуцкий эту информацию пока опроверг: