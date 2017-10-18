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  • От Аршавина ушла жена, а он завершает карьеру. Это все правда?

От Аршавина ушла жена, а он завершает карьеру. Это все правда?

Что происходит?

В феврале мы показывали фотографии жены Андрея Аршавина – Алисы Казьминой. Андрей и Алиса вступили в брак в сентябре прошлого года, но теперь подоспели грустные новости: они больше не вместе, жена подает на развод. Об этом Алиса сообщила в интервью Life.ru:

«Не простила измену, разлюбила, не хочу быть вместе. Мне почему-то все писали, что он от меня уйдет. А по итогу-то я от него ушла».

Для тех, кто не в курсе: у супругов уже есть общий ребенок – девочка, которую они назвали необычным именем Есения. Кроме того, пара воспитывает двух детей Алисы от ее предыдущего брака.

Это точно правда?

После молнии от Life.ru ситуация несколько запуталась – в первую очередь, благодаря инстаграму Алисы, где недавно появился вот такой пост. Обратите внимание на комментарии:

Портал Woman's Day даже составил хронику инстаграма Алисы. На ее основании можно предположить, что в семье Аршавина все в порядке, а слухи о предстоящем разводе – не более, чем слухи.

И все-таки они разводятся

В интервью изданию «СтарХит» супруга Аршавина сообщила, что не только она имеет доступ к своим соцсетям. Кроме того, она подтвердила информацию о скором расторжении брака:

«В скором времени буду подавать на развод. Но сейчас это почти не имеет значения. Мы живем в разных городах. Материальных претензий не имею, на алименты подавать не буду».

А напомните, как Аршавин играет за «Кайрат»?

На уровне чемпионата Казахстана Аршавин – по-прежнему звезда и красавчик. Совсем недавно он выиграл с «Кайратом» Кубок Казахстана, а, кроме того, он до сих пор забивает балдежные голы – вроде этого.

Чемпионат Казахстана играется в три круга и совсем скоро завершится: «Кайрату» осталось сыграть три матча, а потом – финиш. Команда Аршавина уже обеспечила себе как минимум второе место и участие в Лиге Европы. Теоретические шансы на титул у «Кайрата» все еще есть, но они минимальные: отрыв «Астаны» от второй строчки составляет четыре очка при одной игре в запасе. Отыграть семь очков на такой короткой дистанции – задача практически невыполнимая.

Кстати, возможно, Аршавин уже сейчас завершит карьеру

В том же интервью для Life.ru Алиса сообщила, что нынешний сезон – последний в карьере Андрея. Тем не менее, технический директор «Кайрата» Евгений Калакуцкий эту информацию пока опроверг:

«У нас с Аршавиным есть договоренность – поговорить по окончании сезона. Впереди еще три матча в чемпионате, поэтому не стоит обращать внимание на подобные заявления. На данный момент они являются не более, чем слухами».

Казахстан. Премьер-лига Казахстан
Комментарии (18)
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Артурка32
1508336115
"Лучший футболист в истории новейшей России...." - не слишком сильно громко сказано?
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Александр52
1508339475
Андрей молодец, всё успевает, боец, не сдаётся, у него всё впереди, но его могут погубить суды с жёнами, а жаль.
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giluxa1963
1508342678
жаль звездная болезнь его сгубила и бабы
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Нижнетагильский бомж
1508342974
В современной России лучший, кто бы что не говорил!!!!
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insider_retro
1508345968
Мы можем только обсуждать, но судить Андрея Сергеевича не нам... Всё что мог сделать, он сделал... Кто-то его ненавидит, кому-то он подарил незабываемые впечатления... Всё было и ещё многое будет... Родные и близкие оценят, а это самое главное... А желтизна и сплетни, к сожалению, ещё долго будут сопровождать его...
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bset
1508347542
Из-за таких не самых хороших поступков нефутбольных карьеру и загубил. По одному видео перед английским клубом все понятно. А мог вырасти в большую звезду. Очень жаль...
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Mariner
1508363016
Как уже задолбали все эти дрязги с бабами футболеров... Вот вообще не интересно! Он футболист и этим интересен. Всё, что вне поля - всё на фиг!
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Platon Faustov
1508411482
Великий гений Российского футбола. Но сложно представить уровень, которого мог достичь относись по другому к своему делу. Но свое имя в историю вписал. Респект.
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Nesterenko
1508415911
На мой взгляд одни из самых талантливых игроков России (а может и самые талантливые) были атакующие полузащитники Измайлов и Аршавин. Конечно, Аршавин имеет более крутые выступления, в Арсенале поиграл пару сезонов очень даже здорово. Измайлов тоже в Европе играл, но не в таком топ-клубе, хотя Спортинг достаточно сильная команда. Но все-таки они имели шанс сделать более крутую карьеру себе в Европе. Но если первому помешали травмы и порой форс-мажорные обстоятельства, то для второго помехой явился он сам для себя.
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Zeff
1519514518
Он лучший!
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