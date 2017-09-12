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  • Тимур Жамалетдинов принес ЦСКА победу в Лиссабоне. Кто он такой?

Тимур Жамалетдинов принес ЦСКА победу в Лиссабоне. Кто он такой?

Тимур Жамалетдинов – воспитанник школы ЦСКА, нападающий. Свой первый гол за основу армейцев молодой игрок забил три дня назад – в ворота «Амкара».

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Жамалетдинов – прямой конкурент Чалова, другого молодого таланта ЦСКА. Несмотря на соперничество, игроки с пониманием относятся к тому, что кто-то из них чаще выходит на поле, а кто-то – реже:

«С Федором Чаловым мы дружим, но конкуренция – часть футбола. И он в курсе этого, и я. Мы не в коем случае не враги другу другу. Он тоже поздравил меня с голом в ворота «Амкара».

Дальше – больше. Во втором тайме сегодняшней игры в Лиссабоне Аарон Оланаре получил травму, и Виктор Гончаренко выпустил на поле Жамалетдинова. Результат – Тимур забил второй за неделю победный мяч, только на этот раз несравнимо более важный.

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Особенно радует, что победный гол соорудили три российских футболиста: Головин, Васин и Жамалетдинов.

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В сезоне 2016/17 Жамалетдинов стал лучшим бомбардиром ЦСКА в Юношеской Лиге чемпионов. Армейцы добрались в турнире до четвертьфинала, а Тимур наколотил шесть голов.

Бывший главный тренер молодежки ЦСКА Александр Гришин отмечал характер Тимура:

«Тимур сам себя сделал, по большому счету даже в ЦСКА в него никто не верил».

Кумиры Жамалетдинова – Суарес, Левандовски и Кавани. Теперь он играет с ними в одном турнире и тоже забивает голы.

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Ждем в сборной полный набор из игроков с похожими фамилиями.

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Гол в Лиге чемпионов – отличный повод доверять Тимуру больше игрового времени.

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На фоне успеха ЦСКА не так страшно, что Акинфеев обновил свой антирекорд.

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Лига чемпионов Лига чемпионов ЦСКА Бенфика Жамалетдинов Тимур
Комментарии (16)
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вместе с ЦСКА
1505251222
еслиб еще и Вернбулм через себя забил.........
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TUMS
1505254194
Молодцы ЦСКА. Браво Жемалетдинов. Только не перегори.
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woyser
1505256406
Поздравляю армейцев! И будем болеть дальше за российские клубы!
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rasim05
1505279194
Видно работяга, главное, что бы не зазвездился.
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paparazzi-kazan
1505281285
Молодец "татарченок".
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bset
1505281823
Если постоянно будет над собой работать, тогда удастся вырасти в топ-игрока. Тем более, примеров полно, когда на второй сезон игра уже не та.
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OfaZavr
1505286358
Надеюсь и дальше будет только прибавлять. Молодец!
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SunRomeS
1505291703
Красава!!!! Реально надо больше времени на поле ему выделять!
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Аид666
1505291953
У меня остался один вопрос, что ещё должен сделать #Жамалетдинов чтобы Гончаренко выпускал его в старте? Присоединяюсь к вопросу! Был очень удивлен в основе увидеть Оланаре с первых минут.
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Gullit 76
1505375054
Почему в таблице у Цска ноль очков?Проснитесь!!!
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