Тимур Жамалетдинов принес ЦСКА победу в Лиссабоне. Кто он такой?

Тимур Жамалетдинов – воспитанник школы ЦСКА, нападающий. Свой первый гол за основу армейцев молодой игрок забил три дня назад – в ворота «Амкара».

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Жамалетдинов – прямой конкурент Чалова, другого молодого таланта ЦСКА. Несмотря на соперничество, игроки с пониманием относятся к тому, что кто-то из них чаще выходит на поле, а кто-то – реже:

«С Федором Чаловым мы дружим, но конкуренция – часть футбола. И он в курсе этого, и я. Мы не в коем случае не враги другу другу. Он тоже поздравил меня с голом в ворота «Амкара».

Дальше – больше. Во втором тайме сегодняшней игры в Лиссабоне Аарон Оланаре получил травму, и Виктор Гончаренко выпустил на поле Жамалетдинова. Результат – Тимур забил второй за неделю победный мяч, только на этот раз несравнимо более важный.

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Особенно радует, что победный гол соорудили три российских футболиста: Головин, Васин и Жамалетдинов.

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В сезоне 2016/17 Жамалетдинов стал лучшим бомбардиром ЦСКА в Юношеской Лиге чемпионов. Армейцы добрались в турнире до четвертьфинала, а Тимур наколотил шесть голов.

Бывший главный тренер молодежки ЦСКА Александр Гришин отмечал характер Тимура:

«Тимур сам себя сделал, по большому счету даже в ЦСКА в него никто не верил».

Кумиры Жамалетдинова – Суарес, Левандовски и Кавани. Теперь он играет с ними в одном турнире и тоже забивает голы.

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Ждем в сборной полный набор из игроков с похожими фамилиями.

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Гол в Лиге чемпионов – отличный повод доверять Тимуру больше игрового времени.

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На фоне успеха ЦСКА не так страшно, что Акинфеев обновил свой антирекорд.

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