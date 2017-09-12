Тимур Жамалетдинов принес ЦСКА победу в Лиссабоне. Кто он такой?

Тимур Жамалетдинов – воспитанник школы ЦСКА, нападающий. Свой первый гол за основу армейцев молодой игрок забил три дня назад – в ворота «Амкара».
Жамалетдинов – прямой конкурент Чалова, другого молодого таланта ЦСКА. Несмотря на соперничество, игроки с пониманием относятся к тому, что кто-то из них чаще выходит на поле, а кто-то – реже:
«С Федором Чаловым мы дружим, но конкуренция – часть футбола. И он в курсе этого, и я. Мы не в коем случае не враги другу другу. Он тоже поздравил меня с голом в ворота «Амкара».
Дальше – больше. Во втором тайме сегодняшней игры в Лиссабоне Аарон Оланаре получил травму, и Виктор Гончаренко выпустил на поле Жамалетдинова. Результат – Тимур забил второй за неделю победный мяч, только на этот раз несравнимо более важный.
Особенно радует, что победный гол соорудили три российских футболиста: Головин, Васин и Жамалетдинов.
В сезоне 2016/17 Жамалетдинов стал лучшим бомбардиром ЦСКА в Юношеской Лиге чемпионов. Армейцы добрались в турнире до четвертьфинала, а Тимур наколотил шесть голов.
Бывший главный тренер молодежки ЦСКА Александр Гришин отмечал характер Тимура:
«Тимур сам себя сделал, по большому счету даже в ЦСКА в него никто не верил».
Кумиры Жамалетдинова – Суарес, Левандовски и Кавани. Теперь он играет с ними в одном турнире и тоже забивает голы.
Ждем в сборной полный набор из игроков с похожими фамилиями.
Гол в Лиге чемпионов – отличный повод доверять Тимуру больше игрового времени.
На фоне успеха ЦСКА не так страшно, что Акинфеев обновил свой антирекорд.
[poll id=1395]