Что происходит с YouTube-каналами русских клубов

Канал «Зенита»: 235 244 подписчика

Помимо интервью, голов и обзоров матчей на канале «Зенита» работает традиционная «Скрытая камера» – подборка различных интересных моментов перед, во время и после игры, которые не попадает в телетрансляцию. Как раз то, что нужно для фаната, которому интересно увидеть весь процесс изнутри.

Еще «Зенит», где с SMM все построено очень здорово, снимает интересные короткие анонсы к важным матчам: например, «Дай пять!» для Дзюбы или «Битва двух столиц», а также проводит уже ставшую традиционной благотворительную акцию «Давай-давай!», в которой участвуют знаменитые футболисты клуба.

«Единственное новостное шоу, которое никогда не испортит вам настроение», – как считают создатели, это «Раздевалка». За 10 минут ведущий бодро рассказывает о новостях и интересных фактах, общается с игроками, словом, как может развлекает фанатов. Отличный формат для традиционной передачи.

Канал «Спартака»: 163 257 подписчиков

Разница в креативном подходе ощущается сразу. Есть обзоры матчей клубов – главного, второго и молодежного (но не все), интервью с пресс-конференций, видео с тренировок под бодрую музыку, но без какой-либо информативности. Интервью новичков.

Развлекательного контента нет. Немного выбивается из всего заурядного ряда лишь пожелание удачи спартаковским хоккеистам на полторы минуты. И это за весь новый сезон, в котором позади уже восемь туров. В общем, очень слабый канал для клуба с таким статусом.

Канал ЦСКА: 75 258 подписчиков

Ролики радуют разнообразием. На домашних играх тут и предматчевая студия, и «Влог ВЭБ Арены», слегка напоминающий «Скрытую камеру» «Зенита», но со своими фишками, а на выездных – выпуск передачи «Кони в городе». С монтажом и звуком не всегда обстоит круто, но за креатив – пять баллов, фанатам такие выпуски как раз по душе.

Ко всему прочему, в ЦСКА придумали еще и реалити-шоу «Я ведущий CSKA TV» с участием известных персон из футбольного мира – наверняка не все захотят тратить на него полчаса своего времени, но за попытку красно-синим, безусловно, плюс.

Канал «Рубина»: 41 345 подписчиков

У казанцев неплохой канал: ничего особенного, но свою работу выполняет исправно – есть превью перед матчами, обзоры и интервью, есть десятиминутный (как правило) «Постскриптум» – нарезки кадров до, во время и после игры. Как «Рубин» добирался до Хабаровска – об этом сняли отдельный ролик. Тоже вышло неплохо, хотя и немного скучно:

Канал «Локомотива»: 41 015 подписчиков

Здесь тоже есть своя скрытая камера под названием «ЛокоВЛОГ» и традиционные «LokoStories» – короткие ролики с игроками команды. Также появился выпуск «Локодемия», рассказывающий о молодых футболистах. Канал бодрый, постоянно обновляющийся и пробующий что-то новое.

Канал «Краснодара»: 29 017 подписчиков

Симпатичный многим «Краснодар» делает свой канал без разнообразия. Здесь может быть интересно разве что прожженным фанатам клуба, которые серьезно интересуются делами клубной Академии – обзоров матчей команд «Краснодара» различных возрастов там хватает, так же как и интервью тренеров и игроков. Из развлекательного контента стоит выделить лишь ролики из раздевалки после домашних матчей – видео не больше минуты. Да и те выходят совсем нерегулярно.

Канал «Динамо»: 24 418 подписчиков

Динамовский канал с виду достаточно зауряден, но интересных роликов только за этот сезон уже было несколько – тут и репортаж из Краснодара, и информация о строительстве стадиона, и реакция фанатской трибуны на некоторых играх, и послание от резидента Comedy. Интересно было посмотреть и на то, как Шуньич и Шунин били друг другу пенальти. Бодрым получилось видео о матче Россия – «Динамо»:

Канал «Анжи»: 17 114 подписчиков

Тот минимум, что нужен фанату, здесь есть: видео тренировок, интервью и обзоры матчей как основного, так и молодежного состава – выходят регулярно. Есть несколько выпусков программы «За кадром» – нарезка видео вокруг матча. Как пытаются развлекать команду – тоже показали (видео ниже). И ведь помогло – через день обыграли «Уфу».

Канал «Ростова»: 13 045 подписчиков

«Ростов» неприятно удивил. Клуб, ровно год назад в это самое время готовившийся к матчу с «Баварией» в Лиге чемпионов, сейчас без еврокубков, видимо, решил не тратить время на соцсети. Всего десять (!) видеоклипов с начала нового сезона. Половина из них – это коротенькая презентация формы, представление тренеров и новичков, а также три пресс-конференции. Есть короткое интервью новичка Ионова.

Обратила на себя внимание «Камера «Олимпа», по стилю напоминающая рубиновский «Постскриптум» – просто нарезка минут на восемь-десять из всего, что происходит вокруг и во время матча.

Ну а фильм «Мужики», посвященный команде, которая играла в прошлой осенью в ЛЧ, был выложен в последний день лета и собрал более 80 тысяч просмотров.

Канал «Ахмата»: 6 696 подписчиков

У «Ахмата» все строго и по расписанию – тренировки, хайлайты, интервью. С подписями почему-то исключительно на английском языке. Можно обратить внимание только на минутные превью к матчам. Да и те – не ко всем. Словом, скучно.

Канал «Уфы»: 6 177 подписчиков

Уфимцы уже успели зарекомендовать себя с лучшей стороны на своем YouTube-канале, когда выкладывали ролики с поющими легионерами. Традиция продолжилась и в июле, когда команда спела песню «Белая река». В целом уфимский канал – это сплошной позитив, здесь много улыбок, особенно детских, и прочей милоты. Порадовали и мероприятия на первое сентября. Словом, на этот канал – только за хорошим настроением.

И за красотой тоже:

Канал «Урала»: 4 332 подписчика

От канала клуба, на стадионе которого прошлой осенью весело бегали друг за другом пакеты из-под майонеза, можно было ожидать чего-то интересного. На деле же – канал забит лишь одними интервью, но два любопытных ролика в новом сезоне вытащить все же удалось. Первый – полет шмеля (того самого, который удирал от майонезных пакетов), когда талисман «Урала» прыгнул с парашютом из самолета в честь дня ВДВ. Получилось очень эффектно и нестандартно. Второй – урок ИЗО первого сентября, который устроили в клубе для футболистов:

Канал «Арсенала»: 4 192 подписчика

Интервью и обзоры на канале тульского клуба есть, несколько интересных роликов тоже имеются, например, поздравление с первым сентября или матч руководства клуба против фанатов. Но главный развлекательный контент (он же – единственный) – это программа «Разговор с канониром», где на вопросы Алексея Честнова отвечает игрок клуба. И все-таки креатива хотелось бы побольше.

Канал «Амкара»: 3 630 подписчиков

У пермяков канал откровенно слабоват – в основном одни интервью, но зато выкладываются регулярно. Есть парочка красивых роликов об обстановке вокруг матчей, но их очень мало. Впрочем, есть надежда, что это направление в «Амкаре» смогут развить.

Канал «Тосно»: 1 492 подписчика

От тосненцев, учитывая очень скудный интерес к их команде, сложно было ожидать крутого канала. Тем приятнее, что скромный «Тосно» и на футбольном поле очень интересен, и даже в YouTube пытается завоевать симпатии. Жаль, что на канале есть только обзоры, но нет никаких интервью, с другой стороны, так ли они нужны, если у команды мало фанатов.

А вот привлечь внимание сторонних наблюдателей различными программами о жизни изнутри – вполне можно. Чем в «Тосно» и занялись, сделав два выпуска «Черно-белый VLOG».

И получается тоже очень неплохо.

Канал «СКА-Хабаровска»: 1 095 подписчиков

В Хабаровске пока так и не поняли, как именно следует использовать YouTube-канал. Пресс-конференции есть, но их мало, обзоры матчей есть, но выборочно, превьюшные ролики вообще занимают не больше полуминуты. Нет никаких видео с тренировок. Иногда проскакивают интервью игроков пресс-службе, есть сделанная на компьютере графика. Ролик со встречи с болельщиками растянут на 14 минут, есть запись с благотворительной акции.

Словом, канал, как кажется, работает по принципу – «надо б что-нибудь в него закинуть, чтоб не сдох». Из креатива здесь разве что два минутных выпуска о навигации на стадионе, о которой рассказывают девушки в шортиках. Лучше уж так, чем рисовать идиотскую афишу к матчу «СКА-Хабаровска» и «Спартака».