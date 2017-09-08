Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Что происходит с YouTube-каналами русских клубов

Канал «Зенита»: 235 244 подписчика

Помимо интервью, голов и обзоров матчей на канале «Зенита» работает традиционная «Скрытая камера» – подборка различных интересных моментов перед, во время и после игры, которые не попадает в телетрансляцию. Как раз то, что нужно для фаната, которому интересно увидеть весь процесс изнутри.

Еще «Зенит», где с SMM все построено очень здорово, снимает интересные короткие анонсы к важным матчам: например, «Дай пять!» для Дзюбы или «Битва двух столиц», а также проводит уже ставшую традиционной благотворительную акцию «Давай-давай!», в которой участвуют знаменитые футболисты клуба.

«Единственное новостное шоу, которое никогда не испортит вам настроение», – как считают создатели, это «Раздевалка». За 10 минут ведущий бодро рассказывает о новостях и интересных фактах, общается с игроками, словом, как может развлекает фанатов. Отличный формат для традиционной передачи.

Канал «Спартака»: 163 257 подписчиков

Разница в креативном подходе ощущается сразу. Есть обзоры матчей клубов – главного, второго и молодежного (но не все), интервью с пресс-конференций, видео с тренировок под бодрую музыку, но без какой-либо информативности. Интервью новичков.

Развлекательного контента нет. Немного выбивается из всего заурядного ряда лишь пожелание удачи спартаковским хоккеистам на полторы минуты. И это за весь новый сезон, в котором позади уже восемь туров. В общем, очень слабый канал для клуба с таким статусом.

Канал ЦСКА: 75 258 подписчиков

Ролики радуют разнообразием. На домашних играх тут и предматчевая студия, и «Влог ВЭБ Арены», слегка напоминающий «Скрытую камеру» «Зенита», но со своими фишками, а на выездных – выпуск передачи «Кони в городе». С монтажом и звуком не всегда обстоит круто, но за креатив – пять баллов, фанатам такие выпуски как раз по душе.

Ко всему прочему, в ЦСКА придумали еще и реалити-шоу «Я ведущий CSKA TV» с участием известных персон из футбольного мира – наверняка не все захотят тратить на него полчаса своего времени, но за попытку красно-синим, безусловно, плюс.

Канал «Рубина»: 41 345 подписчиков

У казанцев неплохой канал: ничего особенного, но свою работу выполняет исправно – есть превью перед матчами, обзоры и интервью, есть десятиминутный (как правило) «Постскриптум» – нарезки кадров до, во время и после игры. Как «Рубин» добирался до Хабаровска – об этом сняли отдельный ролик. Тоже вышло неплохо, хотя и немного скучно:

Канал «Локомотива»: 41 015 подписчиков

Здесь тоже есть своя скрытая камера под названием «ЛокоВЛОГ» и традиционные «LokoStories» – короткие ролики с игроками команды. Также появился выпуск «Локодемия», рассказывающий о молодых футболистах. Канал бодрый, постоянно обновляющийся и пробующий что-то новое.

Канал «Краснодара»: 29 017 подписчиков

Симпатичный многим «Краснодар» делает свой канал без разнообразия. Здесь может быть интересно разве что прожженным фанатам клуба, которые серьезно интересуются делами клубной Академии – обзоров матчей команд «Краснодара» различных возрастов там хватает, так же как и интервью тренеров и игроков. Из развлекательного контента стоит выделить лишь ролики из раздевалки после домашних матчей – видео не больше минуты. Да и те выходят совсем нерегулярно.

Канал «Динамо»: 24 418 подписчиков

Динамовский канал с виду достаточно зауряден, но интересных роликов только за этот сезон уже было несколько – тут и репортаж из Краснодара, и информация о строительстве стадиона, и реакция фанатской трибуны на некоторых играх, и послание от резидента Comedy. Интересно было посмотреть и на то, как Шуньич и Шунин били друг другу пенальти. Бодрым получилось видео о матче Россия – «Динамо»:

Канал «Анжи»: 17 114 подписчиков

Тот минимум, что нужен фанату, здесь есть: видео тренировок, интервью и обзоры матчей как основного, так и молодежного состава – выходят регулярно. Есть несколько выпусков программы «За кадром» – нарезка видео вокруг матча. Как пытаются развлекать команду – тоже показали (видео ниже). И ведь помогло – через день обыграли «Уфу».

Канал «Ростова»: 13 045 подписчиков

«Ростов» неприятно удивил. Клуб, ровно год назад в это самое время готовившийся к матчу с «Баварией» в Лиге чемпионов, сейчас без еврокубков, видимо, решил не тратить время на соцсети. Всего десять (!) видеоклипов с начала нового сезона. Половина из них – это коротенькая презентация формы, представление тренеров и новичков, а также три пресс-конференции. Есть короткое интервью новичка Ионова.

Обратила на себя внимание «Камера «Олимпа», по стилю напоминающая рубиновский «Постскриптум» – просто нарезка минут на восемь-десять из всего, что происходит вокруг и во время матча.

Ну а фильм «Мужики», посвященный команде, которая играла в прошлой осенью в ЛЧ, был выложен в последний день лета и собрал более 80 тысяч просмотров.

Канал «Ахмата»: 6 696 подписчиков

У «Ахмата» все строго и по расписанию – тренировки, хайлайты, интервью. С подписями почему-то исключительно на английском языке. Можно обратить внимание только на минутные превью к матчам. Да и те – не ко всем. Словом, скучно.

Канал «Уфы»: 6 177 подписчиков

Уфимцы уже успели зарекомендовать себя с лучшей стороны на своем YouTube-канале, когда выкладывали ролики с поющими легионерами. Традиция продолжилась и в июле, когда команда спела песню «Белая река». В целом уфимский канал – это сплошной позитив, здесь много улыбок, особенно детских, и прочей милоты. Порадовали и мероприятия на первое сентября. Словом, на этот канал – только за хорошим настроением.

И за красотой тоже:

Канал «Урала»: 4 332 подписчика

От канала клуба, на стадионе которого прошлой осенью весело бегали друг за другом пакеты из-под майонеза, можно было ожидать чего-то интересного. На деле же – канал забит лишь одними интервью, но два любопытных ролика в новом сезоне вытащить все же удалось. Первый – полет шмеля (того самого, который удирал от майонезных пакетов), когда талисман «Урала» прыгнул с парашютом из самолета в честь дня ВДВ. Получилось очень эффектно и нестандартно. Второй – урок ИЗО первого сентября, который устроили в клубе для футболистов:

Канал «Арсенала»: 4 192 подписчика

Интервью и обзоры на канале тульского клуба есть, несколько интересных роликов тоже имеются, например, поздравление с первым сентября или матч руководства клуба против фанатов. Но главный развлекательный контент (он же – единственный) – это программа «Разговор с канониром», где на вопросы Алексея Честнова отвечает игрок клуба. И все-таки креатива хотелось бы побольше.

Канал «Амкара»: 3 630 подписчиков

У пермяков канал откровенно слабоват – в основном одни интервью, но зато выкладываются регулярно. Есть парочка красивых роликов об обстановке вокруг матчей, но их очень мало. Впрочем, есть надежда, что это направление в «Амкаре» смогут развить.

Канал «Тосно»: 1 492 подписчика

От тосненцев, учитывая очень скудный интерес к их команде, сложно было ожидать крутого канала. Тем приятнее, что скромный «Тосно» и на футбольном поле очень интересен, и даже в YouTube пытается завоевать симпатии. Жаль, что на канале есть только обзоры, но нет никаких интервью, с другой стороны, так ли они нужны, если у команды мало фанатов.

А вот привлечь внимание сторонних наблюдателей различными программами о жизни изнутри – вполне можно. Чем в «Тосно» и занялись, сделав два выпуска «Черно-белый VLOG».

И получается тоже очень неплохо.

Канал «СКА-Хабаровска»: 1 095 подписчиков

В Хабаровске пока так и не поняли, как именно следует использовать YouTube-канал. Пресс-конференции есть, но их мало, обзоры матчей есть, но выборочно, превьюшные ролики вообще занимают не больше полуминуты. Нет никаких видео с тренировок. Иногда проскакивают интервью игроков пресс-службе, есть сделанная на компьютере графика. Ролик со встречи с болельщиками растянут на 14 минут, есть запись с благотворительной акции.

Словом, канал, как кажется, работает по принципу – «надо б что-нибудь в него закинуть, чтоб не сдох». Из креатива здесь разве что два минутных выпуска о навигации на стадионе, о которой рассказывают девушки в шортиках. Лучше уж так, чем рисовать идиотскую афишу к матчу «СКА-Хабаровска» и «Спартака».

Россия. Премьер-лига Россия Спартак Локомотив ЦСКА Краснодар Рубин Динамо Зенит Ростов Уфа Урал Амкар-Пермь Ахмат Арсенал Анжи СКА-Хабаровск Тосно
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
карасевщина
1504886183
вот прицепились, нормальные каналы, не всем быть шутами как зенит
Ответить
Victor.Vings
1504893362
У Крыльев и то поболее многих из РФПЛ подписчиков на канале, хотя канал тоже не очень, но самое важное на нем есть.
Ответить
x-x-x-x-x
1504896065
не густо
Ответить
D'achkov
1504986384
каналы как каналы,че такого то?
Ответить
Главные новости
Экс-игрок ЦСКА – об игре команды: «Кто вспомнит об этом, если команда станет чемпионом?»
08:42
Сафонов высказался о первом сухом матче в сезоне
08:15
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
1
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
2
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
3
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+