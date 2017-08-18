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Трансферный рекорд и жуткие разгромы. Как меняется «Бавария»

Новый спортивный директор

После ухода с этого поста Маттиаса Заммера, кандидатов было трое – Салихамиджич, Лам и Клозе. Впрочем, у Миро хватает работы в сборной, Ламу захотелось вообще отдохнуть от футбола, так что назначение боснийца удивлений не вызвало. Салихамиджич – очень известный в прошлом игрок «Баварии», он выступал за нее на протяжении десяти лет, шесть раз выигрывал чемпионат Германии, провел более 350 матчей. Контракт с «Баварией» теперь уже в качестве функционера рассчитан на три года.

«Это не экстренная мера, но за 14 дней Салихамиджич вмешивался в работу чаще, чем Маттиас Заммер за год. Это говорит нам о том, что мы, возможно, нашли просто отличное решение», – объяснил президент клуба Ули Хенесс.

Анчелотти призвали к смене поколений

И вновь слово Хенессу: «Сейчас у нас в команде перестройка. Гвардиола не сделал этого. И теперь Карло нужно сделать это. Если ему удастся интегрировать в команду пару молодых игроков, будет очень здорово. Мы хотим стать чемпионами Германии. Все остальное – вишенка на торте».

Намек ясен. Титул воспринимается как само собой разумеющееся, а смена поколений поможет развиваться. Впрочем, слова все равно немного удивительны, поскольку Гвардиола как раз пытался это сделать, пусть и не в гигантских объемах. А вот справится ли Анчелотти с желаниями боссов, учитывая, что смена поколений – не его стиль работы? Это пока еще вопрос.

Потратили рекордную сумму на трансферы

Да-да. Впереди еще зимнее трансферное окно, да и до конца летнего осталось чуть меньше двух недель, но у «Баварии» уже рекорд по затратам – летом 2017-го клуб выплатил более сотни миллионов евро на новых игроков. Лишь десятую часть всех расходов занял самый громкий трансфер – приобретение Хамеса. На аренду колумбийца потрачено 10 миллионов, еще 90 – на покупку Толиссо, Комана, Зюле и Гнабри. Бесплатно из «Хоффенхайма» достался Руди.

Касаемо уходов: «Баварию» окончательно покинул Бенатия, теперь он продан «Ювентусу». С собой марокканец забрал Дугласа Косту, которого туринцы арендовали. Лам и Алонсо завершили свои славные карьеры, а у Бадштубера закончился контракт.

Суперигроков на два состава

Можно даже их прикинуть, хотя и весьма условно.

Такое разнообразие найдется далеко не у каждого топ-клуба.

Четыре сухих поражения на предсезонке

Половина из них – еще и крупные. Да, летом «Бавария» отжигала раз за разом, умудрившись за две недели потерпеть четыре громких поражения. 0:4 от «Милана» на International Champions Cup, конечно, удивили сильно, но через пять дней мюнхенцы уступили 0:2 другому миланскому клубу – «Интеру». Кроме того, в августе последовали поражения от «Ливерпуля» (0:3) и «Наполи» (0:2). Над серьезными клубами была одержана лишь одна победа – 3:2 над «Челси», да и ту «Бавария» чуть не упустила, ведя 3:0. Зато выиграла Кубок Телекома. Впрочем, для этого всего-то понадобилось обыграть «Хоффенхайм» и «Вердер».

Есть и официальный трофей

Его могло бы и не быть, дотерпи «Боруссия» еще несколько минут. «Бавария» обменялась с соперником голами в первом тайме битвы за немецкий Суперкубок, во втором пропустила от Обамеянга, но сумела кое-как затолкать мяч на 88-й минуте. Овертайм там был не предусмотрен, и команды били пенальти. Лучше их исполнил чемпион: промахнулся лишь Киммих, тогда как у соперника не забили Роде и Бартра. Так «Бавария» вышла в лидеры по числу завоеванных Суперкубков (шесть) и заодно исправилась за неудачу в серии пенальти пару лет назад, когда уступила «Вольфсбургу».

Нет никакого провала

По крайней мере, в отчете председателя правления «Баварии» Карл-Хайнца Румменигге такое слово не использовалось ни разу. Напротив, руководство клуба очень довольно предсезонной поездкой на Кубок Ауди: «Это был, возможно, наш самый успешный тур за последние годы. Мы достигли все цели, что ставили перед собой. Лозунг путешествия был «Посещая друзей». Это означает быть ближе к болельщикам в Азии, а также укрепление экономических и политических связей в этой важной части Земли.

Со спортивной и экономической точки зрения самый яркий момент это открытие футбольной школы в Шэньчжэне, в которой смогут обучаться 10 000 юношей. Эта школа станет пилотным проектом для всего Китая. Мы будем предпринимать большие усилия в области ноу-хау, поскольку знаем, что у «Баварии» есть отличный шанс инструментализировать подобные проекты во всей Германии».

Изменения на стадионе

Согласно информации на официальном сайте, на «Альянц-Арене» установили новый экран с площадью в 200 квадратных метров – он в два раза больше предыдущего и относится к числу самых больших экранов Европы. Кроме того, пережила модернизацию осветительная система стадиона, был постелен новый газон. Небольшие строительные работы были проведены и вне стадиона. Сообщается также, что на всей прилегающей к стадиону территории были установлены новые указатели. И еще был повышен уровень безопасности стадиона.

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Германия. Бундеслига Германия Бавария Салихамиджич Хасан Анчелотти Карло Гвардиола Хосеп
Комментарии (7)
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BellatrixBlack
1503063905
легкие редкие будет для Баварии. Следить буду через мульти трансляции в еврокубке=)
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Des79
1503068421
Смена поколений дается нелегко, даже таким супер клубам как Бавария.
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kvm5
1503081417
посмотрим на игру с Байером
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giluxa1963
1503117452
о чем разговор если букмекеры однозначно за Баварию
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Karpathian
1503124946
Хороший клуб.
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Danish Dynamite
1503293829
Они же Горецку ещё брали вроде... Или сорвалось? Бавария - а-ля Лион во Франции в начале 2000-х. Смешно даже представить в конкурентах тот же Дортмунд.
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