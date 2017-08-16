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  • За что надо любить Василия Березуцкого. И почему он великий

За что надо любить Василия Березуцкого. И почему он великий

Текст ниже – отрывок из мартовского коллективного материала «Бомбардира» о любимых футболистах нашей редакции. Почитайте по ссылке, если еще не. Тогда наши авторы объясняли, как и почему они выбирали себе кумиров среди игроков. Василий Березуцкий тоже попал в этот список, а вечером вторника он провел 500-й матч за ЦСКА и дал отличный повод достать кусок про себя из общего потока.

«В отличие от других парней у меня нет абсолютно никакой личной привязки. Ни воспоминания из детства, ни затерянной в шкафу футболки, ни автографа на клочке из блокнота. Единственная параллель − любимое число 24, но и это только бонусное совпадение.

Я выбирал своего футболиста по другим критериям. А) Трудовая магия защитников мне всегда нравилась сильнее куража форвардов. Б) Когда твой герой из далекой страны − это прикольно, но когда он говорит с тобой на одном языке и растет в той же серости бетонных панелей − это уже ценный дар. В) Полезно и важно, если в твоем выборе за просто вкусовой симпатией тащится немного осмысленной идеи. Моя − в следующих трех абзацах. Я давно не верю в русский футбол. Мы не станем чемпионами мира, не вырастим своего ультраМесси и не откусим у чемпионата Англии сочные ТВ-контракты, на которых одурманено заживем в идиллии успешного маркетинга. Всего этого не будет, а единственная Нирвана, которая нам светит − неврастеничная меланхолия Курта Кобейна саундтреком к обзору тура.

Но. Я давно считаю, что это не важно. Серьезно. Лучших − единицы, и нет ничего жуткого в том, что это не мы. Пусть «МЮ» выносит «Ростов» в финале Лиги Европы, на стадион в Мюнхене приходит больше людей, чем в Перми, а Неймар выцарапывает «Золотой мяч» у Алексея Миранчука. Нам хватит другого: плей-офф Лиги чемпионов, десятки тысяч человек на матчах в Саранске, регулярные миграции граждан РФ в европейские чемпионаты к сильным профессионалам. Конечно, за победы надо болеть и к ним надо стремиться, но глобально история не о том. Вершина горы − иллюзия секунды, смысл − в процессе. Русский футбол не обязан быть лучшим. Русский футбол обязан быть не стыдным.

Для меня Василий Березуцкий − тот, кто давно и успешно показывает: у нас в футболе тоже бывает светло и приятно. Он не халтурит, держит высокий уровень, мужественно тащит матчи, не вляпывается в скандалы, невероятно бодро выступает перед камерами и всегда держит харизму живого человека, а не пластмассового макета из учебника по пиару. Пока Евгений Гинер и РФС прикидывают, кто же заменит Васю на поле в ЦСКА и сборной, я волнуюсь за другое: появится ли у нас хотя бы еще один такой персонаж».

«В Украине по улицам ходят люди в военной форме. У нас в Швейцарии такого нет». Как живет соперник ЦСКА по Лиге чемпионов

Лига чемпионов Лига чемпионов ЦСКА Березуцкий Василий
Комментарии (16)
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Holt
1502832834
как будто крик души)) ну очень хорошая статья , а главное так и есть!!!
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TUMS
1502836961
Василий молодец!
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Tim-Timmy
1502839246
Мне кажется без Васи, ЦСКА перестанет себя позиционировать как фривольная команда с простой дворовой душой, стебами и приколами которые всегда тянуться за васей попятам. Бывает нсть такие люди как сердце компании, он чето мочит а все ржут и говорят он че дурачок чтоли? А потом он уходит и вот уже в кругу разговаривать неочем
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kvm5
1502852576
без него это будет другая команда
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a-rakhmatov
1502853326
Вася реально главный незаменимый защитник коней)))
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fantom23
1502859920
Вася красавчик,много матчей вытащил.Хоть и выглядит дуболомно немного =)))
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ПФК ЦСКА Моscow
1502865815
Вася-Легенда!
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vovan55
1502868863
да если бы все были в нашем футболе такого уровня, можно было бы говорить о выступлениях и сборной и клубов на высоком уровне...
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каа
1502876119
Лидер по характеру... Один из лучших... с Игнашом лучшая пара защитников... спортивного здоровья еще лет на 5 +... )))
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rLt_Ortriwar
1503338151
из текста можно лишь последний абзац прочитать, который написан по существу заголовка)
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