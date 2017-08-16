За что надо любить Василия Березуцкого. И почему он великий

Текст ниже – отрывок из мартовского коллективного материала «Бомбардира» о любимых футболистах нашей редакции. Почитайте по ссылке, если еще не. Тогда наши авторы объясняли, как и почему они выбирали себе кумиров среди игроков. Василий Березуцкий тоже попал в этот список, а вечером вторника он провел 500-й матч за ЦСКА и дал отличный повод достать кусок про себя из общего потока.

«В отличие от других парней у меня нет абсолютно никакой личной привязки. Ни воспоминания из детства, ни затерянной в шкафу футболки, ни автографа на клочке из блокнота. Единственная параллель − любимое число 24, но и это только бонусное совпадение.

Я выбирал своего футболиста по другим критериям. А) Трудовая магия защитников мне всегда нравилась сильнее куража форвардов. Б) Когда твой герой из далекой страны − это прикольно, но когда он говорит с тобой на одном языке и растет в той же серости бетонных панелей − это уже ценный дар. В) Полезно и важно, если в твоем выборе за просто вкусовой симпатией тащится немного осмысленной идеи. Моя − в следующих трех абзацах. Я давно не верю в русский футбол. Мы не станем чемпионами мира, не вырастим своего ультраМесси и не откусим у чемпионата Англии сочные ТВ-контракты, на которых одурманено заживем в идиллии успешного маркетинга. Всего этого не будет, а единственная Нирвана, которая нам светит − неврастеничная меланхолия Курта Кобейна саундтреком к обзору тура.

Но. Я давно считаю, что это не важно. Серьезно. Лучших − единицы, и нет ничего жуткого в том, что это не мы. Пусть «МЮ» выносит «Ростов» в финале Лиги Европы, на стадион в Мюнхене приходит больше людей, чем в Перми, а Неймар выцарапывает «Золотой мяч» у Алексея Миранчука. Нам хватит другого: плей-офф Лиги чемпионов, десятки тысяч человек на матчах в Саранске, регулярные миграции граждан РФ в европейские чемпионаты к сильным профессионалам. Конечно, за победы надо болеть и к ним надо стремиться, но глобально история не о том. Вершина горы − иллюзия секунды, смысл − в процессе. Русский футбол не обязан быть лучшим. Русский футбол обязан быть не стыдным.

Для меня Василий Березуцкий − тот, кто давно и успешно показывает: у нас в футболе тоже бывает светло и приятно. Он не халтурит, держит высокий уровень, мужественно тащит матчи, не вляпывается в скандалы, невероятно бодро выступает перед камерами и всегда держит харизму живого человека, а не пластмассового макета из учебника по пиару. Пока Евгений Гинер и РФС прикидывают, кто же заменит Васю на поле в ЦСКА и сборной, я волнуюсь за другое: появится ли у нас хотя бы еще один такой персонаж».

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