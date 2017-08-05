Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Знаменитый бразилец из двухтысячных, который до сих пор здорово играет. Ему 43 года!

Знаменитый бразилец из двухтысячных, который до сих пор здорово играет. Ему 43 года!

Напомните, чем крут Зе Роберто?

Весной «Реал» взорвал новостные ленты трансфером Винисиуса Жуниора. За 17-летнего бразильца «сливочные» выложат 45 млн евро. Двадцать лет назад Мадрид уже делал похожее: за 10 млн евро из дома увезли левого защитника Зе Роберто. Есть мнение, что уругвайский агент Хуан Фигер тогда организовал серую трансферную схему, чтобы снизить налоги от сделки и переложить часть рисков на третью сторону. Впрочем, в Испании у парня не пошло не по этой причине – просто Роберто Карлос тогда из состава никак не сдвигался. Так что уже через год молодого бразильца посадили на обратный самолет.

Транзитом через «Фламенго» Зе Роберто, блеснув на ЧМ-98, попал в «Байер». Тот самый Неверкузен, где зажигали Баллак, Шнайдер, Рамелов и совсем еще пацан Бербатов. Тот состав показывал шикарный футбол, но раз за разом оставался вторыми. Финал ЛЧ с «Реалом» Зе Роберто пропустил из-за дисквалификации. Как знать, может, его и не хватило.

В «Байере» бразилец раскрылся как вингер и, устав ждать чуда, покорился мощи «Баварии». Там он переквалифицировался в опорного полузащитника и провел золотые годы как по личному классу, так и по трофеям. Все было отлично до появления Феликса Магата. Зе Роберто терпел нагрузки два года, а потом начал жаловаться в прессе. В 2006-м «Бавария» списала 32-летнего полузащитника, чтобы тот не разрушал атмосферу коллектива.

Сергей Фурсенко и Константин Сарсания пытались забрать Зе Роберто в «Зенит», пообещав ему почти 2 млн долларов в год. Бразилец должен был стать первым темнокожим игроком в истории клуба. Он согласился, но жена трансфер категорически заблокировала. Вместо этого в истории снова всплыл Уругвай.

Что было после «Баварии»?

«Бавария» отдала игрока основы сборной Бразилии в «Насьональ». За новый клуб Зе Роберто в итоге не сыграл ни разу. В аренде в «Сантосе» он наколотил 11 мячей за 29 туров, понял, что домой рановато, и вернулся в Мюнхен, где на правах аренды отыграл еще два полноценных сезона. Ветеран был настолько хорош, что «Гамбург» выписал «Насьоналю» чек на 4 млн. евро за 35-летнего игрока.

Уже в Гамбурге бразилец побил рекорд Барбареза по числу матчей в Бундеслиге для легионеров, а потом уехал в «Аль-Гарафу». В Катаре ветерану не понравилось. «Мне не хватает конкуренции, накала страстей, давления. Сложно не играть каждые три дня», − жаловался на скуку 38-летний Зе Роберто, возвращаясь на родину.

Дома ему было что доказывать – в Бразилии Зе Роберто еще ничего не выигрывал. Отбегав три года за «Гремио», в 40 лет хавбек, не дождавшись продления контракта, ушел в «Палмейрас». В первый сезон он впервые взял национальный кубок, на второй добрался до «золота» Серии А, которое не покорялось «Палмейрасу» двадцать лет, и сыграл ключевую роль в развитии Габриэла Жезуса.

Он серьезно регулярно играет в 43 года? И как?

В составе «Палмейраса» Зе Роберто располагался уже не в опорной зоне, а вновь слева в обороне. В чемпионском сезоне ветеран вышел в 27 матчах из 38, проводя на поле в среднем 82 минуты. За полтора месяца до 43-го дня рождения Зе Роберто стал автором самого старого гола в истории Кубка Либертадорес.

Перед началом этого сезона «Палмейрас» прикупил именитых стариков помоложе – 34-летних Мишеля Бастоса и Фелипе Мело. Первым выбором на позицию слева стал Эгидио, до того проигрывавший конкуренцию Зе Роберто, вторым – как раз Бастос.

В новом сезоне Зе Роберто выходил на поле в половине матчей, только треть начал в старте и лишь четыре отыграл полностью. Кстати, три из них «Палмейрас» выиграл, а в четвертом не проиграл в гостях у мощного «Фламенго». Зе Роберто был лучшим в составе зелено-белых и отметился первым в сезоне результативным действием. Виллиан сравнял счет после остроумного паса ветерана вразрез. На этой неделе хавбек вышел в десятый раз и отдал вторую голевую передачу Дейверсону, забившему победный мяч в ворота «Ботафого».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Причина спортивного долголетия Зе Роберто − в религиозности и основанной на этом строгости к себе. Он не курит, не употребляет алкоголь, соблюдает строгую диету и спит по режиму. Говорят, Зе Роберто воздерживался от секса на протяжении двух лет выступлений за «Гремио», потому что его жена осталась в Сан-Паулу.

Еще в декабре «Палмейрас» продлил контракт с Зе Роберто. Новое соглашение рассчитано до конца 2017 года. Продолжение этой истории зависит только от самого игрока. Бразилец по-прежнему невероятно вынослив, да и внешне выглядит моложе своих лет. В одном из недавних интервью Зе Роберто сказал, что не против играть хоть до пятидесяти.

«Чтобы поесть, я отделял от еды личинок». Как сын Пеле попал в тюрьму за наркотики

Бразилия. Серия А Бразилия
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
insider_retro
1501922381
Автор, СПАСИБО!!!!! Толково изложен материал, сжато, не засорено цифрами и нездоровым сарказмом!!!! Бразилец молодец!! Удивил и поразил крайний абзац!! Человечище!!!...
Ответить
84aivengo
1501925936
редко таких динозавров встретишь ... тем более не растерявших ни игровых качеств,ни человеческих....
Ответить
vanchope34
1501926459
Красава!!!!!
Ответить
папа сибиряк
1501926903
Если все правда то респект и уважуха!
Ответить
policepnz
1501927271
ПРОФЕССИОНАЛ, не то что наши кальянщики-инстаграмщики, задыхающиеся к 30 минуте матча
Ответить
x-x-x-x-x
1501927595
красавчик Зе Роберто!!!!!
Ответить
тоширо
1501928772
вот так и надо, а то некоторые в 30 уже заканчивают карьеру)))
Ответить
swot1205
1501933658
а наши в 25 уже не могут бегать. и считаются молодыми тьфу
Ответить
raritet
1501953727
КЕржаков, ты статью читал???
Ответить
CskaMoscovv
1501965784
Вот это история, интересная статья,не знал такого о Зе Роберто)
Ответить
Главные новости
Сафонов высказался о первом сухом матче в сезоне
08:15
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
1
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
2
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
3
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
4
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+