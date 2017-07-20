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Кто дает деньги клубам чемпионата России

«Амкар»

Владелец: администрация Пермского края

Правительство края мотивирует клубы находить финансирование самостоятельно. На каждый рубль от спонсора «Амкар» получает рубль от администрации. Схема «50 на 50» должна была дать толчок к развитию. Но на деле чиновники просто сократили расходы на спорт. Получается, если раньше на «Амкар» со стороны администрации выделялось 600-800 миллионов, то теперь эта цифра меньше в два раза. Бюджет красно-черных хоть и стабилен, но из года в год считается одним из самых скромных в премьер-лиге.

Титульный спонсор: нет

У «Амкара» уже не первый год проблема с поиском титульного спонсора. Раньше на футболках команды были «Минеральные удобрения» (на базе которых и основан клуб), а затем их сменил «Уралкалий», которым заправляет экс-владелец «Анжи» Сулейман Керимов. На данный момент ведутся поиски нового титульного спонсора, но результата это не приносит.

«Анжи»

Владелец: Осман Кадиев

Зимой Сулейман Керимов окончательно покинул «Анжи». К этому все и шло: бизнесмен, сначала вкладывая в клуб по 180 миллионов долларов год, стал сокращать финансирование команды, и в итоге урезал бюджет в четыре раза. В свою очередь, предприниматель Осман Кадиев хотел возродить махачкалинское «Динамо», но в итоге вошел в переговоры по «Анжи», который хочет построить вокруг республиканских кадров.

Титульный спонсор: нет

Генеральный директор клуба Сергей Кораблев еще около года назад сообщил о смене титульного спонсора – им стал многопрофильный холдинг Flodinal Limited. Спортивный функционер отметил, что это сотрудничество «поможет клубу жить спокойно». Но что-то пошло не так − в новом сезоне у команды нет спонсора на форме. На данный момент клуб ведет переговоры с неким кандидатом.

«Арсенал»

Владелец: «Ростех», администрация Тульской области

Не так давно клуб заключил соглашение о бессрочном стратегическом партнерстве с компанией «Ростех». Компания занимается продукцией гражданского и военного назначения. Чистая прибыль «Ростеха» достигает около 100 миллиардов рублей в год. Это один из самых мощных спонсоров в РФПЛ. Но, видимо, «Арсеналу» от этих денег достаются лишь гроши.

Титульный спонсор: «Сплав»

Весной «Сплав» подписал соглашение с туляками. С этого сезона госкорпорация появилась в качестве титульного спонсора на футболках команды. Судя по всему, у компании нет целей сделать из «Арсенала» топ-клуб. Но как минимум финансовая стабильность клубу обеспечена.

«Ахмат»

Владелец: администрация Чеченской республики

Грозненской команде во многом повезло, поскольку футболом интересуется лично глава республики и президент клуба Рамзан Кадыров. Вы не услышите, что у команды проблемы с долгами – их нет. Все стабильно и четко. Настолько, что мероприятие в честь переименования клуба посещают Роналдиньо и разные отечественные звезды. Правда, попасть в Европу у грозненцев пока так и не получается. Исключение – кубковая сказка 12-летней давности.

Титульный спонсор: Akhmat Foundation

Общественный фонд имени Ахмата Кадырова был образован в 2004 году. Название благотворительной организации красуется на футболках игроков, однако очевидно, что деньги поступают от администрации республики, а не от титульного спонсора.

«Динамо»

Владелец: Спортивное общество «Динамо»

В прошлом году у бело-голубых начались кардинальные изменения в руководстве. В итоге сейчас клуб передали в собственность спортивного общества «Динамо». Болельщиков успокоили: теперь в команде наведут порядок. В РФПЛ вышли, состав имеют неплохой, но остались недоразумения вроде Павла Погребняка, который сидит на скамейке и получает два миллиона евро в год.

Титульный спонсор: ВТБ

ВТБ с каждым годом сокращал финансирование команды, а когда образовалась финансовая «яма» и проблемы с fair-play, то дела совсем испортились. У клуба накопились долги размером в более чем 300 миллионов евро (а в 2015-м эта цифра достигла 11 миллиардов рублей). Плюс ко всему на днях всплыла история о том, что «Динамо» не устраивает то, какую бизнес-модель разворачивает ВТБ на новом стадионе. И, возможно, динамовцы вовсе откажутся там играть.

«Зенит»

Владелец: «Газпром»

Главный сырьевой магнат страны забрал клуб в середине нулевых. После 2006 года немалые вливания стали огромными. Дальше все знают: в эпоху «Газпрома» «Зенит» стал действительно топ-клубом, а в Петербург регулярно приезжают известные иностранные игроки.

Титульный спонсор: «Газпром», «Россия», «G-Drive»

Здесь тоже «Газпром», хотя в последнее время клуб дает дополнительные места на форме для других логотипов – авиакомпании «России», на самолете которой команда летает на выездные матчи, и топлива G-Drive.

«Краснодар»

Владелец: Сергей Галицкий

Владелец «Магнита» Сергей Галицкий создал «Краснодар» в 2008 году, а в 2011-м тот уже пробился в РФПЛ, где до сих пор считается самым здоровым с точки зрения менеджмента и стратегии клубом страны. Галицкий осознает, что футбол в России – дело, скорее, для души, а не для прибыли. Поэтому и сказал: «Играя по 20-30 игр за сезон, невозможно отбить стадион». Он, кажется, к этому и не стремится.

Титульный спонсор: Constell Group

Производитель кондитерских, бумажных, полиэтиленовых и пластиковых изделий проделал такой же колоссальный путь, как и «Краснодар», за несколько лет выйдя в лидеры в своей сфере по южному региону.

«Локомотив»

Владелец: Российские железные дороги

«Локомотив» навсегда связан с одной из крупнейших государственных монополий. «Железнодорожники» всегда входили в тройку самых обеспеченных российских клубов, имея годовой бюджет в районе 90-100 миллионов долларов. Хотя это редко помогает в спортивных достижениях.

Титульный спонсор: Российские железные дороги

РЖД дает деньги, РЖД ассоциируется с самим названием − РЖД использует лицевую сторону формы как витрину для развития бренда. Тут все просто и логично.

«Ростов»

Владелец: администрация Ростовской области

Клуб, который пошумел в Европе, обеспечивает местная власть. И этих денег не хватает. Не помогают даже средства Саввиди. «Ростов» постоянно кому-то должен, а в этом сезоне еще и не смог финансово заинтересовать своих лидеров, чтобы те остались в команде после ухода Бердыева.

Титульный спонсор: нет

Если клуб хочет изменить свое странное положение, ему надо найти крепкого титульного спонсора. Руководство ведет переговоры с региональными компаниями, но пока безуспешно.

«Рубин»

Владелец: «ТАИФ»

Летом этого года «Рубин» перешел под контроль крупного холдинга «ТАИФ», занимающего высокие позиции в нефтехимической и нефтеперерабатывающей отрасли в мире. Формально клуб стал частным, а не государственным. Но по-прежнему считается важным достоянием Татарстана.

Титульный спонсор: НКНХ

«Нижнекамскнефтехим» считается крупнейшей компанией в Европе в своем сегменте. «Рубин» обрел богатого спонсора. Но, во-первых, это очередной региональный проект, а во-вторых, 75% голосующих акций компании принадлежат все тому же «ТАИФ».

«СКА-Хабаровск»

Владелец: Администрация Хабаровского края

Несмотря на то, что в регионе достаточно много сырьевых и промышленных предприятий, владеет клубом краевая администрация. Более того – на данный момент футбол не так популярен в регионе, как тот же хоккей. Но власти утверждают, что в РФПЛ команда не погибнет от нехватки дотаций.

Титульный спонсор: «ЛЕОН»

По окончании прошлого сезона хабаровчане сразу заявили о главной проблеме – поиск титульного спонсора. На матче первого тура на футболках команды появилось брендирование букмекерской конторы «ЛЕОН» − той самой, что спонсирует рэп-батл Versus.

«Спартак»

Владелец: Леонид Федун

Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун купил контрольный пакет главного клуба страны у Андрея Червиченко весной 2004-го. С тех пор его миллион раз критиковали и даже придумали прозвище Нольтрофеич, но в этом году «Спартак» все-таки стал чемпионом. Теперь об ошибках прошлого вспоминают реже.

Титульные спонсоры: «Лукойл», Nike

После чемпионства «Спартак» бьет все рекорды партнерства и помещает на форму логотипы больше десятка компаний. Но титульным и ключевым все так же остается «Лукойл».

«Тосно»

Владелец: Fort Group

Компания Fort Group основана Максимом Левченко и Борисом Пайкиным в конце 2000-х. Разные источники до сих пор не дают однозначной оценки, в равной ли степени они владеют «Тосно» или все-таки один Пайкин на самом деле должен считаться главой второго клуба Санкт-Петербурга. В любом случае мы знаем, что с этого сезона в РФПЛ появился еще один частный клуб и что он пропрыгал по дивизионной лестнице со скоростью «Краснодара».

Титульный спонсор: FortGroup

Компания занимается инвестициями, а именно – специализируется на коммерческой и торговой недвижимости. В 2011 году она заработала 125 млн долларов.

«Урал»

Владелец: администрация Свердловской области

«Урал» очень похож на «Амкар»: на полноценной основе профессиональный клуб в Екатеринбурге интересует только муниципальные власти.

Титульный спонсор: ТМК

В мире есть рейтинг лидеров трубного бизнеса, и «Трубная Металлургическая Компания» уверенно входит в его топ-3. У компании широкая сеть предприятий, которая растянулась от США до Омана.

«Уфа»

Владелец: администрация Башкортостана

«Уфа» − еще один скромный клуб, живущий за счет продажи игроков и региональных дотаций. Дополнительная сложность тут в том, что в республике на первом месте по зрительскому интересу стоит хоккей.

Титульный спонсор: «Башавтоком»

Это известный в республике дилер автомобильных иномарок. Недавно компания отметила 25-летний юбилей футбольным турниром, а на мероприятие пришли лидеры «Уфы» и главный тренер Сергей Семак.

ЦСКА

Владелец: Евгений Гинер и партнеры

За 16 лет правления бизнесмен Евгений Гинер выиграл с ЦСКА массу трофеев, построил стадион с башней в форме Кубка УЕФА и развил собственную стратегию управления, когда без больших денег можно собирать крепкие команды, выжимать из них трофеи и выгодно продавать по частям.

Титульный спонсор: «Россети»

Крупнейшая энергетическая компания в мире, обеспечивающая передачу и распространение электроэнергии, стала генеральным и титульным спонсором ЦСКА в 2013 году. Тогда председатель правления «Российских сетей» Олег Бударгин заявил, что сотрудничество с «армейцами» обойдется каждому сотруднику компании в 3000 рублей в год. Через год прошла информация, что финансирование сократили, но в любом случае помощь в обеспечении клуба Гинеру не помешает.

Россия. Премьер-лига Россия Амкар-Пермь Анжи Спартак Локомотив ЦСКА Динамо Зенит Ахмат Рубин Арсенал СКА-Хабаровск Ростов Краснодар Уфа Урал Тосно
Комментарии (33)
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SHAR522
1500535113
Зенит...........Владелец-ГАЗПРОМ.Титульный спонсор-РОССИЯ...Точнее не скажешь .Если местами только поменять)))))))))))
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fanchik
1500537992
Чтобы футбольный "тёмный лес" стал ещё светлее,нужно показать бюджеты клубов (со статьями расходов) и годовые"зря платы" футболистов и чиновников клуба, это будет по честному по отношению к болельщикам -налогоплательщикам.И установить пора потолок зарплат в клубах, это тоже будет по честному по отношению к врачам , учителям и т.д. в нашей стране.
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115
1500545093
кто бы их всех к стенке поставил.
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115
1500545260
все клубы должны быть частными,а не из бюджета бабки тянуть, и так каждый второй ворует еще и этих выкормышей кормить приходится,зато нормальные люди по 12-15 т.р з/п получают в регионах
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balaton78
1500550433
У футбольного клуба «Ростов» появился новый официальный спонсор. ... Теперь финансировать ростовскую футбольную команду будет букмекерская контора «Бетринг», работающая под брендом Parimatch.Уже размещены на футболках!
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ARTHUR19
1500550728
К сожалению, вспоминают про спонсоров только когда обсуждают Зенит, и что за счет народного бабла клуб подняли, по факту получается что тот же Лукойл, как и Газпром, такое же ПАО. И тоже грубо говоря, делает деньги на достоянии народа. А когда такие клубы как Амкар, Терек и Арсенал и пр. спонсируется из бюджета даже не гос компании, а из бюджета регионов, то есть из бюджета, который можно потратить на дороги в этих же регионах, то на это закрываются глаза
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zico2205
1500551498
Абсолютно неравные условия для клубов....
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mihail200606
1500568716
футбол уровня рфпл с такими бешеными, неоправданно завышенными расходами не должен висеть на шее государства..но пока так.. если администрации регионов не будут содержат клубы , пусть даже на средненьком уровне, то рфпл сократится до 6-8 клубов..
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spartach n1
1500572171
Зенит-нищенство пенсионеров !
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grroznyi85
1500932177
"Башавтоком" не титульный спонсор "Уфы". Так мелкий партнер.
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