Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сборная Германии – победитель Кубка конфедераций. Как это было


    5
    Голосов: 2
    02.07.2017 22:55
    Молодые немцы так хотят попасть на чемпионат мира, что выиграли Кубок конфедераций у опытных конкурентов. «Бомбардир» рассказывает, каким выдался финальный матч Германии и Чили.

    Ударное начало матча должно было удивить немцев. Команда Пицци сочинила около шести перехватов на чужой половине в стартовые 20 минут матча. Тер Штегена беспокоили дальними ударами, с одним из которых он не справился. Голкипер отбил мяч перед собой, но Санчес не реализовал добивание. В ответной атаке забили уже немцы.

    Это был матч имени сборной Чили. Футболисты вышли на поле с запредельным настроем и бегали не только за себя, но и за соперников. Вот только стоило чуть устать и замешкаться Диасу, как немцы перехватили мяч и отметились победным голом. В футбол играют все, а побеждают немцы. По финальному матчу Кубка конфедераций-2017 напрашиваются только такие выводы.

    У этой сборной Германии большое будущее. Здесь есть человек-гол Штиндль, надежный и работоспособный Горецка, креативный и скоростной Вернер. Юлиан Дракслер – лидер и капитан коллектива Лева. Он провел не самый лучший турнир, но ментальные лидерские функции выполнил. Дракслер – едва ли не единственный игрок команды, у которого уже укрепился статус звезды.

    Опытная сборная Чили выдала свою лучшую встречу на турнире. Самая опытная сборная турнира встретилась с самой юной, перебегав ее в главном матче. Но немцы взяли свое везением и энтузиазмом. Несколько человек из этого состава сборной Германии окажутся в России и через год. Чилийцы снова приедут все. Их опытный состав привык если не выигрывать финалы, то хотя бы до них добираться.

    Текстовый онлайн матча

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 4 июля 2017, 10:20

      Молодцы!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 3 июля 2017, 15:23

      Хорошая зависть к тому, как у немцев организован процесс формирования футболистов с детства и до сношенных бутсов... Чётко, основательно, с прицелом на перспективу...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100743

      zigbert 3 июля 2017, 12:07

      Молодцы и команда и тренер.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 3 июля 2017, 11:59

      Поздравляю болельщиков сборной Германии с очередной победой!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 3 июля 2017, 10:25

      Российская сборная по уровню наверно будет как четвертая или пятая немецкая сборная...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 3 июля 2017, 08:24

      Лёв красавец-это настоящий футбол!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 3 июля 2017, 07:09

      Уделали и никаких вопросов.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 3 июля 2017, 07:08

      Да и слов -НЕТ!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +468

      LIO1987 3 июля 2017, 05:28

      Красава!!! Всегда за них болею-потому что молодцы и никакого пафоса!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      kanosa 3 июля 2017, 00:53

      молодцы. Но на ЧМ поедет все равно тяжелая артилерия

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11