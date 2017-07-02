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  • Видеоповтор, автогол и два удаления. Самый жаркий матч Кубка конфедераций

Видеоповтор, автогол и два удаления. Самый жаркий матч Кубка конфедераций

Гильермо Очоа должен был выиграть хоть что-то на этом турнире. В главных для Мексики матчах вратарь вытащил для команды важные мячи. Подтащил он мексиканцев и в матче за бронзу. Португальцы начали встречу активнее и заработали пенальти. Главный арбитр назначил одиннадцатиметровый за фол на Андре Силве, но сделал это после длительных споров и видеоповтора. Очоа вытащил удар с точки от Силвы, снова показав свой класс в сборной.

«Я всегда отдаюсь на поле полностью. Когда-то это приносит результат, но не всегда получается», – сказал Очоа после матча. Интересно, что его оппонент из Португалии Руи Патрисиу тоже отыграл идеальный матч. Единственный пропущенный мяч Португалии пришел от тела Луиша Нету. Защитник «Зенита» выглядел идеально по игре, но плохо повлиял на результат.

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Мексика пропустила в концовке встречи, когда Очоа просто устал спасать команду после провалов в центре обороны. Пепе пошел играть центрального нападающего и сравнял счет в дополнительное время. Не зря в «Реале» португалец играл в паре с Серхио Рамосом, который тоже любит решать исходы игр в их концовках.

В дополнительное время Португалия выглядела лучше. На первый план же снова вышел судья из Саудовской Аравии. Во второй раз за матч в ворота Очоа был назначен пенальти, который голкипер уже не сумел отразить. Мексиканцы пытались отыграться, получив большинство. Семеду размахался ногами в центре поля и удалился. Затем Хименес составы уравнял, а Патрисиу вытащил убойный момент перед свистком.

Португалия выиграла третье место, но и Мексика заслужила медаль. Кстати, бронза для португальцев превращается в тенденцию. В 1966 году на своем первом чемпионате мира сборная Португалии стала третьей, на Евро-1984 – тоже третья строчка. Теперь бронзовые медали завоеваны на дебютном для команды Кубке конфедераций.

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Самый жаркий матч Кубка конфедераций сделал рекламу всему турниру. Зря его многие называли товарищеским.

Текстовый онлайн матча

Кубок конфедераций Весь мир
Комментарии (10)
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forza Juve 1
1499009904
Жаль Мексику( особенно Очоа
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mihail1980
1499014405
португалия еле-еле заползла на третье место
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Kugal
1499015750
Ждем такого же яркого финала ! Всех с футбольным вечером !
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Svoysvoemubrat
1499019650
Знатное рубилово вышло.
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84aivengo
1499019932
мексика должна была бронзу вытащить....
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Одинокий волк Маквейд
1499054879
После таких игр так грустно смотреть наше серое, но очень благополучное болото.
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insider_retro
1499109202
Классный матч по накалу, красивая игра от ворот до ворот.... Игроки проявляют себя, действуют на кураже, инициативно... Смотреть такое ЗРЕЛИЩЕ одно удовольствие!... Но скоро возращение к серым будням с вознёй поперёк поля, с ленивым и неспешным темпом, с редкими мячами и нередкими косяками арбитров...
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