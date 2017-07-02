Видеоповтор, автогол и два удаления. Самый жаркий матч Кубка конфедераций

Гильермо Очоа должен был выиграть хоть что-то на этом турнире. В главных для Мексики матчах вратарь вытащил для команды важные мячи. Подтащил он мексиканцев и в матче за бронзу. Португальцы начали встречу активнее и заработали пенальти. Главный арбитр назначил одиннадцатиметровый за фол на Андре Силве, но сделал это после длительных споров и видеоповтора. Очоа вытащил удар с точки от Силвы, снова показав свой класс в сборной.

«Я всегда отдаюсь на поле полностью. Когда-то это приносит результат, но не всегда получается», – сказал Очоа после матча. Интересно, что его оппонент из Португалии Руи Патрисиу тоже отыграл идеальный матч. Единственный пропущенный мяч Португалии пришел от тела Луиша Нету. Защитник «Зенита» выглядел идеально по игре, но плохо повлиял на результат.

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Мексика пропустила в концовке встречи, когда Очоа просто устал спасать команду после провалов в центре обороны. Пепе пошел играть центрального нападающего и сравнял счет в дополнительное время. Не зря в «Реале» португалец играл в паре с Серхио Рамосом, который тоже любит решать исходы игр в их концовках.

В дополнительное время Португалия выглядела лучше. На первый план же снова вышел судья из Саудовской Аравии. Во второй раз за матч в ворота Очоа был назначен пенальти, который голкипер уже не сумел отразить. Мексиканцы пытались отыграться, получив большинство. Семеду размахался ногами в центре поля и удалился. Затем Хименес составы уравнял, а Патрисиу вытащил убойный момент перед свистком.

Португалия выиграла третье место, но и Мексика заслужила медаль. Кстати, бронза для португальцев превращается в тенденцию. В 1966 году на своем первом чемпионате мира сборная Португалии стала третьей, на Евро-1984 – тоже третья строчка. Теперь бронзовые медали завоеваны на дебютном для команды Кубке конфедераций.

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Самый жаркий матч Кубка конфедераций сделал рекламу всему турниру. Зря его многие называли товарищеским.

Текстовый онлайн матча