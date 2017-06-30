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    Кокорин может быть включен в сделку «Зенита» и «Краснодара» по Смолову. Дайджест событий дня


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    Голосов: 2
    30.06.2017 22:20
    Месси в июле подпишет новый контракт с «Барсой». Кудряшов переходит в чемпионат Турции. «Зенит» отдаст «Краснодару» Кокорина, если купит Смолова. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Паредес в субботу пройдет медицинский осмотр в «Зените»

    Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес близок к переходу в «Зенит». Петербургский клуб согласовал условия перехода 23-летнего аргентинца, в субботу игрок пройдет медицинский осмотр. Ранее сообщалось, что за трансфер футболиста сине-бело-голубые заплатят 25 миллионов евро.

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    Защитник сборной Исландии Ингасон перешел в «Ростов»

    Защитник сборной Исландии Сверрир Ингасон пополнил состав «Ростова». 23-летний футболист перешел из испанской «Гранады». Соглашение между сторонами подписано по схеме «3+1». За желто-синих новичок будет выступать под №15.

    Фото Роналду с новорожденными детьми занимает третье место в истории инстаграма

    Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает ставить рекорды даже в межсезонье. Его фотография с двумя новорожденными детьми, опубликованная в инстаграм, заняла третье место по количеству лайков за всю историю данной соцсети.

    Всего за 12 часов фото собрало более 6,1 миллиона лайков. Стоит отметить, что самым популярным фото в инстаграме является снимок певицы Бьйонсе, объявившей о своей беременности (более 11 миллионов лайков), а второе место занимает фото еще одной попзвезды – Селены Гомес.

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    Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

    Месси подпишет контракт с «Барселоной» 15 июля

    Форвард «Барселоны» Лионель Месси в предстоящем месяце продлит свой действующий контракт с каталонским клубом, сообщает Sport.es. По предварительным данным, подписание всех необходимых бумаг произойдет 15 июля. Данное мероприятие откладывается из-за того, что 30 июня в Росарио состоится свадьба Лионеля Месси с Антонеллой. Подписание же контракта состоится после завершения свадебного путешествия молодой семейной пары.

    Новый контракт будет рассчитан до 2021 года. В нем также будет прописана сумма отступных, которая составит рекордные 400 миллионов евро. Стоит отметить, что действующее соглашение 30-летнего футболиста истекает летом 2018 года.

    Сыновья Данни покинут академию «Зенита»

    Сыновья бывшего полузащитника «Зенита» ДанниБернарду и Франсишку – не будут продолжать занятия в школе петербургского клуба. Об этом сообщила жена португальского футболиста Петра Гомеш. Напомним, что Данни, выступавший за «Зенит» с 2008 года, покинул сине-бело-голубых по окончании сезона. В среду он подписал контракт с чешской «Славией».

    Виллаш-Боаш и Халк дисквалифицированы на два матча чемпионата Китая

    Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк и главный тренер Андре Виллаш-Боаш отстранены от участия в ближайших матчах чемпионата Китая. Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Китая, экс-игрок и бывший наставник «Зенита» дисквалифицированы на две игры за поддержку полузащитника Оскара, который спровоцировал массовую драку в поединке с «Гуанчжоу Фули».

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    Кудряшов намекнул на переход в один из турецких клубов

    Защитник «Ростова» Федор Кудряшов на своей странице в Instagram выложил фото билета в Стамбул. Ранее сообщалось, что 30-летний россиянин может продолжить карьеру в одном из турецких клубов или в «Рубине».

    Арустамян: «Зенит» хочет включить Кокорина в сделку по трансферу Смолова»

    Телекомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал об интересе «Зенита» к нападающему «Краснодара» Федору Смолову. Напомним, ранее сообщалось, что петербуржцы готовы заплатить за российского форварда 30 миллионов евро. Позже спортивный директор сине-бело-голубых Константин Сарсания опроверг эту информацию.

    «30 миллионов евро за Смолова «Зенит» точно не заплатит. Не исключаю вариант, при котором «Зенит» и «Краснодар» могут согласовать трансфер Смолова, при этом включив в сделку Кокорина (с доплатой «Краснодару»). По крайней мере, предварительные разговоры на эту тему уже были», – сказал Арустамян.

    Как Кокорин злил аудиторию. Сегодня новая история

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +677

      vodomut 1 июля 2017, 18:40

      Кокоша по наклонной поехал!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 1 июля 2017, 11:31

      смолову в европу надо... и всем молодым...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > 84aivengo 1 июля 2017, 12:03

      30 лямов пусть платит и едет

      0
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      Рейтинг: +468

      LIO1987 1 июля 2017, 11:12

      Во блин-Ростов просто развалился на глазах за одни каникулы!!! Капец нашему футболу-Зенит покупай уже все клубы целиком и вперед(((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 1 июля 2017, 08:23

      Сергей Николаевич, что это за разговоры???

      0
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 1 июля 2017, 07:10

      А давайте помечтаем что Кокорин перезагрузится в Краснодаре,как Смолов в Урале???!!!

      0
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      Рейтинг: +14

      YarikReht 1 июля 2017, 00:07

      Кокорин бесполезен

      3
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