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  • Талант, алкоголизм и долги «молодого Моуринью». У Новой Зеландии самый чумовой главный тренер Кубка конфедераций

Талант, алкоголизм и долги «молодого Моуринью». У Новой Зеландии самый чумовой главный тренер Кубка конфедераций

Футболист-неудачник

Хадсон начинал карьеру футболиста в 1998-м, закончил через 10 лет и был одним из худших английских полузащитников своего поколения. Отец пристроил его в молодежку «Вест Хэма», где Энтони провел три года, отыграл на профессиональном уровне один сезон во второй лиге. Когда выпустили из академии, в Британии заиграть не получилось. Хадсон уехал в Голландию.

Он провел в клубе «НЕК» шесть месяцев и вроде бы имел шансы на попадание в стартовый состав, но неожиданно для всех разорвал двухгодичный контракт и уехал в США. История стала бы хорошей журналистской статьей, если бы судьба Хадсона тогда вообще кого-то волновала.

Отец и алкоголь

Отец Энтони Алан Хадсон, один из лучших английский полузащитников 70-х годов, играл за «Челси» и «Арсенал». Он выигрывал кучу турниров от кубка Англии до Кубка обладателей кубков УЕФА и, конечно же, вызывался в сборную. Энтони вспоминал: «Отец всегда был моим кумиром, и я считал своим долгом стать таким же успешным спортсменом».

Когда Хадсону было 17 лет, его отца сбила машина. От пережитого шока Энтони начал пить. И проблема не в том, что футболисты должны вести здоровый образ жизни и каждый день тренироваться. Дело вообще было не в футболе. Хадсон, как расчетливый самоубийца, каждый день разрушал себя. После двух месяцев комы и 70 (!) операций его отец пошел на поправку, хоть и остался калекой. Но Энтони было не остановить.

«Я ходил в бар каждый день, меня задерживали за пьяные дебоши, все вышло из-под контроля». От упреков знакомых, чувства стыда и долгов, в которые он влез, Хадсон уехал из Англии в Нидерланды. Потом – в США. Ему удивительным образом везло, и он, несмотря на дикий образ жизни, подписывал контакты с футбольными клубами.

В Америке это был полулюбительский «Уилмингтон Хаммерхедс» из третьего дивизиона. Хадсон не переставал посещать бары, но потом все поменялось: «Я оказался на собрании анонимных алкоголиков, в конце ко мне подошла женщина, обняла и сказала, что я больше не должен пить».

Все поменялось еще и потому, что Хадсон начал тренировать. У «Хаммерхедс» не хватало денег, и Хадсон вызвался совмещать посты футболиста и коуча. Дело пошло удачно, и в следующем сезоне он уже полноправно возглавлял «Реал Мэриленд» из того же любительского дивизиона. В итоге в 27 лет он стал самым молодым тренером в истории американских футбольных лиг, а в 30 получил от УЕФА категорию «Pro». Хадсона заметили в Англии, и в 2010 году он приехал в «Тоттенхэм», где стал помощником Харри Рэднаппа.

Молодой Моуринью

Однажды Рэднапп назвал своего ассистента молодым Моуринью. Никто не понял, почему, но все смело растиражировали это красивое прозвище и использовали его при каждом представлении Хадсона. На самом деле все просто. Энтони – большой фанат португальца. Для того чтобы поучиться тренерскому мастерству у своего кумира, Хадсон даже выучил испанский язык и ездил на стажировку в мадридский «Реал», когда там работал Моуринью.

Его тренерская карьера, пусть и не в таких масштабах, но похожа на карьеру португальца. Моуринью тоже провалился как футболист, большую часть карьеры отсидел на скамейке клубов второго португальского дивизиона, а потом взлетел на мировой уровень с достаточно средним на тот момент «Порту».

Хадсон не выигрывал кубок УЕФА, но стал успешным тренером азиатских сборных. Когда Реднапп ушел из «Тоттенхэма», Хадсон отправился тренировать молодежку Бахрейна, с которой выиграл Кубок Персидского залива. Через год его повысили до взрослой сборной, а еще через год он подписал контракт с федерацией Новой Зеландии, самой крупной в Океании.

Мы все вполне заслуженно считаем Океанию слабой и никому не нужной конференцией. Оттуда даже Австралия ушла, настолько все было скучно и предсказуемо. Наверное, новозеландцы с нами не согласятся. И Хадсон тоже. Именно здесь он выиграл Кубок наций. Новая Зеландия не побеждала в нем почти 10 лет, так что все были очень рады.

Кубок Конфедераций

36-летний Хадсон уже успел порадовать всех фразой, что цель его команды – выиграть в России хотя бы один матч. Судя по составу группы, новозеландцы рассчитывают победить хозяев. «Мы тихо радуемся тому, что нас считают самой слабой командой турнира. У нас полно сюрпризов». Это все, конечно, болтовня, так же, как и рассказы про то, что его сборная не намерена отсиживаться в обороне. Но Хадсон мотивирует своих футболистов как может.

И проблема сборной России – явно не главная в его жизни.

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Комментарии (4)
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android-uz
1497623378
Думаю, последнее место в группе их предел...
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абжора
1497632497
Ну вот.Я бухаю все ругают.А ведь можно бухать и со временем найти себя.
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vick-north-west
1497637727
Алана Хадсона помню по Арсеналу, а эту смурную рожу впервые вижу. Ну в принципе, это его первый шанс засветиться.
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Васьок86
1498105699
первое фото - Сычев)
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