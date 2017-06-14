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«Какое величие – быть маленькими». Как выглядит футбол в испанской провинции

Жить в Валенсии и болеть за «Леванте»? Из далекой России этот выбор кажется немного странным, но после матча второй команды города многое будет восприниматься иначе. Стадион «Сьюдад де Валенсия» не вызывает никаких ощущений масштабности – он настолько органично вписан в городскую жизнь, что болельщики идут от метро к арене по холлам торгового центра, а находящиеся там магазины масс-маркета расположены в двух шагах от входа на трибуны.

Больше всего удивило на игре «Леванте» количество детей на трибунах – весь стадион выглядит так, словно это «семейный сектор» российских футбольных клубов. Чуть ли не несколько сотен детей вышли на поле в перерыве для участия в какой-то клубной церемонии, в то время как другие фотографировались с талисманами клуба – забавными красно-синими лягушками.

Абонементы для детей младше 12 лет на все матчи следующего сезона Примеры будут бесплатными. Абонементы для детей 12-15 лет обойдутся в 30-150 евро в зависимости от сектора (менее 4 евро за матч на лучших местах на стадионе, куда приедут «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Севилья» и другие сильнейшие команды Европы).

Подобный состав публики создает на стадионе удивительно доброжелательную атмосферу, и нет сомнений, что когда маленькие болельщики «Леванте» вырастут, они продолжат ходить на стадион, и приводить на стадион собственные семьи.

«Que grande es ser pequeño» − один из главных девизов клуба, что приблизительно переводится «Какое величие – быть маленькими!» Да, «Леванте» никогда не станет «Реалом» или «Барселоной», и вряд ли достигнет успехов своих соседей из «Валенсии». Но у них другой подход и другие ценности − научить болельщиков ходить на футбол семьями или радоваться небольшим победам, показав, что и локальный клуб может быть легендарным.

Турнирных задач перед «Леванте» на тот момент уже не стояло – команда официально оформила чемпионство еще несколько недель назад, а идущая второй «Жирона» отставала уже на 14 очков. Тем не менее, последняя игра сезона на домашнем стадионе обязывала команду выдать своим фанатам хороший конец.

У соперника «Леванте» − «Уэски» − турнирное положение было очень шатким. Команда занимала шестую строчку, которая дает право сыграть в плей-офф за выход в Примеру, но у «Вальядолида» с седьмого места было такое же количество очков. В параллельном матче «Вальядолид» дома играл с «Кадисом», уже обеспечившим себе место в плей-офф. В последних турах чемпионата побеждает в основном тот, кому больше нужно, поэтому успех «Вальядолида» выглядел очевидным, и «Уэску», скорее всего, не устроил бы никакой результат, кроме победы над чемпионом этого сезона Сегунды.

Несмотря на это, в первом тайме чувствовалась значительная разница между играющими командами: красно-синие «лягушки» были намного сильнее своих гостей из провинции Арагон. Уверенный контроль мяча, игра по всей ширине поля и волна опасных моментов – «Леванте» выглядел как команда, которая уже готова к Примере.

В первом тайме команды голов так и не забили, и такому результату должна была быть скорее рада «Уэска», учитывая количество моментов у ее ворот. Что интересно, эти нули были не единственными на табло стадиона – после стартового свистка арбитра работники не запустили отсчет игрового времени, и весь первый тайм там значилось 00:00.

Отсчета времени на табло не было и во второй половине игры, но значилось там уже время 45:00. А когда во втором тайме некоторым футболисты забивали, рядом с их фамилиями появлялась именно 45-я минута, хотя забиты голы были на других минутах.

К своей кульминации матч подошел на 56-й минуте, когда за дерзкий срыв контратаки с захватом руками игрока «Уэски» защитник «Леванте» Робер получил вторую желтую и покинул поле. Но радость огромного фан-сектора, приехавшего из Уэски на важнейший матч, была недолгой. Всего через минуту в быструю атаку убежал и пробил вратаря полузащитник «Леванте» Хосе Моралес, который успешно играл за «лягушек» и в прошлом сезоне Примеры.

Но численное преимущество, огромная мотивация и последующая замена вратаря «Леванте» из-за травмы сыграли свое дело. «Уэска» сравняла счет с углового, а позже ударом с линии штрафной победный гол забил полузащитник гостей Самуэль Саис – очень яркий и сильный игрок.

Болельщиков хозяев счет уже мало интересовал – оставшиеся минуты над трибунами раздавалось скандирование «Кампеонес! Кампеонес!»

Отличный сезон завершается, а в этот конкретный день победил действительно тот, кому это было важнее. «Уэска», побежавшая всей командой праздновать с болельщиками, теперь сыграет с «Хетафе»; другая пара полуфинальных игр плей-офф за выход в Примеру: «Кадис» − «Тенерифе».

По завершении матча на стадионе погас свет (нет, не от испанской безалаберности, а намеренно), и под красно-синие прожекторы и вспышки телефонов болельщиков на поле вышла команда. Получив кубок в честь заслуженной победы в Сегунде, она сделала долгий круг почета по «Сьюдад де Валенсия». Умение радоваться маленьким победам – хороший подход как в футболе, так и в жизни.

Испания. Сегунда Испания Леванте Уэска Саис Самуэль
Комментарии (2)
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Bronholm
1497436871
Эх, пару лет назад вылетали от Рубина в ЛЕ, а теперь во втором дивизионе...
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D'achkov
1497477000
неплохая команда
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