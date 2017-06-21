«Он способен достичь уровня Роналду, Месси и Пеле». Самый талантливый португалец современности и новая звезда «Ман Сити»

Лето 2001 года семилетний мальчишка Бернарду проводил как все сверстники. Он учился в лиссабонской школе, а в период каникул ездил на дачу и гонял мяч с местными детьми. Но в один день все изменилось. Родители Бернарду заметили объявление о наборе в детскую школу «Бенфики». Мальчик воспринял новость с большим энтузиазмом, ведь уже тогда он горячо болел за «орлов». С похожим восторгом Силва относился только к «Фиорентине», в которой играл его кумир Руй Кошта. «Во время матчей флорентийцев я становился перед телевизором, ждал, пока мяч прилетит к Руй Коште, а после старался копировать его движения», − вспоминал Бернарду.

На просмотр в «Бенфику» Силва едва не опоздал. На клубную базу он приехал в самый последний день отбора. «Мы уже не надеялись никого подписать и спокойно отсматривали последних мальчишек. Но Бернарду оказался особенным. Его финты и скорость покорили нас, и мы быстро приняли решение взять его к себе», − рассказала тренер детской команды «Бенфика» Элена Кошта.

Для Силвы началась новая жизнь с режимом и тренировками. К ней мальчик привыкал непросто: при худом телосложении у него сквозь майку торчал небольшой живот. «Я очень любил шоколад, особенно нутеллу с блинчиками. Но со временем родители поняли, что нутелла и футбол несовместимы и перестали баловать меня сладостями».

Мальчик не обладал качествами прирожденного лидера, которыми мог похвастаться тот же Джон Терри. Но после поражений маленький Силва буквально свирепел от гнева. «Он был очень ранимым ребенком. Его жутко задевали любые поражения, даже если он в них совершенно не был виноват. Бернарду выговаривал партнерам, пару раз даже порывался пнуть сверстников», – вспоминает Элена Кошта. Несмотря на то, что в детской «Бенфике» он был самым низкорослым и щуплым. На тренировках более взрослые ребята даже специально навешивали ему мяч на голову, которой Силва играть совершенно не умел.

Переход во взрослый футбол дался Бернарду максимально безболезненно. Тренеры основы «Бенфики» включали его в заявку на матчи, а в молодежной команде Силва выиграл чемпионат Португалии до 19 лет. Слухи о небывало талантливом мальчике стали распространяться за пределами Лиссабона, и только тренер Жорже Жезуш не видел в нем ничего особенного. Главный тренер «орлов» так и не дал шанса Силве и тут же сбагрил парня из команды, как только поступило удобное предложение от «Монако».

Презентация Бернарду Силвы не собрала на «Луи II» никакой толпы: пришли только друзья и близкие игрока, плюс сотрудники клуба. Но с первых же тренировок лидеры «Монако» оценили Бернарду. «О нем пока мало кто знает, но у меня есть ощущение, что с нами тренируется будущая суперзвезда. Бернарду Силва способен достичь уровня Роналду, Месси и Пеле», − говорил тогда Жоау Моутинью. Силва быстро отвоевал себе место на правом фланге «Монако», где покорял болельщиков финтами, а соперников изводил неудержимой игрой.

К лету 2016 года о способностях Бернарду знала половина Европы. По слухам, уже тогда с предложениями на него выходили «Атлетико» и «Зенит». Кстати, сам Силва был не против переезда в Санкт-Петербург: «Совсем недавно я приезжал сюда в рамках матча Лиги чемпионов, и мне в Питере очень понравилось. Я могу переехать в Россию, почему бы и нет?». Но договориться с «Зенитом» Силве не удалось. Португалец остался в «Монако» и выдал лучший сезон в своей жизни.

Параллельно Бернарду Силва сдружился с главным агентом планеты Жорже Мендешем. Тот провел переговоры практически со всеми топ-клубами Европы, но в итоге остановился на «Манчестер Сити». «Силва – не только яркий дриблер и голеадор, он еще и по-настоящему трудолюбивый игрок. Он не ленится отрабатывать в обороне, поэтому мой выбор пал именно на него», − заявил Пеп Гвардиола. Силва пускает в ответ свою порцию комплиментов: «Работа с таким тренером – это исполнение мечты. Уверен, он поможет раскрыть мне свои лучшие качества на сто процентов».

Бернарду Силва начинает по-настоящему звездную жизнь. Но, кажется, остается все тем же простым юниором. Силва по-прежнему много говорит о «Бенфике», смотрит почти каждый матч любимой команды и с улыбкой вспоминает тот летний день 2001 года. День, когда родители случайно нашли объявление о наборе в «Бенфику».