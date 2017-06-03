Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черчесова не уволят в случае провала на Кубке конфедераций. «Зенит» ищет усиление в Италии. Дайджест событий дня


    2
    Голосов: 3
    03.06.2017 20:30
    «Зенит» интересуется рядом игроков из Серии A. Мертезакер завершит карьеру в 32 года. Мутко заявил, что Черчесов будет работать на ЧМ. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.

    Алвес может перебраться в АПЛ

    Защитник «Ювентуса» Даниэль Алвес через год может покинуть Турин на правах свободного агента. Бразилец входит в интересы трех английских клубов. Речь идет о «Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэме».

    Джоанна – девушка, которая вдохновляет Дани Алвеса

    «Зенит» близок к покупке защитника «Болоньи»

    Защитник «Болоньи» Адам Масина может продолжить карьеру в России, передает Сorriere di Bologna. Сообщается, что новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини лично заинтересован в приобретении футболиста. Сделка оценивается в 10 миллионов евро. 23-летний Масина провел за «Болонью» 55 матчей и забил три гола.

    Кроме того, питерцы интересуются Брозовичем и Мурильо

    Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассматривает в качестве усиления сразу нескольких игроков «Интера», сообщает Sky Sports. Известно, что он обратил внимание на полузащитника Марсело Брозовича и защитника Джейсона Мурильо.

    Хорватский футболист провел в прошедшем сезоне 28 игр, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи. Что касается колумбийского легионера, то он сыграл в 34 матчах, в которых записал на свой счет по одному голу и результативной передаче.

    И еще о Петербурге: «Зениту» интересны Конти и Гомес из «Аталанты»

    Защитник «Аталанты» Андреа Конти и нападающий Алехандро Гомес в следующем сезоне могут появиться в российской Премьер-Лиге. «Зенит» начал переговоры о трансфере 29-летнего хавбека из Аргентины. Что касается 23-летнего игрока обороны, то он входит в интересы российского клуба.

    В прошедшем сезоне Конти сыграл в 33 матчах за «Аталанту» в Серии А, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Гомес записал в 37 матчах на свой счет 16 голов и 10 результативных передачам.

    Манчини пришел в «Зенит». Это хорошо?

    «Манчестер Юнайтед» вступил в переговоры с «Реалом» по трансферу Бэйла

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл в ближайшее время может вернуться в Англию. «Манчестер Юнайтед» начал переговоры с мадридским клубом по трансферу футболиста. Сообщается. что сам игрок готов перейти в стан «красных дьяволов». Сумма трансфера может достигнуть 100 миллионов фунтов. Испанский гранд может использовать переход валлийца как возможность начать переговоры с голкипером манкунианцев Давидом Де Хеа.

    «Рома» заинтересована в приобретении Промеса

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес в ближайшее время может покинуть клуб. Игрок попал в сферу интересов «Ромы». Римский клуб видит в голландском хавбеке замену Мохамеду Салаху, который может перейти в «Ливерпуль».

    Контракт Промеса с красно-белыми рассчитан до 2021 года. В минувшем сезоне РФПЛ на счету футболиста 12 забитых голов.

    Мертезакер принял решение закончить карьеру в 32 года

    Защитник «Арсенала» Пер Мертезакер объявил о своем решении завершить карьеру футболиста. Напомним, немец пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы.

    «Мне посчастливилось провести прекрасную карьеру, и я хотел бы завершить ее на мажорной ноте. У меня есть мотивация, но нет возможности играть каждые три дня. Не хочу рисковать. Я сказал Венгеру, что я устал как физически, так и психологически. Победа в Кубке Англии была хорошим завершением, которого я не ожидал. «Арсенал» хочет сохранить меня в клубе, и переговоры уже начались. Я буду занимать роль в сфере бизнес-операций», – сказал игрок.

    Черчесов останется во главе сборной независимо от результатов на Кубке конфедераций

    Об этом заявил глава РФС Виталий Мутко.

    — Результат на Кубке Конфедераций может повлиять на продолжение работы Черчесова в сборной?

    — У него контракт, работать он будет до чемпионата мира. Этот вопрос не обсуждается.

    Почему потеря Дзюбы – не трагедия для сборной России

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, 90Min
    Рейтинг: 2 Голосов: 3
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 4 июня 2017, 13:42

      А рожа-то довольная на фото у него какая.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 4 июня 2017, 12:46

      Черчесова не уволят, потому что Новой Зеландии проиграть будет тяжело, а проигрыш остальным не будет считаться провалом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      adekvat 4 июня 2017, 08:04

      Да а куда шлак купленый при цигане девать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 4 июня 2017, 07:51

      аппетиты у Манчини громадные съесть то он съест да кто ему даст

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > giluxa1963 4 июня 2017, 08:27

      Миллер.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +233

      igormaddog 4 июня 2017, 04:14

      Зенит походу станет итальянской командой!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 3 июня 2017, 22:50

      Пока Мудко у руля, не будет у нас перемен в футболе в положительную сторону. Дал же Бог урода...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +160

      виктоша > polt 4 июня 2017, 07:44

      Скорее Дьявол.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > polt 4 июня 2017, 08:28

      За что так наказал всю Россию, послав нам Мудко.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 3 июня 2017, 21:08

      Слепому видно, что спартаковские тренеры могут тренировать только енисеи.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +78

      chuvak591 > Павел Амурский 3 июня 2017, 22:05

      Особенно это видно, по этому сезону!!! Да?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +233

      igormaddog > Павел Амурский 4 июня 2017, 04:13

      Что то имеете против ЕНИСЕЯ?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11