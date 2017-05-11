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    Ф@Н@Т ФУТБОЛ@ Все блоги -

    Джоанна – девушка, которая вдохновляет Дани Алвеса

    11 мая 2017
    Бразилец в одиночку вывел «Ювентус» в финал Лиги чемпионов благодаря фантастической игре в обоих полуфиналах. Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» показывает читателям «Бомбардира», кто мотивирует Алвеса на подвиги.

    Летом бразилец сменил «Барселону» на «Ювентус», а вслед за Дани Алвесом в Турин переехала и его девушка Джоанна Санс. К концу сезона бразилец набрал отличную форму, за которую он должен быть благодарен своей девушке, ведь она помогла быстрее адаптироваться Дани в новом клубе. Джоанна – модель, поэтому в Италии себя чувствует «как рыба в воде».

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    Публикация от Joana Sanz (@joanasanz)

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    Публикация от Joana Sanz (@joanasanz)

    text

    Публикация от Joana Sanz (@joanasanz)

    text

    Публикация от Joana Sanz (@joanasanz)

    text

    Публикация от Joana Sanz (@joanasanz)

    text

    Публикация от Joana Sanz (@joanasanz)

    text

    Публикация от Joana Sanz (@joanasanz)

    text

    Публикация от Joana Sanz (@joanasanz)

    text

    Публикация от Joana Sanz (@joanasanz)

    text

    Публикация от Joana Sanz (@joanasanz)

    text

    Публикация от Joana Sanz (@joanasanz)

    text

    Публикация от Joana Sanz (@joanasanz)

    text

    Публикация от Joana Sanz (@joanasanz)

    text

    Публикация от Joana Sanz (@joanasanz)

    text

    Публикация от Joana Sanz (@joanasanz)

    text

    Публикация от Joana Sanz (@joanasanz)

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    Публикация от Joana Sanz (@joanasanz)

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    Рейтинг: 4 Голосов: 37
    Комментарии17
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 14 мая 2017, 21:27

      в гриме то не очень..............

      2
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      Рейтинг: +61

      МУМИЁ 13 мая 2017, 20:47

      ДДС.

      0
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      Рейтинг: +183

      бочаров 12 мая 2017, 20:11

      Худа как моя жизнь,за х.у берись и держись

      0
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      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 12 мая 2017, 19:58

      50 на 50. Часть фото норм, на остальных вобла сушёная.

      2
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      Рейтинг: +29

      sega77+ 12 мая 2017, 07:39

      худащавая

      2
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 12 мая 2017, 07:26

      норм...

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 11 мая 2017, 23:02

      Хороша лань...

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      Рейтинг: +260

      n1hat 11 мая 2017, 18:54

      Учитывая то, что он бразилец и мог заполучить любую пышную бразильянку, девушка не очень, доска))

      -3
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > n1hat 11 мая 2017, 19:40

      у него другой вкус

      0
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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 11 мая 2017, 16:59

      "Бразилец в одиночку вывел «Ювентус» в финал Лиги чемпионов".... А все остальные пытались слить,да? Аффтар без башни,по-ходу...

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      Рейтинг: +1381

      marslond > Sedoi_Goblin 11 мая 2017, 18:19

      Напомню, что Алвес организовал все четыре мяча в ворота Монако. Ну, а его крутой пас пяткой в первом матче, по сути, стал переломным)))

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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin > marslond 11 мая 2017, 20:10

      Да хоть пятьдесят голов организовал! Он и на воротах стоять успевал вместо Буффона,да? И там чудеса творил? Везде был незаменим.

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      Рейтинг: +800

      forward33 > Sedoi_Goblin 11 мая 2017, 22:50

      Посмотри на Барсу, без Алвеса она сыпется. А против Монако он был лучшим в Юве))))

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      Рейтинг: +1381

      marslond > Sedoi_Goblin 12 мая 2017, 11:19

      В футболе за частую помнят, тех кто организовывал голы. Например, в Барсе все говорят о Месси, но никто не вспомнит о Пике или тер Штегане.

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      Рейтинг: +60

      lim0n7 11 мая 2017, 16:55

      Пермский середнячок...

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