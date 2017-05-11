Джоанна – девушка, которая вдохновляет Дани Алвеса

Бразилец в одиночку вывел «Ювентус» в финал Лиги чемпионов благодаря фантастической игре в обоих полуфиналах. Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» показывает читателям «Бомбардира», кто мотивирует Алвеса на подвиги.

Летом бразилец сменил «Барселону» на «Ювентус», а вслед за Дани Алвесом в Турин переехала и его девушка Джоанна Санс. К концу сезона бразилец набрал отличную форму, за которую он должен быть благодарен своей девушке, ведь она помогла быстрее адаптироваться Дани в новом клубе. Джоанна – модель, поэтому в Италии себя чувствует «как рыба в воде».

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