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Сколько клубы РФПЛ тратят на летние трансферы

Сезон-2007

Общие траты летом: 54,6 млн евро

Самый активный клуб: «Локомотив» − 15,5 млн евро

Самая дорогая покупка: Питер Одемвингие – из «Лилля» в «Локомотив» − 10 млн евро

В Россию нигерийский воспитанник «Камаза» и ЦСКА приезжал в статусе одного из самых ртутных страйкеров Лиги 1 и иногда показывал, на что способен, но зачастую играл, скорее, на часть своих возможностей. Тем не менее, из Черкизово он умотал в Англию, где забил не один десяток мячей и даже признавался игроком месяца в чемпионате.

Сезон-2008

Общие траты летом: 77,35 млн евро

Самый активный клуб: «Зенит» − 36 млн евро

Самая дорогая покупка: Данни – из «Динамо» в «Зенит» − 30 млн евро

Главный креативщик «Динамо», у которого на руке красовался герб команды, переехал в Питер и на долгие годы стал там двигателем всей команды. Данни часто рвет кресты, но и не думает заканчивать играть – постоянно возвращается на поле и творит. Даже сейчас – в 33.

Сезон-2009

Общие траты летом: 48,1 млн евро

Самый активный клуб: «Зенит» − 17,7 млн евро

Самая дорогая покупка: Быстров – из «Спартака» в «Зенит» − 9 млн евро

В целом тихое лето-2009 ознаменовалось лишь одним гигантским переходом, зато каким – один из лидеров бившегося за чемпионство «Спартака» вдруг поехал вытаскивать «Зенит» в тройку призеров, навлекая на себя гнев болельщиков обоих клубов: в первом на него обиделись, во втором – обратно совсем не ждали. В конце концов, «Зенит» он вытащил – клуб получил бронзу и путевку в Лигу чемпионов. «Спартак» же упустил золотые медали в борьбе с «Рубином».

Сезон-2010

Общие траты летом: 147,8 млн евро

Самый активный клуб: «Рубин» − 43,3 млн евро

Самая дорогая покупка: Бруну Алвеш – из «Порту» в «Зенит» − 22 млн евро

Основной деф сборной Португалии и многократный участник Лиги чемпионов приезжал в Россию в статусе звезды, но не сумел его оправдать, часто допуская глупые косяки и получив десятки мемов про то, как он «привозит трешку».

Сезон-2011/12

Общие траты летом: 143 млн евро

Самый активный клуб: «Анжи» − 67,8 млн евро

Самая дорогая покупка: Самуэль ЭтоʼО – из «Интера» в «Анжи» − 27 млн евро

Шесть лет назад он пришел в пухнувший от денег «Анжи» и показал, что в Россию тоже могут приехать звезды мирового футбола. У нас он часто демонстрировал яркий футбол и, по сути, был играющим тренером.

Сезон-2012/13

Общие траты: 215,6 млн евро

Самый активный клуб: «Зенит» − 80 миллионов евро

Самый дорогой трансфер: Аксель Витцель и Халк из «Бенфики» и «Порту» в «Зенит» − по 40 млн евро

Звезды португальской лиги приезжали в Россию прокачать банковские счета (отказав топ-клубам Европы), с чем профессионально справились. В итоге Витсель оставил неоднозначные мнения, а Халк жег так мощно, что считается одним из лучших футболистов в истории чемпионата России.

Сезон-2013/14

Общие траты летом: 283,6 млн евро

Самый активный клуб: «Динамо» − 67,9 млн евро

Самая дорогая покупка: Александр Кокорин – из «Динамо» в «Анжи» и обратно за 19 млн евро

Тогда, в 2013-м, впервые проявилась огненная страсть Александра Кокорина к деньгам. За короткое время он переходил из «Динамо» в «Анжи» и обратно из-за финансовой составляющей. Правда, тогда форвард исправно заколачивал голы и котировался гораздо выше, чем сейчас.

Сезон-2014/15

Общие траты летом: 82,8 млн евро

Самый расточительный клуб: «Зенит» − 22,8 млн евро

Самая дорогая покупка: Хави Гарсия – из «Манчестер Сити» в «Зенит» − 16,8 млн евро

Хавбек одной из лучших команд Англии стал главным трансфером РФПЛ двухлетней давности и закрепился в «Зените». Правда, испортил репутацию, так как неоднократно бил соперников исподтишка и провоцировал их. А еще тем летом случился резкий скачок вниз в общих тратах клубов РФПЛ − на 200 миллионов за год. Кризис.

Сезон-2015/16

Общие траты летом: 18,9 млн евро

Самый активный клуб: «Спартак» – 12,5 млн евро

Самая дорогая покупка: Зе Луиш – из «Браги» в «Спартак» − 6,5 млн евро

Африканец в первом сезоне порол много моментов, а вот в этом, чемпионском, раскрылся и стал одним из самых ярких игроков «Спартака», перевернув мнение о своем уровне.

Сезон-2016/17

Общие траты летом: 85,75 млн евро

Самый активный клуб: «Рубин» − 39,65 млн евро

Самая дорогая покупка: Фернандо – из «Сампдории» в «Спартак» − 12,5 млн евро

Бразильский опорник сполна отбил вложенные в него деньги, став лучшим игроком лиги по количеству передач и сделав несколько очень важных результативных действий. Одна из ключевых фигур чемпионского «Спартака».

Сезон-2017/18 – ?

Прогноз «Бомбардира»: Самым активным игроком на рынке станет «Зенит», который будет набирать игроков под требования Манчини. Клуб может потратить несколько десятков миллионов на усиление под звездного коуча. Остальные будут точечно усиливаться, не позволяя себе больших трат. Потому что финансовый фэйр-плей и кризис никто не отменял.

Россия. Премьер-лига Россия Зенит Локомотив Анжи Динамо Спартак Рубин Данни Алвеш Бруну Это'О Самуэль Одемвингие Питер Фернандо Кокорин Александр Хави Гарсия Зе Луиш
Комментарии (12)
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lek!
1496411199
Не заработаешь , а бизнесмены на то и бизнесмены не хотят терять деньги. Если в АПЛ команда вылетает в чемпионшип и получает 200 мил, а спартак за победу 6 , вот и ответ
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NEON-SM
1496415963
зенит покупает за счёт бедного народа, браво, Сталина минут на 15 не хватает
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arkonrus
1496418070
Витсель оставил неоднозначные мнения? Серьезно? Как по мне дак это был сильнейший ЦП в РПЛ за все время
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алекс88
1496420060
Рубину бы надо пол команды продать...таких как сонг...и купить добротных молодых игроков...под бердыева
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Ле­ван­довс­кий
1496498436
у газпрома кучу бабла
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