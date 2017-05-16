«Моя статистика в «Динамо» – позорная». Что происходит с карьерой Погребняка

Каким мы его запомнили до «Динамо»

На Погребняка надеялись в «Спартаке», его полюбили в Калининграде и Томске, а в Санкт-Петербурге и вовсе могли боготворить – он стал лучшим бомбардиром победного для «Зенита» Кубка УЕФА-2007/08, забил гол в ворота «МЮ» в матче за Суперкубок Европы. Далее последовали 2,5 сезона в «Штутгарте», аренда в прорывавшийся в финал Лиги Европы «Фулхэм», а потом и три сезона в «Рединге».

Как попал в «Динамо»

«Верю, с новой командой добьюсь больших успехов», – с такими словами Погребняк официально стал динамовцем в конце августа 2015-го. И тут же угодил в самый кошмарный сезон в истории клуба. Суперзвезды разлетелись по другим командам, молодежь вытащить «Динамо» не смогла. В игру под названием «ушел из «Спартака» – забей ему гол» Погребняк выиграл, да только проиграл все остальное. Тот забитый мяч так и остался единственным за 1388 минут в динамовской футболке, и бело-голубые вместе с Погребняком рухнули в ФНЛ.

Лидеры уехали, Погребняк остался

Зобнин отправился в «Спартак» добывать чемпионство, Ионов в ЦСКА – биться за Лигу чемпионов, Денисов – размахивать кубком в «Локомотив», Губочан – осваивать французский чемпионат в знаменитом «Марселе», а Самба и Бюттнер поехали по разным нетоповым лигам. Погребняк же, несмотря на разрешение «Динамо» попасть в клуб РФПЛ на правах аренды, отказался от вариантов с «Томью» и «Уфой». «По семейным обстоятельствам переехать в Томск не смог. Другие клубы? Афишировать не буду», – прокомментировал ситуацию футболист и начал новый сезон в «Динамо».

И все же почему он не ушел

На этот вопрос лучше всего ответят цифры. А именно 140 000 000 рублей в год – такова зарплата футболиста в команде ФНЛ. Или без малого 400 тысяч в день. Притом в нынешнем сезоне Погребняк сыграл всего лишь 220 минут во всех турнирах. И не забил никому вообще. Ни одного полного матча, максимум – 60 минут на поле, и то, в игре, которая совершенно ничего для «Динамо» не решала. В Википедии появилась гордая строчка «Победитель первенства ФНЛ». Впрочем, для лучшего бомбардира еврокубка девятилетней давности – не такая уж и триумфальная, а для миллионера, содравшего с клуба выгодный контракт – абсолютно ничего не значащая.

Зачем Погребняк судился с «Динамо»

Как раз из-за денег, которых в клубе резко стало не хватать после смены курса. В декабре прошлого года футболист подал жалобу в РФС вместе с Игорем Денисовым и Виталием Дьяковым. Союз ее удовлетворил и обязал «Динамо» погасить долги. Решение вопроса растянулось на два месяца. «Надо понимать, что зарплаты некоторых футболистов значительно «перегреты», и мы пытаемся найти компромисс», – рассказывал гендиректор «Динамо» Евгений Муравьев. В итоге клуб выплатил Погребняку задолженность, и проблемы была решена.

Пукки, Розина и еще 5 игроков, которых можно купить на зарплату Погребняка

Как он попадал в новостные ленты

Истории возникали самые разные: то Погребняка задержали за вождение в нетрезвом виде, то его жену обвинили в краже тележки, а прошлым летом Мария Погребняк в прямом эфире возмутила общественность репликой в адрес Владимира Стогниенко. Словом, вокруг лишь скандалы, а футбольных поводов вспоминать о Павле не нашлось.

Как он отказался от Австралии

О ситуации с Погребняком честно и откровенно высказался Муравьев, лишь подтвердив различные догадки: «Мы активно ищем клуб Павлу, предлагаем варианты. К сожалению, он не очень хочет найти взаимовыгодный компромисс – этот город далеко находится, тут немного платят, еще определенные условия. Павел особо никуда не рвется. Есть очень хороший вариант с австралийским клубом, но Погребняк отказывается. Хотя финансовые условия практически сопоставимы с тем, что он получает в «Динамо».

Мы можем лишь догадываться, что за команда интересуется российским форвардом, но первым на ум приходит «Сидней», которым владеет россиянин Давид Трактовенко. «Сидней», кстати, недавно выиграл чемпионат Австралии. Адаптироваться в команде и лиге Погребняку мог бы помочь Милош Нинкович, игравший почти десять лет в киевском «Динамо».

Что дальше

«Динамо» вернулось в РФПЛ, Погребняк клубу по-прежнему принадлежит. Контрактом он связан с бело-голубыми до лета 2018 года. «Я верю, что у нашей связки с Кокориным все впереди! Может, еще на Евро вместе поедем», – заявил Павел осенью 2015-го. Кокорин-то поехал, да только на Кубке конфедераций ему место уже не найдется. У редко попадавшего даже в заявку клуба ФНЛ Погребняка мечты о сборной России остались в далеком прошлом.

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