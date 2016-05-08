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    Цифра дня. Сколько забивает Погребняк


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    Голосов: 0
    08.05.2016 12:33
    На фоне провального сезона «Динамо» не каждый обращает внимание на частные моменты жизни команды. Например, на выдающиеся успехи их некогда звездного форварда. «Бомбардир» рассказывает о человеке, который вряд ли теперь станет лицом сайта.

    Летом впадавшее в кризис «Динамо» разорвало трансферный рынок неожиданной новостью – в РФПЛ возвращается Павел Погребняк. Форвард настолько долго (и вполне неплохо) играл за рубежом, что в его возвращение на родину до конца карьеры верилось слабо. Но бело-голубым понадобился забивной нападающий, и он пришел.

    И сразу же перестал быть забивным. Легко расставшись с Федором Смоловым и постепенно прощаясь с Кокориным, клуб делал главную ставку в атаке именно на Павла. Напомним, что ушедший бесплатно Смолов сейчас с отрывом лучший бомбардир РФПЛ. У Кокорина дела скромнее – 5 голов и проблемы с попаданием в основу «Зенита». Но даже его проблемы не сравняться с ситуацией Погребняка: один забитый мяч и регулярно расходящиеся по интернету гифки с чудо-промахами.

    Павлу сейчас 32 – совсем не критический возраст для форварда-столба. Но статистика и нынешняя форма огорчает даже его самого. Как всегда, лучше всего о плачевной ситуации расскажут цифры:

    «Аленичев говорил мне, что мечтает вернуться в «Спартак» как тренер». Интервью Коштиньи – о симуляциях Роналду, Семине и драках

    Головин, Акинфеев, Билялетдинов и другие русские, ворвавшиеся во взрослый футбол

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Бомбардир.ру
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +8

      ppv666 11 мая 2016, 15:35

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 9 мая 2016, 04:34

      Ничего удивительного, так происходит чуть-ли не со всеми "возвращенцами", а именно Билялетдинов, Павлюченко, Аршавин, это если брать во внимание последние 3-4 сезона, а исключением являются Кержаков с Жирковым

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36

      Solmon 9 мая 2016, 02:24

      Погребняка в сборную!

      1
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      Рейтинг: +56

      bloodhound 8 мая 2016, 20:22

      да уж, статистика и впрям не впечатляет.. у некоторых полузащитников статистика значительно лучше!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20

      Alter27 8 мая 2016, 12:58

      За хет трик мясу положит

      -2
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      Рейтинг: +21

      Venya88 > Alter27 8 мая 2016, 15:49

      Ага ,два хет трика !!!!!!!

      0
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      Рейтинг: -92

      Raxor > Alter27 9 мая 2016, 12:37

      чет не смог положить

      -1
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 8 мая 2016, 12:43

      А что больше нет проблем и обсуждать нечего, окромя этой деревянной бездарности, одним словом-погреб.

      0
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > koli4ka 8 мая 2016, 14:12

      Ты опечатался. в его фамилии 2 лишние буквы написал.

      -1
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer > Apocalypse 8 мая 2016, 15:03

      Как вы делаете эти движущиеся картинки на аву?)))

      0
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > BarcelonianDestroyer 9 мая 2016, 14:43

      Это картинка в формате *.gif. Есть специальная прога. Лет 10 назад делал. Не помню как называется.

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