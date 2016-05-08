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Цифра дня. Сколько забивает Погребняк

Летом впадавшее в кризис «Динамо» разорвало трансферный рынок неожиданной новостью – в РФПЛ возвращается Павел Погребняк. Форвард настолько долго (и вполне неплохо) играл за рубежом, что в его возвращение на родину до конца карьеры верилось слабо. Но бело-голубым понадобился забивной нападающий, и он пришел.

И сразу же перестал быть забивным. Легко расставшись с Федором Смоловым и постепенно прощаясь с Кокориным, клуб делал главную ставку в атаке именно на Павла. Напомним, что ушедший бесплатно Смолов сейчас с отрывом лучший бомбардир РФПЛ. У Кокорина дела скромнее – 5 голов и проблемы с попаданием в основу «Зенита». Но даже его проблемы не сравняться с ситуацией Погребняка: один забитый мяч и регулярно расходящиеся по интернету гифки с чудо-промахами.

Павлу сейчас 32 – совсем не критический возраст для форварда-столба. Но статистика и нынешняя форма огорчает даже его самого. Как всегда, лучше всего о плачевной ситуации расскажут цифры:

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Россия. Премьер-лига Россия Динамо Погребняк Павел Смолов Федор Кокорин Александр
Комментарии (11)
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koli4ka
1462700616
А что больше нет проблем и обсуждать нечего, окромя этой деревянной бездарности, одним словом-погреб.
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Alter27
1462701525
За хет трик мясу положит
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bloodhound
1462728161
да уж, статистика и впрям не впечатляет.. у некоторых полузащитников статистика значительно лучше!
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Solmon
1462749883
Погребняка в сборную!
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арейская
1462757673
Ничего удивительного, так происходит чуть-ли не со всеми "возвращенцами", а именно Билялетдинов, Павлюченко, Аршавин, это если брать во внимание последние 3-4 сезона, а исключением являются Кержаков с Жирковым
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ppv666
1462970104
Комментарий удален.
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