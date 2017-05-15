Политика русского футбола, невеста Месси, минус «Челси». Главные материалы недели на «Бомбардире»

Почему чемпионство «Спартака» очень нужно России

Мы тут подумали, и оказалось, что чемпионство «Спартака» это не только эффектно, но и очень полезно. Как для всех клубов, так и для болельщиков или социальных сетей.

Месси показал свою гигантскую коллекцию футболок. Есть от игрока «Рубина», но нет от Роналду?

Материалов про Месси много не бывает. Так, на этой неделе мы выпустили их два, и ни один из них не касается футбола напрямую. Например, первый − о гигантской коллекции футболок, которую собирает Лео. Самое интересное, что сам Месси никогда ни у кого не просит майку первым. Единственное исключение − Зидан.

Девушка, на которой женится Месси. Что надо о ней знать?

Второй − о главной женщине в жизни Месси. Антонелла Ракуццо знала Лео подростком, пережила с ним скандалы об изменах, родила двоих сыновей и вот теперь − 30 июня − выходит за него замуж. Вообще довольно нетипична история любви, которую, мы надеемся, однажды красиво экранизируют.

Кто должен стать новым тренером «Зенита» (если Луческу все-таки уйдет)

Луческу − все. Об этом еще никто не объявлял, но все вокруг там резко настроены против румына, что смысла в его работе (при отсутствии результата) больше нет. В связи с этим самое время прикинуть, кто придет на его место. Никита Щербаков составил список из пяти кандидатов − от Раньери до Радимова.

Легенды «Спартака», депутат ЛДПР и скандальный украинец. Кто вытащил «Тосно» в Премьер-лигу

«Тосно» − нечто большее, чем очередной региональный клуб, который поднялся из ниоткуда. Во-первых, у команды нет ясности ни со стадионом, ни с городом, ни даже с именем. Во-вторых, с клубом связано много любопытных персонажей. От миллиардера-колумниста до форварда с самым знаменитым алкобэкграундом на постсоветской территории. Данил Замалетдинов разобрал их биографии и собрал досье на каждого.

Почему футбол в России − это политика

Роман Абрамов долго наблюдал, как умирает ФК «Кубань», потом заметил, как оживает ФК «Сочи», а затем сложил две вещи и рассказал, как маленький эпизод из жизни первого-второго дивизиона в очередной раз наглядно доказывает: русский футбол целиком стоит на политике.

«Здесь я − бог». Самый обожаемый капитан Италии, который прошел через трущобы, фанатскую ненависть и революцию на Украине

«Ржавеющие гаражи, возле которых томились наркоманы, негласный комендантский час, стрельба по ночам – все это декорации его взросления. Условия тотальной безысходности могли превратить в наркомана самого Алехандро, но как-то раз он пошел в футбольную секцию и получил там место, которое, вероятно, спасло его жизнь», − так начинается история Алехандро Гомеса. С виду – классический рассказ про латиноамериканского парнишку, но вообще он о том, как долго можно искать свое место и неожиданно найти его в маленьком итальянском городке Бергамо.

Сезон без Смородской. Стал ли «Локомотив» лучше после ее ухода?

Выиграли Кубок, но пролетели в таблице чемпионата. Вляпались в скандал с Миранчуком, но красиво проводили Лоськова. Не заполнили стадион, но провели несколько хороших акций. У «Локо» был насыщенный сезон, а самое интересное в нем − он был первым после ухода Ольги Смородской. Как клуб развивается (или деградирует) без нее − разбирается Денис Беневольский.

Что не так с чемпионством «Челси»

Все вокруг радуются чемпионству «Челси». И только Тимофей Яценко нашел во всем этом подвох и написал о нем резонансный текст. «Идиотская статья, зачем я это читал», − отвечают на это благодарные читатели.

«Он бросается деньгами из окна, но по-прежнему скромный». Главный немецкий игрок, который смеется над «Баварией»

На сладкое − совсем не сладкая история Марко Ройса. Возможно, самого талантливого игрока современности из тех, который так и не раскрыли себя до конца. В таких случаях игрокам мешают самые разные причины. Вот у Ройса это травмы. Хотя даже они не остановили его от того, чтобы стать главной оппозиционной фигурой Германии в режиме диктатуры «Баварии».